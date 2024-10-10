《能源轉型展望》：能源相關排放將於2024年達峰

倫敦2024年10月10日 /美通社/ -- 根據DNV的《能源轉型展望》，2024年將成為能源相關排放的達峰年*。自工業革命以來，能源相關排放首次處於轉向長期下降趨勢的拐點。到2050年，預計將減少將近一半的排放量，但遠未達到《巴黎協議》的要求。《能源轉型展望》預測，到本世紀末，地球將升溫2.2°C。

排放達峰主要得益於光伏和電池成本的大幅降低，加速了煤炭退出能源結構，並放緩了石油的增長。去年，光伏裝機容量增長了80%，因為在許多地區光伏的成本優於煤炭。電池成本在去年下降了14%，也讓光伏發電和電動汽車的全天候使用變得更容易承受。隨著電動汽車銷量增長50%，石油的應用受到限制。在中國，這兩種趨勢都尤為明顯，汽油達峰已成為歷史。

目前，中國在全球脫碳行動中佔據主導地位，尤其是清潔能源技術的生產和輸出方面。去年，中國佔全球光伏新增裝機容量的58%，以及電動汽車購買量的63%。儘管中國仍是全球最大的煤炭消費國和二氧化碳排放國，但隨著光伏和風電裝機容量的持續攀升，其對於化石燃料的依賴度將迅速降低。中國也是綠色技術的主要輸出國，儘管國際關稅導致其產品在部分地區更加昂貴。

「太陽能光伏和電池正在推動能源轉型，其增長速度甚至超過了我們之前的預測」，DNV集團總裁兼首席執行官艾瑞民（Remi Eriksen）表示，「排放達峰是人類歷史上的一大里程碑。但我們現在必須關注排放下降的速度，並運用已有的工具加快能源轉型。令人擔憂的是，我們預計減排速度與實現《巴黎協議》目標所需的軌跡相去甚遠。尤其是那些難以電氣化的行業需要更新的政策驅動。」

儘管面臨挑戰，能源轉型仍取得不斷進展

光伏和電池的成功並沒有在難以減排的行業裡得到複製，這些行業中關鍵技術的推廣較為緩慢。自去年以來，DNV已將氫及其衍生品的長期預測下調了20%（從占2050年最終能源需求比例的5%下調至4%）。儘管DNV調整了碳捕獲和封存的預測，但到2040年，碳捕獲和封存技術僅能捕獲全球排放量的2%，到2050年這一比例為6%。全球碳價格將加快這些技術的應用。

風能仍是能源轉型的重要驅動因素之一，到2050年的發電貢獻比例將達到28%。在同一時間框架內，即便目前行業發展面臨諸多不利因素，但海上風電的年增長率將達到12%。

儘管存在挑戰，但排放達峰表明了能源轉型正在不斷取得進展。能源結構正從當前的化石與非化石燃料約8:2的比例（化石燃料佔大頭）過渡到2050年的五五開。在同一時間框架內，電力使用將會翻倍，這也是能源需求僅增長10%的驅動因素。

「短期地緣政治與經濟優先事項與加快能源轉型需求之間的不匹配日益嚴重。目前展現出的綠色紅利令人信服，這將可給予政策制定者勇氣不僅加倍投資可再生技術，而且更堅決地解決昂貴且難以電氣化的行業所面臨的問題，」艾瑞民補充道。

《能源轉型展望》還審視了人工智能對能源轉型的影響。人工智能將對能源系統產生多方面的深遠影響，特別是輸配電方面。儘管目前的數據點較少，但DNV預測人工智能的能源足跡不會改變總體轉型方向。到2050年，將占電力需求的2%。

* 煤炭、石油和天然氣燃燒產生的二氧化碳排放

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SOURCE DNV