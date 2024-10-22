2024年世界銀屑病日：銀屑病患與家人----攜手支持與理解

瑞典斯德哥爾摩2024年10月22日 /美通社/ -- 每年10月29日，全球社區齊聚一堂，舉行世界銀屑病日（World Psoriasis Day）活動，凝聚力量，提升公眾關注，並積極倡導銀屑病防治的進展。今年的主題為「銀屑病患與家人」（Psoriatic Disease and Family），重點關注銀屑病對家庭所帶來的深遠影響。這種慢性疾病是一種痛苦且終生伴隨的非傳染性疾病（NCD），全球數以百萬計的人深受其影響。銀屑病不僅改變患者的生活，亦對其至親至愛產生深刻影響。

銀屑病帶來的挑戰遠不止於皮膚損傷和關節疼痛，更滲透到日常生活的各個方面，深刻改變家庭關係的互動。患者不僅要忍受身體上的症狀，還要面對情緒上的掙扎，包括焦慮和抑鬱，這些問題因社會偏見與治療的複雜性而雪上加霜。為了呼應這一主題，國際銀屑病協會聯合會（IFPA）發佈了一份名為《深入了解銀屑病：家人的重要性》（Inside Psoriatic Disease: Family）的關鍵報告，報告顯示約90%的家庭反映，親人的病情對其生活質素造成了重大影響。