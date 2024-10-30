美高梅中國公佈2024年九個月業績

訪客量 收入 經調整EBITDA 按年增長

超越2019年水平

香港2024年10月31日 /美通社/ -- 美高梅中國控股有限公司（「美高梅中國」或「本公司」；香港聯交所股份代號：2282）今天公佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至2024年9月30日止三個月及九個月（「本期間」）的未經審核節選財務數據。

本集團欣見澳門自2023年以來穩健復甦。截至9月30日止九個月，訪澳旅客人數每日平均達到94,602人次，較去年增長30%，恢復至2019年新冠狀病毒病疫情前的86%。

訪澳旅客量回升提振了市場博彩毛收入。澳門博彩毛收入按年上升31%至每日6.18億澳門幣，相當於新冠疫情前的77%。年初至今，中場博彩毛收入增長約33%，達2019年的111%。

美高梅中國的業務復甦步伐持續優於市場，表現超越疫情前水平。自今年初以來，每日酒店訪客量較2023年上升65%，為2019年的157%。整體日均及中場博彩毛收入（包括角子機）分別較去年增加40%及46%，為2019年的129%及180%。

於本期間，淨收入按年增長38%，為2019年的137%。

本集團經調整 EBITDA 為 69 億港元，較 2023 年增長 37%，為 2019 年的 150%。

年初至今，集團的市場份額為15.9%，高於2019年的9.5%。美獅美高梅的市場份額為9.4%，澳門美高梅為6.5%。

集團專注中場業務及持續提升營運效率，本期間經調整 EBITDA 利潤率由2019年的27.1%增加240個基點至29.5%。

按物業計算，澳門美高梅於本期間收益為98億港元（2023年：78億港元），經調整EBITDA為29億港元（2023年：23億港元）。

於本期間，美獅美高梅收益為137億港元（2023年：92億港元），經調整EBITDA為40億港元（2023年：27億港元）。

本集團保持穩健財務狀況。於2024年9月30日，集團總流動資金為約 172億港元 ， 包括現金、現金等價物及循環信貸融通的可供動用借款額。

， 包括現金、現金等價物及循環信貸融通的可供動用借款額。 於本期間，美高梅中國在審閱2023財政年度的利潤、財務狀況和持續資本需求後，決定派發末期股息及特別股息，並於8月派發另一次特別股息。股息總金額約佔本集團擁有者應佔集團溢利的50%。

美高梅秉持以客為尊的理念，讓我們於本期間榮獲了七項2024《福布斯旅遊指南》五星殊榮，力證我們在酒店業的領先地位，以及始終堅持為賓客提供最優質的服務和度假設施的承諾。

於本期間，美高梅中國於澳門舉辦一系列非博彩娛樂和演藝盛事。於1月，美高梅與榮獲15項葛萊美獎嘉許的Bruno Mars攜手，舉辦了一場戶外演唱會。我們亦到邀請世界音樂大師譚盾，在美獅美高梅內的美高梅劇院攜手呈獻《敦煌‧慈悲頌》。作為文化旅遊的支持者，美高梅特意聯乘中國當代著名藝術家任哲，以「俠義精神」為主題，呈獻其澳門首個個人藝術展—「美高梅 X任哲 -『江湖』藝術展」，展出金庸武俠小說中的經典人物為特色的藝術作品。

於6月，本集團與Robb Report Hong Kong再度攜手，在美獅美高梅合辦第二屆亞洲獨一的「MGM x RR1HK Culinary Masters」盛會，並獲得澳門特別行政區政府旅遊局的鼎力支持。來自四大洲共10個國家，超過400位全球饕客與6位國際名廚齊聚澳門，體驗沉浸式美饌之旅，為賓客帶來精彩的澳門美食之旅。

在我們的酒店以外，美高梅中國亦積極推廣澳門旅遊業。集團於7月在於世界遺產景點媽閣塘片區推出「夏日炒作」系列藝術、零售、休閒活動，以提升媽閣塘片區的活化發展和社區參與。

為響應澳門特區政府拓展國際市場的倡議，本集團於6月在泰國曼谷舉辦首個大型海外推廣活動，並參與澳門特區政府旅遊局舉辦的「感受澳門」路展曼谷站，吸引更多東南亞旅客。

美高梅中國總裁及執行董事馮小峰表示：「我們欣見澳門的復甦及多元化的城市發展。集團將持續履行特許經營的承諾，將澳門發展成為一個多元化的國際旅遊目的地。」

馮小峰續說：「同時，集團在多項物業中投放資源，進行多項優化工程。這些措施包括翻新澳門美高梅別墅，以及將美獅美高梅的部分客房改建為套房。我們計劃在今年底推出駐場演出 《澳門 2049》，旨在提升訪客體驗，増加吸引力，並為澳門遊客帶來獨特的享受。」

關於美高梅中國控股有限公 司

美高梅中國控股有限公司(香港交易所股份代號 : 2282)，為大中華地區領先的娛樂場博彩度假酒店發展商、擁有者和運營商之一，是美高梅金殿超濠股份有限公司的控股公司，為六家持有澳門經營博彩業務特許權之企業之一。美高梅金殿超濠現時擁有及經營兩家酒店，一為位於澳門半島、屢獲殊榮的豪華綜合度假酒店 - 澳門美高梅；另一為 2018年初開業、位於路氹城的現代豪華綜合度假酒店 - 美獅美高梅，使我們在澳門的版圖擴大逾一倍。

美高梅中國控股有限公司主要由美高梅國際酒店集團 (MGM Resorts International) 擁有(紐約證券交易所代號：MGM)。美高梅國際酒店集團是世界領先的全球酒店及餐飲款待公司，其轄下的度假酒店項目包括百樂宮大酒店 (Bellagio) 、亞利亞(ARIA)、美高梅大酒店 (MGM Grand)、曼德拉灣大酒店(Mandalay Bay)及Park MGM。有關美高梅國際酒店集團的詳情，請瀏覽 www.mgmresorts.com。

SOURCE 美高梅中國