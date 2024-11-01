香港貨品編碼協會高峰會2024完滿結束

GS1 HK主席鍾美玲女士在致歡迎辭時表示，在現今新巿場環境中必須展現新思維，譬如特區政府倡議的低空經濟、銀髮經濟等，及許多支援中小企計劃，如數碼轉型支援先導計劃等。她指GS1 HK在35週年時亦正積極演變，包括推出加入GS1標準的QR碼「1QR」，讓消費者掃「碼」查閱產品詳情、優惠、營養價值、認證等多元化資訊；以B2B商貿平台「通商易」的可靠貿易數據，為中小企緩解資金需要的數碼貿易融資方案；及結合物聯網科技和追蹤溯源平台「蹤橫網」，達至供應鏈可視化的智慧營運。

高峰會其中一項亮點，就是GS1與畢馬威中國聯合發佈、題為「Navigating the future of seamless commerce in Asia Pacific」的調查報告，訪問了遍佈14個經濟體、近7,000名亞太區消費者的意見，了解他們的購物意向和期望，揭示零售巿場最新趨勢。

報告請參閱(英文版): https://www.gs1hk.org/sites/default/files/publications/FINAL_navigating-the-future-of-seamless-commerce-in-asia-pacific.pdf

該環節亦就消費者對人工智能(AI)應用方面發表新數據：由YouGov進行的調查發現、在1,075名本地受訪者中，分別有59%及52%認為AI能為其購物體驗帶來24/7隨時隨地的便利及更快捷的服務，亦有助省錢(49%)和提供個人化推薦(38%)。

60%受訪者亦同意AI能改善售前體驗(如產品評估)、售賣時[43%(如交易)]和售後服務[45%(如客服支援)]，只有12%稱沒幫助；而大部份(82%)預期未來5年AI能改變零售體驗。然而他們會關注AI缺乏人性化互動(59%)、數據私穩(54%)和AI發生出錯(54%)。(相關調查詳情: https://gs1hongkong.box.com/s/famu36oebzlu954jdjwx362kzli673lv)

畢馬威中國亞太區消費品零售行業主管合夥人利安生(Anson Bailey)指商家應掌握新科技，以提升服務及開辟新客群：「企業應主動採用科技和數碼平台，提供更全面的零售服務，加強線上線下無縫的購物體驗和消費者價值，方可提高企業回報。」

GS1 HK總裁林潔貽女士則強調AI數據的可靠性：「越來越多機構會採用物聯網(IoT)傳感器及二維碼等技術去收集大量數據、結合AI分析，從中獲得行業走勢和洞察。而標準化、高質量的數據是當中關鍵，正所謂『Garbage In, Garbage Out』，即AI分析出來的結果，其準確性和表現與輸入的數據品質是直接掛鈎，在此基礎上方能實現各項商業效益。」

本會「數碼轉型獎」旨在表揚成功推行數碼轉型的企業，肯定他們在推動科技創新、提升業務效率和增長方面的成就。獎項分為9個類別，包括顧客體驗、卓越營運、供應鏈和物流、銷售及行銷、員工及文化、ESG創新、金融科技、卓越初創及年度最佳數碼轉型，獲企業踴躍參與。百佳超級巿場最終憑著其O+O線下及線上的零售策略及線上配送中心勇奪終極大獎，實至名歸。(「數碼轉型獎」得獎名單請參閱以下附件)

林潔貽女士恭喜所有得獎和參賽企業，並感謝評判團的付出：「勝出企業在展現自身成就之餘，亦能啟發業界發掘科技潛力、培養業界數碼文化，實有利香港創科生態及數碼經濟的發展。」

圖片下載：https://gs1hongkong.box.com/s/yyqihnr4jvl0b5bqy8dkoamd7at3vtad

附件

GS1 HK 「數碼轉型獎」得獎企業 * (按企業英文名稱順序排列)

數碼轉型實現卓越客戶體驗 得獎項目* HKT香港電訊 重塑顧客體驗：利用數碼科技引領超卓體驗 香港鐵路有限公司 港鐵數碼轉型：智慧共融旅程 承峰科技集團有限公司 及 保泰人壽保險有限公司 出眾顧客體驗 - 保泰人壽利用SleekFlow提升客戶參與度 數碼轉型實現卓越金融科技實施 得獎項目 捷邦安全軟件科技有限公司 安全為本設計 玉湖科技有限公司 玉湖供應鏈管理解決方案 - 為冷凍食品貿易融資服務 數碼轉型推動ESG創新 得獎項目 李錦記 李錦記升級能源管理系統 美心集團 無紙化的智慧營運轉型 香港鐵路有限公司 智能ESG：科技支援社會共融項目 數碼轉型實現卓越營運 得獎項目 香港中文大學醫院 以物聯網和實時定位服務 提升香港中文大學醫院的病人安全和運作效率 DFI零售集團 (Group Digital) DFI營運管理系統 HKT香港電訊 精簡協同：整合數碼解決方案 實現卓越運營 數碼轉型實現卓越人才和文化發展 得獎項目 HKT香港電訊 數碼升級驅動卓越人才發展 太古可口可樂香港 人工智能交通安全管理 數碼轉型實現卓越銷售和行銷 得獎項目 香港電視購物網絡有限公司 ThePlace - 一站式網店方案 日本命力健康食品有限公司 日本命力數碼化及系統整合 太古可口可樂香港 數碼售貨生態系統 數碼轉型實現卓越供應鏈和物流管理 得獎項目 皇冠爐具(集團)有限公司 QR碼產品追蹤系統 奧利佳(香港)有限公司 經網站進行臨床訂單配送行及機器人倉儲 百佳超級巿場 百佳超級巿場為顧客提供無縫線上線下（O+O）零售體驗，以PNS線上業務配送中心推動疫後增長 年度新星 得獎項目 LocoBike樂區踩 全球首個真正綠色出行方案 益創膳食品科技有限公司 太加奶 - 推動社會共融與福祉的永續選擇 賽特立科技有限公司 城市脫碳的激勵方案 年度數碼轉型企業（大獎） 得獎項目 百佳超級巿場 百佳超級巿場為顧客提供無縫線上線下（O+O）零售體驗，以PNS線上業務配送中心推動疫後增長

* 以上企業名稱及得獎項目均由英文直譯，如有歧義概以英文為準

關於香港貨品編碼協會

香港貨品編碼協會(GS1 HK)於1989年由香港總商會成立，是GS1®環球組織的香港分會，提供全球供應鏈標準(包括產品編碼及條碼)及一系列相關平台、解決方案及服務，助企業數碼化，提升供應鏈透明度及效率、確保產品真確性、促進線上線下貿易及推動可持續價值鏈。

GS1 HK目前有近 8,000名企業會員，涵蓋約20種行業，包括零售消費品、食品及餐飲、醫療護理、成衣、物流及資訊科技。本會與各貿易夥伴、業界組織、政府及資訊科技公司積極建立協作生態，實踐「智能商貿，優質生活」的願景。

GS1®是一家提供全球供應鏈標準的非牟利組織，總部位於比利時的首都布魯塞爾，擁有118個分會，遍及全球150個國家。網址：www.gs1hk.org。

SOURCE 香港貨品編碼協會