香港貨品編碼協會高峰會2024完滿結束

GS1 HK主席鍾美玲女士在致歡迎辭時表示,在現今新巿場環境中必須展現新思維,譬如特區政府倡議的低空經濟、銀髮經濟等,及許多支援中小企計劃,如數碼轉型支援先導計劃等。她指GS1 HK在35週年時亦正積極演變,包括推出加入GS1標準的QR碼「1QR」,讓消費者掃「碼」查閱產品詳情、優惠、營養價值、認證等多元化資訊;以B2B商貿平台「通商易」的可靠貿易數據,為中小企緩解資金需要的數碼貿易融資方案;及結合物聯網科技和追蹤溯源平台「蹤橫網」,達至供應鏈可視化的智慧營運。

高峰會其中一項亮點,就是GS1與畢馬威中國聯合發佈、題為「Navigating the future of seamless commerce in Asia Pacific」的調查報告,訪問了遍佈14個經濟體、近7,000名亞太區消費者的意見,了解他們的購物意向和期望,揭示零售巿場最新趨勢。

報告請參閱(英文版): https://www.gs1hk.org/sites/default/files/publications/FINAL_navigating-the-future-of-seamless-commerce-in-asia-pacific.pdf

該環節亦就消費者對人工智能(AI)應用方面發表新數據:由YouGov進行的調查發現、在1,075名本地受訪者中,分別有59%及52%認為AI能為其購物體驗帶來24/7隨時隨地的便利及更快捷的服務,亦有助省錢(49%)和提供個人化推薦(38%)。

60%受訪者亦同意AI能改善售前體驗(如產品評估)、售賣時[43%(如交易)]和售後服務[45%(如客服支援)],只有12%稱沒幫助;而大部份(82%)預期未來5年AI能改變零售體驗。然而他們會關注AI缺乏人性化互動(59%)、數據私穩(54%)和AI發生出錯(54%)。(相關調查詳情: https://gs1hongkong.box.com/s/famu36oebzlu954jdjwx362kzli673lv)

畢馬威中國亞太區消費品零售行業主管合夥人利安生(Anson Bailey)指商家應掌握新科技,以提升服務及開辟新客群:「企業應主動採用科技和數碼平台,提供更全面的零售服務,加強線上線下無縫的購物體驗和消費者價值,方可提高企業回報。」

GS1 HK總裁林潔貽女士則強調AI數據的可靠性:「越來越多機構會採用物聯網(IoT)傳感器及二維碼等技術去收集大量數據、結合AI分析,從中獲得行業走勢和洞察。而標準化、高質量的數據是當中關鍵,正所謂『Garbage In, Garbage Out』,即AI分析出來的結果,其準確性和表現與輸入的數據品質是直接掛鈎,在此基礎上方能實現各項商業效益。」

本會「數碼轉型獎」旨在表揚成功推行數碼轉型的企業,肯定他們在推動科技創新、提升業務效率和增長方面的成就。獎項分為9個類別,包括顧客體驗、卓越營運、供應鏈和物流、銷售及行銷、員工及文化、ESG創新、金融科技、卓越初創及年度最佳數碼轉型,獲企業踴躍參與。百佳超級巿場最終憑著其O+O線下及線上的零售策略及線上配送中心勇奪終極大獎,實至名歸。(「數碼轉型獎」得獎名單請參閱以下附件)

林潔貽女士恭喜所有得獎和參賽企業,並感謝評判團的付出:「勝出企業在展現自身成就之餘,亦能啟發業界發掘科技潛力、培養業界數碼文化,實有利香港創科生態及數碼經濟的發展。」

圖片下載:https://gs1hongkong.box.com/s/yyqihnr4jvl0b5bqy8dkoamd7at3vtad

附件

GS1 HK 「數碼轉型獎」得獎企業 * (按企業英文名稱順序排列)

數碼轉型實現卓越客戶體驗 得獎項目* HKT香港電訊 重塑顧客體驗:利用數碼科技引領超卓體驗 香港鐵路有限公司 港鐵數碼轉型:智慧共融旅程 承峰科技集團有限公司 及 保泰人壽保險有限公司 出眾顧客體驗 - 保泰人壽利用SleekFlow提升客戶參與度 數碼轉型實現卓越金融科技實施 得獎項目 捷邦安全軟件科技有限公司 安全為本設計 玉湖科技有限公司 玉湖供應鏈管理解決方案 - 為冷凍食品貿易融資服務 數碼轉型推動ESG創新 得獎項目 李錦記 李錦記升級能源管理系統 美心集團 無紙化的智慧營運轉型 香港鐵路有限公司 智能ESG:科技支援社會共融項目 數碼轉型實現卓越營運 得獎項目 香港中文大學醫院 以物聯網和實時定位服務 提升香港中文大學醫院的病人安全和運作效率 DFI零售集團 (Group Digital) DFI營運管理系統 HKT香港電訊 精簡協同:整合數碼解決方案 實現卓越運營 數碼轉型實現卓越人才和文化發展 得獎項目 HKT香港電訊 數碼升級驅動卓越人才發展 太古可口可樂香港 人工智能交通安全管理 數碼轉型實現卓越銷售和行銷 得獎項目 香港電視購物網絡有限公司 ThePlace - 一站式網店方案 日本命力健康食品有限公司 日本命力數碼化及系統整合 太古可口可樂香港 數碼售貨生態系統 數碼轉型實現卓越供應鏈和物流管理 得獎項目 皇冠爐具(集團)有限公司 QR碼產品追蹤系統 奧利佳(香港)有限公司 經網站進行臨床訂單配送行及機器人倉儲 百佳超級巿場 百佳超級巿場為顧客提供無縫線上線下(O+O)零售體驗,以PNS線上業務配送中心推動疫後增長 年度新星 得獎項目 LocoBike樂區踩 全球首個真正綠色出行方案 益創膳食品科技有限公司 太加奶 - 推動社會共融與福祉的永續選擇 賽特立科技有限公司 城市脫碳的激勵方案 年度數碼轉型企業(大獎) 得獎項目 百佳超級巿場 百佳超級巿場為顧客提供無縫線上線下(O+O)零售體驗,以PNS線上業務配送中心推動疫後增長

* 以上企業名稱及得獎項目均由英文直譯,如有歧義概以英文為準

關於香港貨品編碼協會

香港貨品編碼協會(GS1 HK)於1989年由香港總商會成立,是GS1®環球組織的香港分會,提供全球供應鏈標準(包括產品編碼及條碼)及一系列相關平台、解決方案及服務,助企業數碼化,提升供應鏈透明度及效率、確保產品真確性、促進線上線下貿易及推動可持續價值鏈。

GS1 HK目前有近 8,000名企業會員,涵蓋約20種行業,包括零售消費品、食品及餐飲、醫療護理、成衣、物流及資訊科技。本會與各貿易夥伴、業界組織、政府及資訊科技公司積極建立協作生態,實踐「智能商貿,優質生活」的願景。

GS1®是一家提供全球供應鏈標準的非牟利組織,總部位於比利時的首都布魯塞爾,擁有118個分會,遍及全球150個國家。網址:www.gs1hk.org。

SOURCE 香港貨品編碼協會