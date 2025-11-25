2025香港資訊及通訊科技獎「智慧出行獎」揭盅 AI引領創科生態「智慧旅遊」、「智慧物流」及「智慧交通」方案盡顯潛力

新聞提供者香港貨品編碼協會
25 11月, 2025, 18:20 CST
香港2025年11月25日 /美通社/ -- 由數字政策辦公室策動，香港貨品編碼協會 (GS1 HK) 籌辦的2025香港資訊及通訊科技獎「智慧出行獎」頒獎典禮已於11月21日圓滿落幕。本年度最大贏家為香港機場管理局（機管局），憑藉其創新的數碼化物流方案，囊括「智慧出行大獎」、「智慧出行（智慧物流）金獎」及「智慧出行（智慧物流）銀獎」三個獎項。
「智慧出行獎」旨在表揚智慧旅遊、智慧物流及智慧交通領域的傑出方案。所有參賽作品經嚴謹的初選評估及評審委員會面試審核後，最終頒發金、銀、銅獎，優異證書及特設的「最佳人工智能獎」。
機管局數碼化物流方案 展現效率與環保雙重效益
香港機場管理局憑「香港空運進口取貨數碼通」方案同時榮獲「智慧出行大獎」及「智慧出行（智慧物流）金獎」。此方案支援電子提貨單簽發，企業可線上完成付款及認證，毋須派員親身輪候，大幅縮短貨物提取時間；同時配合政府監管部門對進口貨物的查驗需求，提升供應鏈透明度與效率。
機管局的「HKIA Cargo Connect」則獲得「智慧出行（智慧物流）銀獎」，方案針對業界資源分散的痛點，提供智能配對，創造智慧、互聯的航空貨運生態，協助航空公司快速建立合作網絡、優化資源運用。
此兩項方案透過數碼化，加快物流流程之餘，顯著減少紙張消耗，以具體行動支持環保及可持續發展，進一步鞏固香港國際機場的空運樞紐地位。
AI驅動多元創新 支撐智慧出行與盛事經濟
本屆其他得獎作品同樣展示了香港創科的多元性與實際應用價值，包括：
- 智慧交通：運用AI結合大數據模型，自動識別道路問題，協助紓緩交通擠塞；
- 智慧旅遊（盛事經濟）：透過智能人流管理技術，實時分析人流數據，優化場地管理，提升大型活動參與者的體驗；
- 智慧旅遊（市場營銷）：分析各大社交平台的數據，協助酒店業精準鎖定潛在顧客，制定更具效益的營銷策略。
所有獲獎作品均體現了AI、大數據及物聯網等前沿科技的落地應用。完整得獎名單請參閱下表。想了解更多作品詳情，請瀏覽網頁：https://www.gs1hk.org/SmartMobilityAward。
GS1 HK：跨界協作 推動香港邁向國際創科中心
GS1 HK總裁林潔貽恭喜一眾得獎者，並樂見香港創科生態蓬勃發展。她指出在政府積極投放資源的同時，業界亦把握機遇、創新求變：「今年的優勝者來自多個界別，得獎項目廣泛應用人工智能、大數據、物聯網等先進科技。這些跨界合作不僅拓展了技術應用的界限，也為行業帶來更多創新示範，激勵更多人才投身創科領域。GS1 HK將繼續與政府及各界夥伴緊密合作，共同推動香港邁向國際創科中心。」
2025香港資訊及通訊科技獎「智慧出行獎」得獎名單如下：(以英文公司 / 機構名稱字母順序排列)
|
組別
|
獎項
|
機構名稱
|
得獎項目
|
智慧出行
|
大獎
|
香港機場管理局
|
香港空運進口取貨數碼通
|
智慧出行
|
最佳人工智能應用獎
|
香港大學房地產及建設系 /
|
「智傑」 - 人工智能物聯網的智能體跨境MiC運輸物流系統
|
智慧交通
|
金獎
|
偉樂科技集團有限公司 /
|
智慧道路評估系統 (iPAS)：革新道路評估及管理模式
|
銀獎
|
Wonder
|
Wonder 領先咪錶
|
銅獎
|
香港科技大學 /
|
觀塘智慧交通管理系統
|
優異證書
|
香港特別行政區政府運輸署 /
|
東涌區域實時交通燈號調節系統
|
智慧物流
|
金獎
|
香港機場管理局
|
香港空運進口取貨數碼通
|
銀獎
|
香港機場管理局
|
HKIA Cargo Connect
|
銅獎
|
香港大學房地產及建設系 / 香港房屋委員會
|
「智傑」 - 人工智能物聯網的智能體跨境MiC運輸物流系統
|
優異證書
|
極智嘉國際有限公司 /
|
揀選模式進化：慢流動庫存轉型
|
智慧旅遊
|
金獎
|
禧一國際有限公司
|
解鎖中國市場商機
|
銀獎
|
VERTRIQE Limited
|
ADEST (AI-Blockchain Driven Energy Saving Technology)
|
銅獎
|
香港特別行政區政府 警務處 /
|
離場易
|
優異證書
|
優思域酒店方案有限公司
|
AI酒店助手
如欲了解「智慧出行獎」及得獎作品詳情，請瀏覽：https://www.gs1hk.org/SmartMobilityAward
關於香港貨品編碼協會
香港貨品編碼協會（GS1 HK）於1989年由香港總商會成立，是GS1®環球組織的香港分會。GS1®是一家非牟利組織，聚集不同行業的持份者，致力研發和推動全球標準的應用，應對數據共享的挑戰。GS1®總部位於比利時的首都布魯塞爾，全球共有115+個成員組織，服務150個經濟體。
GS1 HK透過提供以全球標準為本的一系列平台、解決方案及服務，推動行業數碼化轉型，幫助企業提升效率、安全性、真確性和可持續性。GS1 HK致力於推動香港的物聯網生態發展，呼應數據時代的需求，並作為橋樑連繫資訊科技解決方案供應商、用家、政府和其他持份者，促進智慧城市的發展。
GS1 HK目前有約8,000家企業會員，涵蓋多個不同行業如零售及消費品、醫療護理、食品及餐飲服務、服裝及鞋履、運輸及物流等。
SOURCE 香港貨品編碼協會
分享這篇文章