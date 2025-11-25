2025香港資訊及通訊科技獎「智慧出行獎」揭盅 AI引領創科生態「智慧旅遊」、「智慧物流」及「智慧交通」方案盡顯潛力

機管局數碼化物流方案 展現效率與環保雙重效益

香港機場管理局憑「香港空運進口取貨數碼通」方案同時榮獲「智慧出行大獎」及「智慧出行（智慧物流）金獎」。此方案支援電子提貨單簽發，企業可線上完成付款及認證，毋須派員親身輪候，大幅縮短貨物提取時間；同時配合政府監管部門對進口貨物的查驗需求，提升供應鏈透明度與效率。

機管局的「HKIA Cargo Connect」則獲得「智慧出行（智慧物流）銀獎」，方案針對業界資源分散的痛點，提供智能配對，創造智慧、互聯的航空貨運生態，協助航空公司快速建立合作網絡、優化資源運用。

此兩項方案透過數碼化，加快物流流程之餘，顯著減少紙張消耗，以具體行動支持環保及可持續發展，進一步鞏固香港國際機場的空運樞紐地位。

AI驅動多元創新 支撐智慧出行與盛事經濟

本屆其他得獎作品同樣展示了香港創科的多元性與實際應用價值，包括：

智慧交通： 運用AI結合大數據模型，自動識別道路問題，協助紓緩交通擠塞；

運用AI結合大數據模型，自動識別道路問題，協助紓緩交通擠塞； 智慧旅遊（盛事經濟） ：透過智能人流管理技術，實時分析人流數據，優化場地管理，提升大型活動參與者的體驗；

：透過智能人流管理技術，實時分析人流數據，優化場地管理，提升大型活動參與者的體驗； 智慧旅遊（市場營銷）：分析各大社交平台的數據，協助酒店業精準鎖定潛在顧客，制定更具效益的營銷策略。

所有獲獎作品均體現了AI、大數據及物聯網等前沿科技的落地應用。完整得獎名單請參閱下表。想了解更多作品詳情，請瀏覽網頁：https://www.gs1hk.org/SmartMobilityAward。

GS1 HK：跨界協作 推動香港邁向國際創科中心

GS1 HK總裁林潔貽恭喜一眾得獎者，並樂見香港創科生態蓬勃發展。她指出在政府積極投放資源的同時，業界亦把握機遇、創新求變：「今年的優勝者來自多個界別，得獎項目廣泛應用人工智能、大數據、物聯網等先進科技。這些跨界合作不僅拓展了技術應用的界限，也為行業帶來更多創新示範，激勵更多人才投身創科領域。GS1 HK將繼續與政府及各界夥伴緊密合作，共同推動香港邁向國際創科中心。」

2025香港資訊及通訊科技獎「智慧出行獎」得獎名單如下：(以英文公司 / 機構名稱字母順序排列)

組別 獎項 機構名稱 得獎項目 智慧出行 大獎 香港機場管理局 香港空運進口取貨數碼通 智慧出行 最佳人工智能應用獎 香港大學房地產及建設系 /

香港房屋委員會 「智傑」 - 人工智能物聯網的智能體跨境MiC運輸物流系統 智慧交通 金獎 偉樂科技集團有限公司 /

香港特別行政區政府路政署 智慧道路評估系統 (iPAS)：革新道路評估及管理模式 銀獎 Wonder Wonder 領先咪錶 銅獎 香港科技大學 /

香港特別行政區政府 警務處 觀塘智慧交通管理系統 優異證書 香港特別行政區政府運輸署 /

物流及供應鏈多元技術研發中心 / 安信交通科技有限公司 /

香港科技大學 東涌區域實時交通燈號調節系統 智慧物流 金獎 香港機場管理局 香港空運進口取貨數碼通 銀獎 香港機場管理局 HKIA Cargo Connect 銅獎 香港大學房地產及建設系 / 香港房屋委員會 「智傑」 - 人工智能物聯網的智能體跨境MiC運輸物流系統 優異證書 極智嘉國際有限公司 /

牛奶有限公司 (惠康) 揀選模式進化：慢流動庫存轉型 智慧旅遊 金獎 禧一國際有限公司 解鎖中國市場商機 銀獎 VERTRIQE Limited ADEST (AI-Blockchain Driven Energy Saving Technology) 銅獎 香港特別行政區政府 警務處 /

香港千帆科技有限公司 離場易 優異證書 優思域酒店方案有限公司 AI酒店助手

如欲了解「智慧出行獎」及得獎作品詳情，請瀏覽：https://www.gs1hk.org/SmartMobilityAward

關於香港貨品編碼協會

香港貨品編碼協會（GS1 HK）於1989年由香港總商會成立，是GS1®環球組織的香港分會。GS1®是一家非牟利組織，聚集不同行業的持份者，致力研發和推動全球標準的應用，應對數據共享的挑戰。GS1®總部位於比利時的首都布魯塞爾，全球共有115+個成員組織，服務150個經濟體。

GS1 HK透過提供以全球標準為本的一系列平台、解決方案及服務，推動行業數碼化轉型，幫助企業提升效率、安全性、真確性和可持續性。GS1 HK致力於推動香港的物聯網生態發展，呼應數據時代的需求，並作為橋樑連繫資訊科技解決方案供應商、用家、政府和其他持份者，促進智慧城市的發展。

GS1 HK目前有約8,000家企業會員，涵蓋多個不同行業如零售及消費品、醫療護理、食品及餐飲服務、服裝及鞋履、運輸及物流等。

網址：www.gs1hk.org

SOURCE 香港貨品編碼協會