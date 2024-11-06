中國建設銀行新加坡分行在2024新加坡金融科技節舉辦主題論壇

建行與西財2023年金科節期間建立金融科技戰略合作並共同舉辦人工智能主題論壇。西財國際金融科技論壇之前已舉辦六屆，每屆邀請一位諾貝爾經濟學獎得主做主題演講，今年以新加坡金融科技節為依托，與建行合作首次在海外舉辦。該論壇也是2024新加坡金科節為期兩天的高端對話環節Insight Forum中唯一由大型中資金融機構與中國著名高校合辦的主題論壇。

論壇聚焦科技金融、綠色金融，邀請學術界、科技界和投資界領袖發表洞見，以多元視角和前瞻視野帶來對世界經濟、金融、科技的深度觀察，探討金融機構如何發揮自身優勢，履行社會責任，促進經濟的可持續發展。2016年諾貝爾經濟學獎得主Sir Oliver Hart通過視頻做以企業社會責任和ESG的前路與挑戰為主題的演講，提醒企業在追求利潤時可能對社會和環境造成的負面影響，闡釋股東福利最大化而非股東利益最大化的理念，討論了政府在解決氣候變化等問題中的關鍵作用，以及跨國企業在推動國際協調方面的潛力。國際商會（ICC）數字標準倡議（DSI）常務董事、亞洲全球研究所的高級研究員帕梅拉•馬爾就全球供應鏈數字化及其對可持續發展的積極影響發表洞見。建行新加坡分行和西財展示了雙方以金融科技助力銀行數字化轉型的合作成果。在由建行新加坡分行市場總監葉坡生主持的圓桌討論環節中，Gprnt執行總監Lionel Wong、西財金融學院教授、常務副院長趙靜梅、上海冰鑒科技創始人CEO顧凌雲、馬來西亞投資局駐新加坡投資總監Vinothan Tulisinathzan就各自領域以金融科技促進可持續發展實踐和合作發表了見解。在論壇最後的科技分享環節中, 三家科技企業展示了各自的先進科技產品和解決方案。

建行新加坡分行行長孫念北表示：「分行在總行經營戰略的指引下，圍繞數字金融、科技金融、綠色金融，與員工、客戶和合作夥伴共同構建生態友好型銀行，以實際行動支持新加坡政府建設智慧國家的發展藍圖，多維度助力可持續發展。建行本次攜手西南財經大學在金科節主辦主題論壇，是建行聯結中新兩國資源、促進交流合作的生動體現，為業界提供交流平台，探討合作路徑，為未來創造更具意義的科技創新成果做好鋪墊。」

西南財經大學副校長李志生表示：「西南財經大學近年來主動順應新經濟、新科技、新業態的深刻變革，聚焦金融科技領域的基礎理論、關鍵技術和應用場景，重點解決財經科技領域的關鍵核心技術，全面推進『新財經』戰略升級，持續為金融學科賦能、儲能、提能。本次論壇攜手中國建設銀行新加坡分行聯合舉辦，聚焦科創金融、綠色金融，通過新加坡金融科技節的世界舞台傳遞西財聲音，共話負責任金融理念，彰顯金融科技擔當。」

新加坡金融科技節是全球規模最大的金融科技盛會，由新加坡金融管理局和新加坡銀行業協會聯合主辦，自2016年起已舉辦九屆。活動彙集多國央行和監管部門、全球金融、科技領先企業、全球頭部銀行以及科創投資界精英，展示創新成果，洞悉行業趨勢，共同探討前沿金融科技及可持續發展理念與合作。

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關於中國建設銀行

中國建設銀行股份有限公司是一家中國領先的大型商業銀行，總部設在北京，其前身中國人民建設銀行成立於1954年10月。本行2005年10月在香港聯合交易所掛牌上市（股票代碼939），2007年9月在上海證券交易所掛牌上市（股票代碼601939）。本行2023年末市值約為1,518.57億美元，居全球上市銀行第8位。按一級資本排序，本集團在全球銀行中位列第二。

本行提供公司金融業務、個人金融業務、資金資管業務等全面金融服務，服務7.57億個人客戶和1,082萬公司類客戶，並在基金、租賃、信託、保險、期貨、養老金、投行等多個行業擁有子公司。2023年末，本集團共擁有376,871位員工，設有14,895個營業機構，其中各級境外機構近200家，覆蓋31個國家和地區。

中國建設銀行新加坡分行 （「建行新加坡」或「分行」）成立於1998年，是總行駐新加坡的海外分支機構，主營貿易融資、公司業務、投行業務、資金業務和私人銀行業務。分行於2020年12月正式獲得新加坡金融管理局頒發的特許全面銀行（Qualifying Full Bank，簡稱QFB）牌照。在特許全面銀行牌照下，分行將以基礎設施建設服務中心、大宗商品貿易融資中心、私人銀行業務中心、投行業務交易中心和金融科技創新中心等五大業務中心為支柱，利用建行強大的客戶服務網絡，依托金融科技賦能，為中新兩國客戶、「一帶一路」沿線和「國際陸海貿易新通道」等客戶搭建跨境合作平台，提供境內外一體化的綜合金融服務。

建行秉持「成為全球領先的可持續發展銀行」目標願景，打造涵蓋綠色信貸、綠色債券、綠色基金、綠色投資的多元化服務體系，助推經濟社會發展全面綠色轉型。2024年4月，建行新加坡分行宣佈與新加坡金融管理局發起的Gprnt數據平台達成合作意向， 雙方將就ESG數據模型互通性、評估框架標準化及金融產品創新展開合作，共同為企業客戶，特別是中小企業的可持續發展金融服務進行探索。

欲知更多信息，請訪問www.ccb.com。

SOURCE 中國建設銀行股份有限公司