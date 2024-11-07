柳工2024全球經銷商年會成功舉辦

2024年前三季度柳工營業總收入為228.56億元，同比上漲8.25%；淨利潤為13.21億元，同比增加4.94億元，同比增長59.82%。廣西柳工機械股份有限公司董事長兼CEO曾光安在致辭中，對宏觀和微觀經濟形勢做了分析，並指出，柳工在全球范圍內的銷售額穩步上升，展現了品牌的強大影響力和市場競爭力。同時表示，柳工將與經銷商和合作伙伴共同努力，攜手拓展更廣闊的市場機遇，推動行業共同發展。

現場展示了近200多台設備，覆蓋8大行業工況。現場發布的50款創新產品涵蓋礦用裝載機、礦用平地機、吊管機、旋挖鑽機、高空作業、雙動力設備等多個產品線，展示了柳工在技術革新和多元化領域的最新成果。礦山解決方案經過多年積累，在此次活動現場，龐大的「體型」輔以智慧力量，吸睛無數。

創新是永恆的主題，柳工T系列裝載機和F系列挖掘機全新發布，融入智慧與思想的力量。F系列產品范圍涵蓋1.7噸到120噸設備，並提供多種屬具，產品數量從12款增加到70款，充分展示了柳工在持續創新和擴展產品組合方面的成績；T系列新品進一步提升了舒適性和操控性，增強可靠性，降低油耗和產品的總持有成本。

綠色智慧，賦能全新ESG理念

現場展示的50多款電動化綠色產品，包括挖掘機、平地機和推土機等，在降低噪音、減少廢氣排放和提升能源效率方面表現卓越。這些產品不僅符合全球環保標准，更結合了最新電動驅動技術，展示柳工在環保和可持續發展方面的顯著成果。

自2023年在全球經銷商年會上啟動'綠色聯盟'倡議以來，柳工通過支持非洲公益項目，展現了對綠色發展的堅定承諾。今年8月，首期水井項目成功竣工。在本次年會上，柳工進一步深化'綠色聯盟'計劃，與印尼加查馬達大學、北京理工大學及5家經銷商和客戶共同簽署了綠色聯盟深化合作協議，推動行業生態可持續發展。

全面創新，增長無限

柳工始終致力於提供全面解決方案。除了工程機械設備外，柳工不斷拓展產品線，高空作業平台、叉車、甘蔗收割機、拖拉機、起重機等戰略新品不斷更新迭代，為經銷商創造更多商機。此外，柳工全方位後市場服務，可保障設備的持續穩定運行，讓經銷商和客戶更加安心、無憂。

成功同享，共話來年

年會上，柳工與長期合作的優質經銷商簽署了意向采購訂單，並確立了2025年度目標。同時，大客戶代表也與柳工簽署了戰略合作伙伴協議，進一步鞏固雙方合作關系。此外，柳工對年度表現優異的經銷商進行了隆重表彰，感謝他們在柳工全球化進程中的重要貢獻，並表達了對未來深化合作的美好期望。

SOURCE 柳工