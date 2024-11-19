中通快遞發佈2024年第三季度未經審計財務業績

在消費結構轉變中實現穩健盈利水平

調整後淨利潤增長2.0%，達人民幣24億元

包裹量增長15.9%，達87億件

上海2024年11月20日 /美通社/ -- 中國行業領先且快速成長的快遞公司中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO及香港聯交所代號：2057）（「中通」或「本公司」）今天公佈其截至2024年9月30日止第三季度的未經審計財務業績[1]。本公司實現了包裹量同比增長15.9%，同時也保持了優質的服務及客戶滿意度。調整後淨利潤增長2.0%[2]至人民幣2,387.3百萬元，經營活動產生的現金流為人民幣3,112.0百萬元。

2024年第三季度財務摘要

收入為人民幣10,675.0百萬元（1,521.2百萬美元），較2023年同期的人民幣9,075.9百萬元增長17.6%。

毛利為人民幣3,334.8百萬元（475.2百萬美元），較2023年同期的人民幣2,706.4百萬元增長23.2%。

淨利潤為人民幣2,379.0百萬元（339.0百萬美元），較2023年同期的人民幣2,349.6百萬元增長1.3%。

調整後息稅折攤前收益 [3] 為人民幣3,739.5百萬元（532.9百萬美元），較2023年同期的人民幣3,438.6百萬元增長8.7%。

為人民幣3,739.5百萬元（532.9百萬美元），較2023年同期的人民幣3,438.6百萬元增長8.7%。 調整後淨利潤為人民幣2,387.3百萬元（340.2百萬美元），較2023年同期的人民幣2,340.7百萬元增長2.0%。

基本及攤薄每股美國存託股（「美國存託股」 [4] ）淨收益為人民幣 2.98 元（0.42美元）及人民幣 2.90 元（0.41美元），較2023年同期的人民幣2.91元及人民幣2.84元分別增長 2.4 %及 2.1 %。

）淨收益為人民幣 元（0.42美元）及人民幣 元（0.41美元），較2023年同期的人民幣2.91元及人民幣2.84元分別增長 %及 %。 歸屬於普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益 [5] 為人民幣 2.99 元（ 0.43 美元）及人民幣 2.91 元（0.41美元），較2023年同期的人民幣2.89元及人民幣2.83元分別增長 3.5 %及 2.8 %。

為人民幣 元（ 美元）及人民幣 元（0.41美元），較2023年同期的人民幣2.89元及人民幣2.83元分別增長 %及 %。 經營活動產生的現金流淨額為人民幣3,112.0百萬元（443.5百萬美元），而2023年同期為人民幣2,938.1百萬元。

2024年第三季度經營摘要

包裹量為87.23億件，較2023年同期的75.23億件增長15.9%。

截至2024年9月30日，攬件／派件網點數量為31,000餘個。

截至2024年9月30日，直接網絡合作夥伴數量為6,000餘個。

截至2024年9月30日，自有幹線車輛數量為10,000餘輛。

截至2024年9月30日，10,000餘輛自有車輛中有9,700餘輛為車長15至17米的高運力車型，而截至2023年9月30日為9,300餘輛。

截至2024年9月30日，分揀中心間幹線運輸路線為3,900餘條，而截至2023年9月30日為3,800餘條。

截至2024年9月30日，分揀中心的數量為95個，其中91個由本公司運營，4個由本公司網絡合作夥伴運營。

中通創始人、董事長兼首席執行官賴梅松先生表示：「第三季度，中通繼續保持高品質的服務和客戶滿意度，實現了包裹量 87.2 億件和調整後淨利潤 23.9 億元。本季度，隨著我們系統性地加深與各大電商平臺在逆向物流、偏遠地區配送及增值服務等方面的合作，我們的散件實現了超過 40%的同比增長。我們優化業務結構的策略也對營收和經營性利潤率產生了十分積極的貢獻。」

賴先生補充道:「自中通成為行業龍頭的近十年來，業務量領先始終是我們的主要戰略重心之一。近期中央政府出臺的刺激政策發出了很強的信號，表明其致力於支援中國經濟復蘇與長期增長。與此同時，在經濟形勢切實扭轉前，消費降級的情況可能仍會持續一段時間。業務量領先是我們業務的基石。我們正在積極地啟動計畫，在維持高品質的服務與客戶滿意度的同時，重奪市場份額、擴大我們在業務量方面的領先優勢並實現合理的盈利水準。」

中通首席財務官顏惠萍女士表示：「本季度中通的核心單票收入提升了 1.8%，得益于客戶結構的持續優化，直客收入占比的提升抵消了單包裹重量下降以及增量補貼增加所帶來的負面影響。同時得益於持續的降本增效舉措，我們的單票分揀加運輸成本下降了 8.4%，即 6 分錢。管理費用占收入的比重穩定在 5%左右。經營性現金流為 31 億元，資本支出為 18 億元。」

顏女士補充道：「快遞行業在宏觀經濟疲軟的情況下仍實現了高速增長。基於對未來幾個月的預判，我們下調了年度業務量的目標。低價值電商包裹比例的不斷上升，給我們實現服務品質、業務量和利潤持續同步增長的整體戰略帶來了挑戰。我們正在進行調整，重新平衡我們的資源配置以及網路定價策略，從而重獲業務量增長動力並擴大我們現有的市場份額領先優勢。我們的盈利品質會保持穩固，我們堅信能夠在行業中繼續保持盈利領先地位。」

2024年第三季度未經審計財務業績



截至9月30日止三個月

截至9月30日止九個月

2023年

2024年

2023年

2024年

人民幣

%

人民幣

美元

%

人民幣

%

人民幣

美元

%

（以千元計，百分比除外） 快遞服務 8,341,620

91.9

9,812,807

1,398,314

91.9

25,728,807

92.6

28,928,902

4,122,336

92.2 貨運代理服務 238,565

2.6

240,491

34,270

2.3

670,162

2.4

676,480

96,398

2.2 物料銷售 460,870

5.1

588,233

83,823

5.5

1,297,486

4.7

1,653,717

235,653

5.3 其他 34,863

0.4

33,517

4,775

0.3

103,026

0.3

101,919

14,522

0.3 收入總額 9,075,918

100.0

10,675,048

1,521,182

100.0

27,799,481

100.0

31,361,018

4,468,909

100.0

收入總額為人民幣10,675.0百萬元（1,521.2百萬美元），較2023年同期的人民幣9,075.9百萬元增長17.6%。核心快遞服務收入較2023年同期增長18.1%，該增長是由於包裹量增長15.9%及單票價格增長1.8%所帶動。由於更高價值包裹（如來自電子商務平台的退件）的佔比持續提升，來自直銷機構（為服務核心快遞直客客戶而成立）的直客業務收入（含派費收入）增長122.1%。貨運代理服務收入較2023年同期增加0.8%。物料銷售收入主要包括列印電子面單所需的熱敏紙銷售收入，增長27.6%。其他收入主要來自金融服務。



截至9月30日止三個月

截至9月30日止九個月

2023年

2024年

2023年

2024年

人民幣

收入

人民幣

美元

收入

人民幣

收入

人民幣

美元

收入

百分比 百分比 百分比 百分比

（以千元計，百分比除外） 幹線運輸成本 3,245,767

35.8

3,398,007

484,212

31.8

9,627,419

34.6

10,052,623

1,432,487

32.1 分揀中心運營成本 2,048,438

22.6

2,224,206

316,947

20.8

5,996,475

21.6

6,620,077

943,353

21.1 貨運代理成本 221,742

2.4

226,111

32,221

2.1

626,986

2.3

631,217

89,948

2.0 物料銷售成本 117,036

1.3

161,648

23,035

1.5

351,164

1.3

454,788

64,807

1.5 其他成本 736,491

8.1

1,330,265

189,560

12.6

2,663,160

9.5

3,644,940

519,400

11.5 營業成本總額 6,369,474

70.2

7,340,237

1,045,975

68.8

19,265,204

69.3

21,403,645

3,049,995

68.2

營業成本總額為人民幣7,340.2百萬元（1,046.0百萬美元），較去年同期的人民幣6,369.5百萬元增長15.2%。

幹線運輸成本為人民幣3,398.0百萬元（484.2百萬美元），較去年同期的人民幣3,245.8百萬元增長4.7%。單位運輸成本減少9.7%或4分，主要是由於通過更高效的路線規劃，規模經濟改善及轉載率提升所致。

分揀中心運營成本為人民幣2,224.2百萬元（316.9百萬美元），較去年同期的人民幣2,048.4百萬元增長8.6%。該增長主要來自(i)勞工相關成本增加人民幣108.0百萬元（15.4百萬美元），系工資上漲被自動化效益提升部分抵銷，及(ii)與擴建自動化設備和設施升級以進一步提高運輸效率有關的折舊及攤銷成本增加人民幣74.9百萬元（10.7百萬美元）。隨著作業流程標準化，績效考核體系高效化，分揀中心每單位運營成本下降6.4%或2分。截至2024年9月30日，有535套自動化分揀設備投入使用，而截至2023年9月30日為482套。

物料銷售成本為人民幣161.6百萬元（23.0百萬美元），較去年同期的人民幣117.0百萬元增長38.1%。

其他成本為人民幣1,330.3百萬元（189.6百萬美元），較去年同期的人民幣736.5百萬元增長80.6%，其中服務更高價值企業客戶的成本增加人民幣546.8百萬元（77.9 百萬美元）。

毛利為人民幣3,334.8百萬元（475.2百萬美元），較去年同期的人民幣2,706.4百萬元增長23.2%。毛利率由去年同期的29.8%改善至31.2%。

總經營費用為人民幣493.0百萬元（70.3百萬美元），去年同期為人民幣282.8百萬元。

銷售、一般和行政費用為人民幣544.6百萬元（77.6百萬美元），較去年同期的人民幣433.7百萬元增長25.6%，主要由於(i)金融服務信用損失準備變動人民幣74.1百萬元（10.6百萬美元），及(ii)固定資產處置虧損人民幣41.1百萬元（5.9百萬美元）所致。

其他經營收入淨額為人民幣51.6百萬元（7.3百萬美元），去年同期為人民幣150.9百萬元。其他經營收入主要包括(i)租金收入人民幣43.4百萬元（6.2百萬美元），及(ii)政府補貼及稅費返還人民幣8.2百萬元（1.2百萬美元）。

經營利潤為人民幣2,841.8百萬元（405.0百萬美元），較去年同期的人民幣2,423.6百萬元增長17.3%。經營利潤率從去年同期的26.7%降至26.6%。

利息收入為人民幣238.5百萬元（34.0百萬美元），去年同期為人民幣246.4百萬元。

利息費用為人民幣66.4百萬元（9.5百萬美元），去年同期為人民幣83.8百萬元。

金融工具公允價值變動的虧損為人民幣62.7百萬元（8.9百萬美元），去年同期為收益人民幣8.6百萬元。季末美元及人民幣匯率大幅波動導致與理財產品相關的未變現匯兌虧損人民幣94.9百萬元（13.5 百萬美元）。

所得稅費用為人民幣555.0百萬元（79.1百萬美元），而去年同期為人民幣271.4百萬元。於2023年第三季度，本公司全資子公司上海中通吉網路技術有限公司因於2022年稅務年度獲認證為「重點軟件企業」而收取所得稅返還人民幣207.1百萬元。

淨利潤為人民幣2,379.0百萬元（339.0百萬美元），較去年同期的人民幣2,349.6百萬元增長1.3%。

歸屬於普通股股東的基本及攤薄每股美國存託股收益為人民幣2.96元（0.42美元）及人民幣2.89元（0.41美元），去年同期的基本及攤薄每股美國存託股收益分別為人民幣2.91元及人民幣2.84元。

歸屬於普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益為人民幣2.98元（0.42美元）及人民幣2.90元（0.41美元），去年同期分別為人民幣2.91元及人民幣2.84元。

調整後淨利潤為人民幣2,387.3百萬元（340.2百萬美元），去年同期為人民幣2,340.7百萬元。

息稅折攤前收益[1]為人民幣3,731.3百萬元（531.7百萬美元），去年同期為人民幣3,449.5百萬元。

調整後息稅折攤前收益為人民幣3,729.5百萬元（532.8百萬美元），去年同期為人民幣3,438.6百萬元。

經營活動產生的現金流量淨額為人民幣3,112.0百萬元（443.5百萬美元），去年同期為人民幣2,938.1百萬元。

(1) 息稅折攤前收益為非公認會計準則財務指標，其定義為不包括折舊、攤銷、利息費用及所得稅費用的淨利潤。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。

前景展望

根據目前的市場及運營狀況，本公司修訂其先前公佈的年度指引。2024年的包裹量預期將在337億至339億之間，同比增長11.6%至12.3%。該等估計代表管理層目前的初步看法，可能會發生變化。

匯率

為方便讀者閱讀，本公告將若干人民幣金額按唯一指定匯率轉換為美元。除非另有所指，所有人民幣兌換為美元的換算乃按人民幣7.0176元兌1.00美元的匯率作出（即美國聯邦儲備系統管理委員會H.10統計數據所載2024年9月30日之中午買入匯率）。

採用非公認會計準則財務指標

本公司使用息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益（均為非公認會計準則財務指標）來評估中通的經營業績，並用於財務及經營決策。

本公司的非公認會計準則財務指標與其美國公認會計準則財務指標之間的調節表列示於本盈利發佈末的表格，該表格提供有關非公認會計準則財務指標的更多詳情。

本公司認為，該等非公認會計準則指標有助於識別中通業務的基本趨勢，避免其因本公司在經營利潤及淨利潤中計入的相關費用和利得而失真。本公司認為，息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益提供了關於其經營業績的有用資料，增強對其過往表現及未來前景的整體理解，並有助於更清晰地瞭解中通管理層在財務和運營決策中所使用的核心指標。

息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益不應獨立於淨利潤或其他業績指標考慮，亦不可詮釋為淨利潤或其他業績指標的替代項目，或詮釋為本公司經營表現的指標。中通鼓勵投資者將過往的非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則指標進行比較。本文所列的息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益可能無法與其他公司列示的名稱類似的指標相比較。其他公司可能會以不同的方式計算類似名稱的指標，從而限制了其作為中通數據的比較指標的有用性。中通鼓勵投資者及其他人士全面審閱本公司的財務資料，而非依賴單一的財務指標。

電話會議資料

中通的管理團隊將於美國東部時間2024年11月19日（星期二）下午七時三十分（北京時間2024年11月20日上午八時三十分）舉行業績電話會議。

業績電話會議的撥號詳情如下：

美國： 1-888-317-6003 香港： 800-963-976 中國內地： 4001-206-115 新加坡： 800-120-5863 國際： 1-412-317-6061 密碼： 0501133

請於通話預定開始前15分鐘撥號，並提供密碼以加入通話。

電話會議的回放將可於2024年11月26日前通過致電以下號碼收聽：

美國： 1-877-344-7529 國際： 1-412-317-0088 密碼： 1609584

此外，電話會議的網上直播及錄音將可於http://zto.investorroom.com收聽。

關於中通快遞（開曼）有限公司

中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO及香港聯交所代號：2057）（「中通」或「本公司」）是中國行業領先且快速成長的快遞公司。中通通過其在中國廣泛且可靠的全國性覆蓋網絡提供快遞服務以及其他增值物流服務。

中通運營高度可擴展的網絡合作夥伴模式，本公司認為，該模式最適於支持中國電子商務的高速增長。本公司利用其網絡合作夥伴提供攬件和末端派送服務，同時在快遞服務價值鏈內提供關鍵的幹線運輸服務和分揀網絡。

有關更多資料，請訪問http://zto.investorroom.com。

安全港聲明

本公告載有根據1995 年《美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條文可能構成「前瞻性」聲明的陳述。該等前瞻性陳述可從詞彙如「將」、「預期」、「預計」、「旨在」、「未來」、「擬」、「計劃」、「相信」、「估計」、「可能」或類似陳述加以識別。當中前景展望及管理層在本公告的引述均包含前瞻性陳述。中通亦可能在其向美國證券交易委員會（「美國證交會」）及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）提交的定期報告、向股東提交的中期及年度報告、於香港聯交所網站上發佈的公告、通函或其他刊物、新聞稿及其他書面材料以及其高級職員、董事或僱員向第三方作出的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括但不限於有關中通的信念、計劃及期望的陳述，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險及不確定因素。許多因素可導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果有重大差異，包括但不限於以下各項：有關中國電子商務及快遞行業發展的風險；其對若干第三方電子商務平台的重大依賴；與其網絡合作夥伴及其僱員及人員相關的風險；可能對本公司經營業績及市場份額造成不利影響的激烈競爭；本公司分揀中心或其網絡合作夥伴運營的網點或其技術系統遭受任何服務中斷；中通建立品牌及承受負面報道的能力或其他有利的政府政策。有關此等及其他風險的進一步資料載於中通向美國證交會及香港聯交所提交的文件中。本公告中提供的所有資料均截至本公告日期，除適用法律要求外，中通不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

未經審計合併財務數據

未經審計合併綜合收益數據概要：



截至9月30日止三個月

截至9月30日止九個月

2023年

2024年

2023年

2024年

人民幣

人民幣

美元

人民幣

人民幣

美元

（以千元計，股份及每股數據除外） 收入 9,075,918

10,675,048

1,521,182

27,799,481

31,361,018

4,468,909 營業成本 (6,369,474)

(7,340,237)

(1,045,975)

(19,265,204)

(21,403,645)

(3,049,995) 毛利 2,706,444

3,334,811

475,207

8,534,277

9,957,373

1,418,914 經營（費用）／利潤：





















銷售、一般及行政費用 (433,682)

(544,573)

(77,601)

(1,724,896)

(2,034,192)

(289,870) 其他經營利潤淨額 150,850

51,552

7,346

443,448

400,507

57,072 總經營費用 (282,832)

(493,021)

(70,255)

(1,281,448)

(1,633,685)

(232,798) 經營利潤 2,423,612

2,841,790

404,952

7,252,829

8,323,688

1,186,116 其他收入／（費用）：





















利息收入 246,362

238,510

33,987

505,382

771,608

109,953 利息費用 (83,801)

(66,364)

(9,457)

(227,729)

(266,135)

(37,924) 金融工具的公允價值變動收益／（損失） 8,551

(62,699)

(8,935)

215,764

34,883

4,971 出售股權投資、子公司和其他的收益／（損

失） 10,838

(1,440)

(205)

10,074

10,694

1,524 股權投資的投資減值 -

-

-

-

(672,816)

(95,876) 外幣匯兌收益，稅前 4,650

(38,174)

(5,440)

75,571

(17,612)

(2,510) 扣除所得稅及權益法核算的投資損失前的利潤 2,610,212

2,911,623

414,902

7,831,891

8,184,310

1,166,254 所得稅費用 (271,387)

(554,959)

(79,081)

(1,301,979)

(1,786,275)

(254,542) 權益法核算的投資收益 10,785

22,378

3,189

14,732

42,751

6,092 淨利潤 2,349,610

2,379,042

339,010

6,544,644

6,440,786

917,804 歸屬於非控制性權益的淨（利潤）／損失 (4,452)

17,255

2,459

12,054

(6,641)

(946) 歸屬於中通快遞（開曼）有限公司的淨利潤 2,345,158

2,396,297

341,469

6,556,698

6,434,145

916,858 歸屬於普通股股東的淨利潤 2,345,158

2,396,297

341,469

6,556,698

6,434,145

916,858 歸屬於普通股股東的每股淨收益





















基本 2.91

2.98

0.42

8.11

7.99

1.14 攤薄 2.84

2.90

0.41

7.94

7.80

1.11 用於計算每股普通股／美國存託股淨收益的加

權平均股數





















基本 807,081,026

804,565,579

804,565,579

808,298,164

805,388,468

805,388,468 攤薄 838,290,093

838,131,679

838,131,679

839,507,232

838,954,568

838,954,568 淨利潤 2,349,610

2,379,042

339,010

6,544,644

6,440,786

917,804 其他綜合收益／（損失），扣除稅項零：





















外幣折算調整 (32,832)

137,698

19,622

(174,729)

20,138

2,870 綜合收益 2,316,778

2,516,740

358,632

6,369,915

6,460,924

920,674 歸屬於非控制性權益的綜合（收益）／損失 (4,452)

17,255

2,459

12,054

(6,641)

(946) 歸屬於中通快遞（開曼）有限公司的綜合收益























2,312,326

2,533,995

361,091

6,381,969

6,454,283

919,728

























未經審計合併資產負債表數據：

於

2023年

2024年

12月31日

9月30日

人民幣

人民幣

美元

（以千元計，股份數據除外） 資產









流動資產：









現金及現金等價物 12,333,884

11,703,151

1,667,686 受限制現金 686,568

32,350

4,610 應收賬款淨額 572,558

782,772

111,544 金融應收款項 1,135,445

1,272,992

181,400 短期投資 7,454,633

11,213,470

1,597,907 存貨 28,074

27,651

3,940 預付供應商款項 821,942

862,789

122,946 預付款項及其他流動資產 3,772,377

4,162,249

593,116 應收關聯方款項 148,067

99,206

14,137 總流動資產 26,953,548

30,156,630

4,297,286 股權投資 3,455,119

2,092,880

298,233 物業及設備淨額 32,181,025

33,591,675

4,786,775 土地使用權淨額 5,637,101

6,097,476

868,883 無形資產淨額 23,240

18,592

2,649 經營租賃使用權資產 672,193

573,209

81,682 商譽 4,241,541

4,241,541

604,415 遞延所得稅資產 879,772

711,368

101,369 長期投資 12,170,881

13,511,938

1,925,436 長期金融應收款項 964,780

850,440

121,187 其他非流動資產 701,758

953,451

135,866 非流動性應收關聯方款項 584,263

520,833

74,218 總資產 88,465,221

93,320,033

13,297,999 負債及權益









流動負債









短期銀行借款 7,765,990

10,770,422

1,534,773 應付款項 2,557,010

2,112,632

301,048 客戶預付款項 1,745,727

1,662,922

236,964 應付所得稅 333,257

316,260

45,067 應付關聯方款項 234,683

154,447

22,009 經營租賃負債 186,253

166,392

23,711 應付股息 1,548

1,993,865

284,123 可換股債券 -

6,979,057

994,508 其他流動負債 7,236,716

7,126,793

1,015,558 總流動負債 20,061,184

31,282,790

4,457,761 非流動經營租賃負債 455,879

374,057

53,303 遞延所得稅負債 638,200

541,115

77,108 可換股債券 7,029,550

-

- 總負債 28,184,813

32,197,962

4,588,172 股東權益









普通股（每股面值0.0001美元；10,000,000,000股股份已授權；於2023年12月31

日，812,866,663股股份已發行而其中804,719,252股股份在外流通；於2024年9月

30日，810,339,182股股份已發行而其中804,140,620股股份在外流通） 525

523

75 資本公積 24,201,745

24,383,137

3,474,569 庫存股，按成本計 (510,986)

(337,541)

(48,099) 未分配利潤 36,301,185

36,715,863

5,231,969 累計其他綜合損失 (190,724)

(170,586)

(24,308) 中通快遞（開曼）有限公司股東權益 59,801,745

60,591,396

8,634,206 非控制性權益 478,663

530,675

75,621 總權益 60,280,408

61,122,071

8,709,827 總負債及權益 88,465,221

93,320,033

13,297,999













未經審計合併現金流數據概要：



截至9月30日止三個月

截至9月30日止九個月

2023年

2024年

2023年

2024年

人民幣

人民幣

美元

人民幣

人民幣

美元

（千元） 經營活動產生的現金淨額 2,938,104

3,111,972

443,452

9,437,682

8,623,087

1,228,780 投資活動所用的現金淨額 (4,025,760)

(1,910,131)

(272,191)

(13,433,920)

(8,955,072)

(1,276,088) 融資活動產生／（所用）的現金淨額 2,529,988

10,183

1,451

1,396,265

(963,309)

(137,270) 匯率變動對現金、現金等價物及受限制現金的影響 9,459

(43,349)

(6,176)

105,393

(8,272)

(1,178) 現金、現金等價物及受限制現金的增加／（減少）淨額 1,451,791

1,168,675

166,536

(2,494,580)

(1,303,566)

(185,756) 期初現金、現金等價物及受限制現金 8,656,716

10,579,069

1,507,505

12,603,087

13,051,310

1,859,797 期末現金、現金等價物及受限制現金 10,108,507

11,747,744

1,674,041

10,108,507

11,747,744

1,674,041



















































下表提供簡明合併資產負債表中所列報的現金、現金等價物及受限制現金與簡明合併現金流表所示金額之總和的核對：







於





2023年

2024年





9月30日

9月30日





人民幣

人民幣

美元









（千元）



現金及現金等價物



9,284,625

11,703,151

1,667,686 流動性受限制現金



793,037

32,350

4,610 非流動性受限制現金



30,845

12,243

1,745 總現金、現金等價物及受限制現金



10,108,507

11,747,744

1,674,041

















公認會計準則與非公認會計準則業績的調節表



截至9月30日止三個月

截至9月30日止九個月

2023年

2024年

2023年

2024年

人民幣

人民幣

美元

人民幣

人民幣

美元

（以千元計，股份及每股數據除外） 淨利潤 2,349,610

2,379,042

339,010

6,544,644

6,440,786

917,804 加：





















股權激勵費用(1) -

6,769

965

254,976

311,924

44,449 股權投資的投資減值(1) -

-

-

-

672,816

95,876 出售股權投資和子公司的（收益）／損失，扣

除所得稅





















(8,866)

1,440

205

(8,102)

(8,507)

(1,212) 調整後淨利潤 2,340,744

2,387,251

340,180

6,791,518

7,417,019

1,056,917























淨利潤 2,349,610

2,379,042

339,010

6,544,644

6,440,786

917,804 加：





















折舊 712,734

695,241

99,071

2,035,702

2,168,290

308,979 攤銷 31,951

35,709

5,088

100,535

104,034

14,825 利息費用 83,801

66,364

9,457

227,729

266,135

37,924 所得稅費用 271,387

554,959

79,081

1,301,979

1,786,275

254,542 息稅折攤前收益 3,449,483

3,731,315

531,707

10,210,589

10,765,520

1,534,074























加：





















股權激勵費用 -

6,769

965

254,976

311,924

44,449 股權投資的投資減值 -

-

-

-

672,816

95,876 出售股權投資和子公司的（收益）／損失 (10,838)

1,440

205

(10,074)

(10,694)

(1,524) 調整後息稅折攤前收益 3,438,645

3,739,524

532,877

10,455,491

11,739,566

1,672,875

(1) 所得稅淨額為零

公認會計準則與非公認會計準則業績的調節表



截至9月30日止三個月

截至9月30日止九個月

2023年

2024年

2023年

2024年

人民幣

人民幣

美元

人民幣

人民幣

美元

（以千元計，股份及每股數據除外） 歸屬於普通股股東的淨利潤 2,345,158

2,396,297

341,469

6,556,698

6,434,145

916,858 加：





















股權激勵費用(1) -

6,769

965

254,976

311,924

44,449 股權投資的投資減值(1) -

-

-

-

672,816

95,876 出售股權投資和子公司的（收益）／損

失，扣除所得稅





















(8,866)

1,440

205

(8,102)

(8,507)

(1,212) 歸屬於普通股股東的調整後淨利潤 2,336,292

2,404,506

342,639

6,803,572

7,410,378

1,055,971























用於計算每股普通股





















／美國存託股淨收益的加權平均股數





















基本 807,081,026

804,565,579

804,565,579

808,298,164

805,388,468

805,388,468 攤薄 838,290,093

838,131,679

838,131,679

839,507,232

838,954,568

838,954,568























歸屬於普通股股東的每股





















／美國存託股淨收益





















基本 2.91

2.98

0.42

8.11

7.99

1.14 攤薄 2.84

2.90

0.41

7.94

7.80

1.11























歸屬於普通股股東的每股





















／美國存託股調整後淨收益





















基本 2.89

2.99

0.43

8.42

9.20

1.31 攤薄 2.83

2.91

0.41

8.24

8.96

1.28

(1) 所得稅淨額為零

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