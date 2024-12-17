2024年歐洲葡萄酒傳承者計劃憑借大師班以及西班牙和希臘考察旅行，提高了歐洲葡萄酒在亞洲的知名度

2024年5月，歐洲葡萄酒傳承者計劃在韓國釜山、新加坡和中國台北成功舉辦了一系列定制大師班，吸引了150多名葡萄酒專業人士，他們渴望探索和品嘗來自這三個葡萄酒產區的48款葡萄酒。

這些活動不僅展示了歐洲葡萄酒的豐富風味，還促進了關於可持續性、生物多樣性和影響釀酒的獨特生態系統的重要討論。進口商、分銷商、酒店專業人士、侍酒師和媒體等不同的受眾營造了一種和諧高效的協作環境。

一系列活動促進了西班牙拉曼恰法定產區D.O.La Mancha、意大利威尼托產區Unione Consorzi Vini Veneti–U.VI.VE.和希臘國家跨專業葡萄酒組織（EDOAO）與亞洲新興市場的聯系，重點關注新加坡、韓國（首爾）和中國（台北）等國家及地區。

杭州

今年中國第一場大師班於10月17日在杭州舉行，現場吸引了70名專業觀眾，另有150人通過直播加入了小鵝通線上教室。

中國是西班牙拉曼恰法定產區D.O.La Mancha、意大利威尼托產區Unione Consorzi Vini Veneti–U.VI.VE.和希臘國家跨專業葡萄酒組織（EDOAO）的重要市場。作為世界上最大的紅酒消費國，中國為歐洲葡萄酒生產商提供了巨大的機會，並使其影響力不斷擴大。隨著人們對葡萄酒文化的興趣迅速增長，中國消費者對產品的要求日益提升，他們追求來自成熟葡萄酒產區的高品質葡萄酒。

拉曼恰法定產區和希臘葡萄酒的考察之旅

9月9日至13日，與中國進口商和媒體的考察之旅重新點燃了人們對拉曼恰地區的興趣。專業觀眾在監管委員會的品酒室裡品嘗了葡萄酒，並在收獲季節參觀了主要酒廠，讓他們親身體驗了D.O.La Mancha豐富的產品。

盡管最近市場面臨挑戰，拉曼恰法定產區仍對中國葡萄酒消費的復蘇持樂觀態度。2023年，中國成為拉曼恰法定產區葡萄酒的第四大買家，展現出了該地區在亞洲市場的潛力。這次考察之旅為參與者提供了一個獨特的機會，讓他們與拉曼恰葡萄園的中心聯系起來，體驗在一年中最重要的時刻之一釀造優質葡萄酒的奉獻精神。

在經歷了拉曼恰之後，專業觀眾前往希臘，在薩摩斯合作社、Costa Lazaridi莊園和Avantis莊園探索了令人驚歎的葡萄園和優質的葡萄酒。在雅典，他們擁抱了該地區豐富的文化，亮點包括參觀雅典衛城和在Zoinos酒廠享用美味的晚餐。

此外，希臘葡萄酒對中國的出口一直在穩步增長，反映出該國在中國消費者中越來越受歡迎。隨著越來越多的消費者尋求獨特和高質量的葡萄酒，希臘葡萄酒在這個競爭激烈的市場中脫穎而出。中國消費者對希臘品種有很強的親和力，尤其是Xinomavro、Moshofilero和Aghiorghitiko。

香港國際葡萄酒及烈酒展覽會

11月7日至9日，歐洲葡萄酒傳承者計劃在香港國際葡萄酒及烈酒博覽會（HKIWS）上為您量身定制了三場意大利威尼托產區Unione Consorzi Vini Veneti–U.VI.VE研討會。這些會議由Ivan Hui主持，展示了意大利威尼托地區精選的優質普羅塞克和瓦爾波利切拉葡萄酒。每天都有40名與會者參加45分鍾的大師班，參與者品嘗了四種葡萄酒——兩場專注於普羅塞克（7日和9日），一場專注於瓦爾波利切拉（8日）。

首爾

11月27日，歐洲葡萄酒傳承者計劃在首爾舉辦了一場引人入勝的活動，慶祝今年在韓國舉辦的第二場大師班，50名專業觀眾參加了活動。Insoon Lee帶領與會者品嘗了來自希臘、意大利（Unione Consorzi Vini Veneti）和西班牙（D.O.La Mancha）的16款葡萄酒。專業觀眾聆聽了西班牙與希臘代表的深刻見解，其中包括西班牙駐首爾大使館經濟和商務參贊Dario JoseSaez Mendez先生和希臘大使館貿易專員Konstantinos Daskalopoulos先生。

上海-廈門-香港

該活動以在中國各地舉辦的三場葡萄酒大師班作為今年的收官。該系列活動從上海開始，在資深學者吳敏傑與馬思遠講師的深入講授與專業引領下，72名專業觀眾得以深化理解並提升專業知識水平。

上海的大師班得到了西班牙、希臘和意大利政府機構的大力支持。希臘駐上海總領事館商務參贊Spyridon Liontos先生和ICEX駐上海市場分析師Regino Serrano先生致歡迎辭。此外，意大利貿易局副貿易專員Guliano Martini談到了意大利葡萄酒市場，強調了其獨特的品質，並鼓勵專業觀眾探索各自國家的多樣化產品。

接下來，在廈門，61位專業觀眾出席了會議，約100位嘉賓參與了小鵝通線上直播。專業觀眾的反饋表明，他們非常欣賞講師們所分享的引人入勝的形式和知識的深度。此次活動繼續突出了這三個地區的葡萄酒。

最後，在香港舉行的最後一次大師班上，50名與會者品嘗了來自這三個充滿活力的地區的17款優秀葡萄酒。Ivan Hui進行了一場引人入勝的演講，引導大家了解每種葡萄酒的獨特特征和各種葡萄品種。我們還榮幸地聽取了Luis Martinez先生的發言，他分享了對拉曼恰葡萄酒的見解，以及意大利貿易局（ITA）駐香港的意大利貿易專員Paola Bellusci女士的發言，她自豪地強調了意大利對優質葡萄酒的承諾。

在整個系列活動中，專業觀眾對內容翔實、條理清晰的講解表示了由衷的贊賞，並對能夠深入探究多種葡萄品種及其各自風土特色的機會給予了高度評價。這一系列活動顯著地展示了中國、中國香港、中國台灣、韓國和新加坡對歐洲葡萄酒不斷增長的興趣和熱情，體現了這些地區在葡萄酒文化和消費上的新趨勢。

有關更多信息，請訪問該活動的網站：

http://euwineambassadors.com/

聯系方式

歐洲葡萄酒傳承者計劃中國: Ms. Ines Liu Ph: +86 136 1170 0868 Email: [email protected] Ms. Pey Pey Wu Ph: +852 9090 9243 Email: [email protected] 歐洲葡萄酒傳承者計劃其他國家: Ainhoa Mombiela

Ph: + 852 54431582

Email: [email protected]

關於項目的組成者

拉曼恰法定產區是西班牙葡萄酒的受保護原產地名稱，種植了19萬多公頃的葡萄酒，是世界上最大的葡萄種植區。它位於西班牙中部的卡斯蒂利亞-拉曼恰自治區。拉曼恰有著廣闊的葡萄酒種植傳統，除了一系列定義它的地質、地理和氣候特征外，它還使其成為生產優質葡萄的理想領土，並隨後賦予偉大的葡萄酒生命，具有非常特殊的香氣。拉曼恰葡萄酒今天是世界上最精致和最負盛名的葡萄酒之一，在西班牙各地進行了評估，並出口到五大洲，使卡斯蒂利亞-拉曼恰在葡萄酒出口量方面成為西班牙領先的自治區。

威尼托法定產區Unione Consorzi Vini Veneti-U.VI.VE.成立於30年前，幾乎涉及所有地區的Consorzi di Tutela（葡萄酒保護聯盟）。一個有遠見的決定，隨著時間的推移取得了成果。UVI.VE.的主要職責是代表Veneto的Doc Wine部門。通過該聯盟，協調對Veneto Doc和Doc Wines生產和銷售的關鍵監測和控制活動，還旨在打擊欺詐和濫用影響原產地和聯盟品牌名稱的行為。這種保護范圍從保證可追溯性到使用傳統方法釀酒。嚴格的控制涵蓋了整個葡萄酒生產鏈的每一步，從葡萄園到商店貨架。

希臘葡萄和葡萄酒國家跨行業組織。可以說，希臘擁有是世界上最長的葡萄酒歷史的國家之一，因為自古代以來，葡萄酒一直是希臘文化的組成部分。希臘可能不是第一個生產葡萄酒的國家，但可以歸因於古希臘的是一種文化的發展，這種文化包括葡萄酒的所有方面：葡萄生長、生產、立法、貿易，當然還有葡萄酒消費的藝術。盡管有著巨大的遺產，但希臘的葡萄酒只能通過其現在的屬性而不是過去的榮耀來促進自己。在過去的三十年裡，一股變革之風席卷了希臘葡萄酒生產，使一個相對傳統的農業部門成為當今葡萄酒世界的邊緣實體。希臘生產者在人、教育、知識和技術方面進行了大量投資，開始了一條陡峭的學習曲線。

SOURCE European Wine Ambassadors