2024世界跆拳道品勢錦標賽圓滿落幕，香港摩石集團助力香港體育賽事走向全球

新聞提供者Magic Compass Group
20 12月, 2024, 14:42 CST
香港2024年12月20日 /美通社/ -- 2024世界跆拳道品勢錦標賽於11月30日至12月4日在香港體育館成功舉辦。MC GROUP（以下簡稱香港摩石集團）作為賽事贊助合作夥伴，與世界跆拳道協會、香港跆拳道協會等機構一起，迎來近80個國家和地區的共計1727名運動員，創下參賽規模新紀錄。
香港作為本屆賽事東道主，以專業、高效、有溫度的方式，展現了香港體育賽事的專業與活力，讓全球運動員賓至如歸。香港摩石集團作為本屆賽事的主要贊助商之一，希望通過支持舉辦本地賽事，發揮香港立足本地，影響全球的區域優勢，與香港政府及跆拳道協會共同推動跆拳道這一賽事的普及和認知。
開幕式現場，各國家及地區運動員代表悉數亮相，在香港體育館內與到場嘉賓及現場觀眾親切互動。作為東道主，本屆賽事邀請大坑火龍少年團進行了極具香港特色的火龍表演，搭配跆拳道表演賽，將現場氛圍推向高潮。其中，香港隊作為主場隊伍，本次共有54人出戰36個項目，展現了主場隊伍的風采。
香港摩石集團，作為立足香港、佈局全球的金融科技集團，擁有香港、塞浦路斯、塞舌爾等多家金融機構牌照，致力於深耕用戶價值，打造多樣化金融科技產品解決方案。通過本次賽事合作，香港摩石集團希望助力香港跆拳道協會在本地社區推廣跆拳道這一賽事魅力，鼓勵更多人瞭解跆拳道賽事背後的體育精神。正如其所倡導的品牌價值主張：持續探索，共贏共創。
此次香港摩石集團攜手香港跆拳道協會等本地組織機構，展現了其對社會責任和社區發展的態度及支持，通過2024世界跆拳道品勢錦標賽的落地，為商體共創打造了全新的實踐樣板。
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聯繫人：Dorcas
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SOURCE Magic Compass Group
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