金邦達榮登畢馬威中國2024公司治理先鋒榜單

香港2024年12月23日 /美通社/ -- 近日，畢馬威中國第二屆ESG50榜單正式揭曉。金邦達憑藉在治理結構、決策機制、內部控制、資訊披露、股東權益保護等方面的突出表現，榮登2024公司治理先鋒榜單。這一榮譽彰顯了金邦達在ESG領域的傑出貢獻與深遠影響力。

作為全球領先的金融科技企業，金邦達一直以「讓交易更安全、更便捷」為使命，服務全球30多個國家和地區的1000多家金融機構。金邦達自上市以來始終保持良好的盈利能力，已累計實現營收161億元，利潤總額19億元，盈利水平多年來保持行業領先。在致力於穩健成長的同時，金邦達亦保持積極穩定的分紅政策，積極回饋股東。

同時，金邦達長期重視技術研發和可持續性發展，並順應全球數字化浪潮，金邦達正加速推進數字化、平台化戰略，以融合AI與大數據等前沿技術的UMV平台，攜手產業上下游參與者打造安全支付產業鏈的創新生態。此外，金邦達亦積極拓展安全支付芯片的多領域應用，不斷拓寬服務邊界。

金邦達也始終將企業經營與環境和社會的共同發展相結合，已建立有效的ESG管治架構，涵蓋節能減排、綠色低碳產品普及、綠色採購、數字化建設、競爭力及盈利等多項ESG目標，將可持續發展理念落到實處。

在保障股東權益方面，金邦達亦通過充分、高效的資訊披露和市場溝通，保持良好的透明度，獲得了資本市場的諸多認可，多年來曾獲得「最佳股東回報上市公司」、「最具社會責任上市公司」等榮譽獎項，構建起可持續發展的內外生態。

近年來，隨著全球氣候變化、資源枯竭等問題日益嚴峻，ESG實踐成為企業價值實現和韌性增長的關鍵要素之一。展望未來，金邦達將會緊跟全球ESG發展趨勢，發揮自身金融科技優勢，不斷提升數字化競爭力，促進經濟社會的可持續發展。

SOURCE 金邦達寶嘉