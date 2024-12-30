雅特力科技2024年終畫卷｜與時偕行，再啟「芯」程

雅特力科技成立於2016年，專注於32位微控制器（MCU）的研發與創新，產品涵蓋工業控制、電機、車載、消費電子、新能源等領域。我們以先進製程與ARM® Cortex®-M4/M0+架構，為全球市場提供高效能、高可靠性的解決方案。自2018年起，雅特力已推出近20個MCU系列，助力客戶實現智慧應用與產業升級，至今累計銷量已達數億顆。隨著全球工業自動化、智慧家居與電動工具市場的蓬勃發展，雅特力以領先的MCU技術與研發能力，為市場提供全面的技術支援。

2024年，雅特力推出多款備受市場矚目的產品，包含：

AT32L021低功耗系列MCU

2月推出，雅特力首款入門級低功耗MCU，支援多種能耗模式（如睡眠模式與低功耗模式）及快速喚醒功能。其最小封裝僅3x3mm，特別適用於便攜式設備、無線感測器、OBD、BMS、RF工業控制、無線通訊模組及物聯網設備等小空間與電池供電應用。

AT32A423車規級MCU

5月上市，通過AEC-Q100車規級認證，具備高效能、多尺寸封裝、高度抗干擾性和穩定性能，適用於車身控制、ADAS輔助駕駛、車載影音系統及新能源車BMS等應用場景，在汽車市場中展現出強大競爭力。

AT32M412/M416電機控制專用MCU

10月推出，針對電機驅動應用場景設計，具備高速運算效能、精準性及穩定性，滿足市場對高性能與高可靠性電機控制解決方案的需求。廣泛應用於電動兩輪車、電動摩托車、助力車、洗衣機、壓縮機、變頻器、工業風機、伺服電機及電動工具等。

多元佈局，「市場+生態」齊頭並進

雅特力持續發力中高端市場，在工業控制、電機、車載、智能家電等市場持續拓展，2024年推出了攀爬車電子調速器、智慧車載座椅、車載盲區檢測可視盒、8K電競滑鼠、智能家居控制台、智能IO模組、工業切膜機等市場應用，並構建了完善的開發生態體系，為產品開發注入加速度。

雅特力2024年聚焦AT32 MCU的應用與技術成果，包括：

AT32 Workbench圖形化代碼生成工具

這款圖形化的嵌入式開發工具為MCU工程師提供便捷的初始化C語言代碼生成功能，並支援多種平台（如Windows®與Linux®），顯著簡化開發流程。同時，AT32 Workbench還相容主流開發環境，包括Keil、IAR及AT32 IDE，幫助用戶輕鬆進行跨平台移植與開發。

AT32 MCU與SEGGER攜手合作

雅特力與SEGGER共同宣佈，J-Link模擬器與Flasher燒錄器全面支援AT32 MCU產品，透過SEGGER工具鏈的高效支援，嵌入式開發效率大幅提升，加速量產進程。

通過IEC 60730功能安全認證

雅特力AT32 MCU安全庫順利通過IEC 60730功能安全認證，為家電產品提供運行中的安全性與可靠性保障，進一步提升市場信任。此認證由國際知名檢測機構SGS頒發，彰顯了雅特力在家電控制領域的卓越品質與技術實力。

基於AT32 MCU的洗衣機電機控制驅動方案

雅特力以卓越的性能和穩定性，提供高效的電機控制驅動方案。該方案支持智慧家居應用，特別適用於洗衣機以及電動兩輪車和電動摩托車等需求多樣的產品，並已實現規模量產，滿足市場對穩定與效率的高度期待。

基於AT32 MCU的多功能一體機應用方案

雅特力為多功能一體機（包括列印、掃描、復印與傳真等功能）提供高效的運算支援，實現多功能設備的穩定性與安全性。並結合聯網功能，確保系統運行的高效穩定，並有效防範數據隱私洩露風險。

向上突破，「品牌+產品」屢獲市場認可

在競爭日益激烈的市場環境中，雅特力始終堅持自主發展，聚焦使用者需求，專注提升產品性能和品質。憑藉在MCU產品市場中高效能和高可靠性，以及相對完善的開發生態等顯著優勢，贏得了客戶的廣泛信賴與認可，推動行業健康可持續發展。

2024年雅特力科技的榮譽包括：

榮獲「2024年度電機控制十大主控晶片」：

11月21日，雅特力AT32F415於電子發燒友舉辦的2024電機控制先進技術研討會中憑藉其高效性能和卓越市場表現，榮獲「2024年度電機控制十大主控晶片」獎。

榮獲第十九屆「中國芯」優秀市場表現產品獎：

11月7日，在橫琴舉辦的中國微電子產業促進大會中，雅特力AT32F421系列以市場卓越表現榮獲此殊榮。

雅特力科技榮獲「2024年BLDC電機控制器行業 創芯突破獎」：

11月1日，雅特力AT32M412/M416於深圳的BLDC電機控制器年度評選中，憑藉其卓越性能榮獲創新突破獎。

雅特力科技蟬聯「重慶市軟件和資訊服務企業五十強」：

7月18日，於重慶舉辦的中國工業軟件大會中，雅特力再次入選綜合競爭力榜單，顯示我們在軟體與訊息服務領域的持續領先。

雅特力AT32F405高速USB MCU榮獲「年度最佳MCU」：

3月29日，在上海舉行的國際集成電路展覽會暨研討會（IIC Shanghai）中，雅特力憑藉其在高速USB應用中的出色表現，榮獲「年度最佳MCU」殊榮。

雅特力亮相2024慕尼黑上海電子展

7月8日，2024慕尼黑上海電子展在上海新國際博覽中心開幕，匯聚國內外優質電子企業，打造科技盛宴。雅特力攜高性能AT32 MCU及多款電機控制、工業控制、汽車電子、智慧家居、新能源等應用方案參展，現場人潮湧動，氛圍熱烈！

展望未來：攜手全球，智創2025

展望2025年，雅特力將以更廣闊的視野，聚焦科技革新與市場需求，致力於打造全球化的微控制器生態系統。我們將依託跨國研發與技術團隊，結合先進製程與自主核心技術，不斷推出高效能、高可靠性的嵌入式解決方案。

未來，雅特力將致力於促進智慧應用的廣泛實現與行業轉型升級，攜手全球合作夥伴，共同書寫科技驅動智慧未來的新篇章。

SOURCE 雅特力科技股份有限公司