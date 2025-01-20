2024年美通社亞太網絡策略性擴張，建立企媒溝通橋樑

關鍵市場盤點：

亞太英文市場：推出亞太英文 Premium 渠道 傳媒採用率較亞太英文標準渠道提升77% 覆蓋260家英文傳媒平台



中國大陸：推出新華企業資訊渠道

新聞稿分發至騰訊、新浪財經、《金融時報》（中文版）等中國最具影響力新聞平台



涵蓋1300家金融、科技、醫療、旅遊、零售及B2B等特定行業傳媒



2024年社交傳媒關注者新增21萬，總數達280萬



美通社內容在微博、微信、百度等中國各大平台的曝光量和瀏覽量達5億次

香港和台灣：大中華區內容發佈的重要板塊

頂級新聞門戶和媒體，如MSN中文、雅虎台灣(Yahoo Taiwan)和《中國時報》( China Times )，月瀏覽量8.14億

)，月瀏覽量8.14億

AM730、巴士的報(Bastille Post)、ULifestyle、經濟日報(Economic Daily News)、Investing.com、雅虎香港和Line Today，月瀏覽量300萬至4600萬



傳媒平均採用率提高25%，由240次增至300次

韓國和日本：建立核心網絡全新策略性合作關係

與Newsis、News1和ZDNet Korea等韓國領先私營新聞機構建立獨家合作關係，這些平台月瀏覽量約380萬至1900萬



與日本主要新聞聚合商達成協議，通過Gunosy、Newspass和AU Service Today等領先移動新聞應用發佈內容，這些應用的月瀏覽量600萬至4600萬

建立企媒溝通橋樑

為深化對傳媒格局的認知，我們在香港、馬來西亞和中國內地舉辦了傳媒考察活動。對美通社的客戶及員工而言，這是一次獨特且十分寶貴的體驗，他們可以親身體驗並洞悉主流傳媒的運作機制。

此外，我們還在中國大陸、香港、印尼、日本、新加坡、台灣及越南等地，舉辦了傳媒會議、研討會及小組討論。這些活動促進了公關專業人士與傳媒之間深入且富有成效的交流和分享。

與記者和影響力者的聯繫日益加深

2024年，美通社迎來亞太區7000多名新記者和新聞傳媒機構加入，壯大我們的生態系統。

劉曉林表示：「目前，亞太區已有超過82000名記者、博主和影響力者將美通社的新聞稿視為重要的新聞來源。2025年，我們的目標是深化與主流及行業領先傳媒機構的合作。在為傳媒網站提供優質內容和流量的同時，我們也將尋求更多互利共贏的合作模式，共創更大價值。」

美通社在亞太區9個市場設有16個辦事處，擁有一支250多人的資深專業團隊，構建了強大且獨一無二的傳媒發佈網絡。我們與新華社、韓國聯合通訊社(Yonhap News Agency)、日本共同社(Kyodo News)、澳洲聯合新聞社(Australian Associated Press)、印度報業托拉斯(Press Trust of India)、印尼安塔拉通訊社(Antara News)、馬來西亞國家新聞社(Bernama News)和越南通訊社(Vietnam News Agency)等國家官方新聞機構及其網絡建立了獨特的合作關係，確保發佈網絡在為客戶帶來深遠影響方面持續領先。

關於美通社

美通社是業界領先的新聞稿發佈合作夥伴，擁有無與倫比的全球影響力，覆蓋逾44萬個新聞編輯室、網站、直接訂閱源、記者和影響力者，服務遍佈170多個國家和地區，支持40多種語言。我們提供全面的解決方案，包括屢獲殊榮的內容服務產品、綜合傳媒新聞編輯室和微網站產品、投資者關係服務套件、付費發佈和社交分享工具，旨在應對公關和傳訊團隊當前面臨的種種挑戰。70年來，美通社一直是品牌在全球範圍內分享最重要新聞故事的首選平台。

SOURCE 美通社