Cision在亞太地區推出美通社Amplify™智能傳播平台，拓展其行業領先的AI驅動傳播能力

美通社總裁Matt Brown表示：「Amplify快速融入傳播團隊的日常工作流程，充分證明了其帶來的可衡量成效。我們非常高興能將這一平台帶給更多重要客戶。將Multichannel AmplificationTM引入亞太地區，是我們持續助力全球品牌有效塑造、傳播和衡量其企業敘事這一使命中的重大里程碑。」

自2025年9月美通社Amplify™智能傳播平台上線以來，客戶已切實感受到該平台對其團隊效率和營銷活動效果帶來的積極影響。

內部數據顯示，根據美通社內容評分系統的評估，獲得該平台支持的新聞稿平均瀏覽量提升了21%，互動量最高提升3倍，內容質量也提高了12%。此外，希望創作出既吸引記者又符合AI引擎偏好的優質內容的傳播人員，借助Amplify提供的切實可行的答案引擎優化（AEO）和生成式引擎優化（GEO）建議，進一步強化了內容質量。結合美通社在業內領先的權威性與公信力，Amplify助力客戶始終引領行業對話。

Matt Brown稱：「AI正在重塑人們發現新聞、信息和內容的方式，引發了傳播和公關行業多年來最深刻的變革。通過Amplify，我們將傳播流程的每一個環節都整合到統一的 AI 驅動平台中，讓品牌在敘事、受眾互動和效果衡量方面擁有更大的掌控權。」

此次發佈為傳播人員帶來了兩大戰略解決方案——策劃與創作。

策劃：依托數據智能，挖掘下一個故事

策劃模塊使用戶能夠借助全球及區域行業趨勢、競爭對手動態、本地及地區性假日、重點行業活動等數據，制定數據驅動的營銷活動。從生成下一個活動創意到制定全面的傳播策略，該平台幫助傳播人員更快速、更自信地完成簡報撰寫。

創作：傳播品牌故事，同時保持品牌調性

創作模塊幫助傳播團隊在保持品牌調性的前提下，將一篇新聞稿轉化為適用於多種渠道的各種素材，從而擴大內容創作規模。除了精煉標題、引言和新聞稿結構外，該平台還可即時生成專題報道、博客文章、社交媒體內容以及定制化媒體推介稿件。

全新的內容評分功能可提供實時、切實可行的建議，助力提升內容質量。團隊能夠無縫生成和優化新聞稿，以吸引記者、客戶和投資者，並通過AEO和GEO提升品牌在AI搜索引擎中的可見度。

定義新一代傳播方式

美通社Amplify™智能傳播平台在亞太地區的推出，標誌著公司從全球最大的新聞稿發佈商，轉型為唯一真正的全球性Multichannel Amplification™合作夥伴，助力傳播人員更高效地制定策略、制作有吸引力的內容，並與全球受眾建立連接。

如需了解更多關於美通社Amplify™智能傳播平台的信息，請訪問：https://www.prnewswire.com/apac/products/amplify-platform/

關於美通社

美通社是業內領先的新聞稿發佈合作夥伴，擁有無與倫比的全球網絡，覆蓋超過50萬新聞編輯室、網站、直接訂閱源、記者和影響者，服務範圍遍及170多個國家和地區，支持40種語言。從創新的AI驅動美通社Amplify™智能傳播平台，到屢獲殊榮的內容服務、綜合媒體新聞室和微站產品、投資者關係服務組合、付費投放及社交媒體分享工具，美通社提供全方位Multichannel Amplification™解決方案，助力公關與傳播團隊應對當下各種挑戰。70多年來，美通社始終是品牌發佈重大新聞資訊的全球首選平台。如需了解更多信息，請訪問www.prnewswire.com/apac/。

SOURCE 美通社