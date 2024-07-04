2024 CBME國際孕嬰童展，規模更大，規格更高，品類更全
Informa Markets
04 7月, 2024, 16:17 CST
上海2024年7月4日 /美通社/ -- 由Informa Markets主辦的CBME國際孕嬰童展是全球兼具知名度和影響力的一站式孕嬰童產品與服務商貿平台。自2001年創辦以來，CBME已成功舉辦22屆，為專業買家、制造商、分銷商、供應商和商業伙伴提供了一個交流合作、捕捉商機的平台。
本屆展會將於7月17日至19日在上海國家會展中心（NECC）舉辦，預計展會規模將達320,000平米，超過4,500個優質品牌參展，參觀人數將突破10萬人。
誠然，全球出生率的下降正在重塑孕嬰童行業市場格局，諸多企業面臨戰略及產品布局調整的重要挑戰。但從積極角度而言，當下也是孕嬰童企業調整和創新的關鍵時刻，抓住機遇就有望實現彎道超車。
作為業內的前瞻性平台，今年CBME重磅打造 「新母嬰—不止是母嬰」的概念。在全品類母嬰產品外，拓展至全家營養品、休閒零食、家清日化、戶外親子、中大童產品等類目，並通過13大展館的專業展示，為孕嬰童行業各渠道參與者提供合作契機及增長機遇。
此外，2024 CBME展期還將舉辦諸多創新活動和多維度主題會議：
- CBME新館：聚焦新母嬰產品及2024年推出的超級新品，讓買家輕松get全球最新發布的新品及新母嬰趨勢產品，全方位呈現產品潮流與趨勢。
- 國際館：來自全球30個國家和地區的海外品牌及國際展團，帶來包括高端童裝、口腔護理、睡眠管理、哺育喂養、營養健康、益智玩具等增幅顯著的全品類優質產品。
- 主題會議：深度剖析當下產業發展現狀和行業發展新趨勢，凝聚行業力量，引領巔峰對話。
- 多元化渠道精准對接會：線上線下共計40余類渠道買家齊聚一堂，與展商精准對接。
- 供應鏈展：幫助45,000+專業買家和800+供應鏈展商對接，找到OEM/ODM工廠、設計、包裝包材企業等優質合作伙伴，提升產品力。
有關CBME的更多信息，請訪問：https://www.cbmexpo.com/
免費注冊（2024年7月17日前）：https://imcs.cbmexpo.com?utm_medium=Website&utm_source=official&utm_campaign=gwydj&utm_content=1
SOURCE Informa Markets
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