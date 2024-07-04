2024 CBME國際孕嬰童展，規模更大，規格更高，品類更全

上海2024年7月4日 /美通社/ -- 由Informa Markets主辦的CBME國際孕嬰童展是全球兼具知名度和影響力的一站式孕嬰童產品與服務商貿平台。自2001年創辦以來，CBME已成功舉辦22屆，為專業買家、制造商、分銷商、供應商和商業伙伴提供了一個交流合作、捕捉商機的平台。

本屆展會將於7月17日至19日在上海國家會展中心（NECC）舉辦，預計展會規模將達320,000平米，超過4,500個優質品牌參展，參觀人數將突破10萬人。