香港餐飲展2026緊貼市場脈搏，打造多元餐飲體驗

香港2026年8月26日 /美通社/ -- 由Informa Markets主辦的香港餐飲展（RBHK）將於9月1日至3日回歸香港會議展覽中心，帶來一場融合美味、潮流與創新的餐飲盛會。RBHK匯聚多元品牌及創新商業方案，涵蓋肉類及海鮮、綠色產品、咖啡、烈酒、餐飲設備及科技等範疇，為業界呈現一場豐富多彩、別開生面的餐飲探索之旅。

本屆展會進一步拓展款待、食品零售及可持續發展等領域，串聯當下餐飲消費的各個觸點。亞洲零售論壇暨博覽會（RACE）將融入展會版圖，聚焦食品零售科技、電子商務及市場營銷方案。兩展攜手，貫通餐飲與零售體驗，將視野從餐桌延伸至消費者用餐、選購及體驗，勾勒完整的餐飲面貌。

品味、交流、探索餐飲

精彩活動三天接連不斷，業界專家齊聚交流，探討行業最新趨勢，分享對餐飲業的見解與熱忱。

亞洲零售會議聚焦餐飲、零售與科技，探討跨行業合作機遇，回應瞬息萬變的消費與技術需求。會議再度與畢馬威（KPMG）合作，以「餐飲零售實戰 — 人工智慧時代的科技、協作與體驗」為主題，探討科技如何幫助企業預測需求、打造個人化體驗並優化營運。

賞酒嘗味饌選以「亞韻共饗」為題，精選佳餚與飲料搭配，展現亞洲豐富多元的飲食傳統。最佳酒吧大獎獲逾90個申請，創下歷屆新高，業界翹楚齊聚一堂，彰顯香港酒吧文化的魅力。名廚之最推介餐廳則聚焦食物與服務品質，表揚表現卓越的本地餐飲場所。

香港咖啡競技大賽將以淘汰賽形式展開，讓本地咖啡師逐輪對決，在速度、精準度及咖啡製作技巧上一較高下。The Hub為受邀嘉賓呈獻品味與交流的雙重體驗，邀請知名講者分享行業趨勢與專業見解，當中包括由首位香港出生的侍酒大師 Derek Li 主持的品酒環節。

隨着食品安全意識抬頭，RBHK有幸邀請到國際食品安全協會（IFSA）主持「銀髮食安與營養，共創健康永續新未來」講座，探討安全、健康的食品選擇如何回應市場需求，提升餐飲體驗。

鎖定餐飲熱點 打造特色專區

RBHK 2026將迎來新突破，打造特色展區及展館，聚焦新興餐飲理念與市場熱點，帶來嶄新產品、方案及靈感，讓企業探索更多商機與發展可能。

全新 Eco-Innovation Hub 開啟了 RBHK 可持續發展新篇章，匯聚綠色及有機產品、可持續創新理念與新興品牌，為業界打造探索、交流與合作的綠色商業平台，將可持續願景轉化為實際行動。

日本清酒及烈酒展團匯聚八家釀酒廠及生產商，呈獻各具特色的清酒與烈酒，展現日本酒的獨特韻味與釀酒工藝。買家可直接與日本參展商交流，並參與專家主持的專業講座，發掘更多產品靈感，為飲品單增添新意。

The Specialty Coffee Corner 深入探究一杯咖啡背後的工藝、文化與商業潛能。除了精彩的咖啡對決，買家還可發掘精品咖啡及專業器具，與咖啡同行交流，掌握咖啡貿易與零售趨勢。作為咖啡區的亮點，Brew Bar 邀請到多位獲獎咖啡師，包括2024香港咖啡沖煮大賽冠軍 Eric So，以及2026世界咖啡調酒大賽第六名、2025香港咖啡調酒大賽冠軍 Ricky Chan，親身傳授經驗及咖啡之道。

走遍展會角落 發掘餐飲故事

在香港餐飲展2026，優質餐飲只是序章，還有更多精彩細節有待品味。展會以人、文化與行業需求為核心，匯聚特色專區、多元展品及交流活動，助業界專才洞察最新趨勢、拓展營商網絡，從每一次探索中汲取靈感，譜寫新餐飲故事。

展覽僅開放予業內人士及經認證的媒體。參觀者須年滿16歲。欲了解更多資訊，請瀏覽https://www.rbhk-ga.com/。

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SOURCE Informa Markets