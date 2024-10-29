泓格生醫將於2024 COMPAMED展示最新研發TPU材料──推動醫療保健創新與進步

在顯影劑規格產品方面，泓格生醫將帶來含鎢聚氨酯 Arothane™（ARP-W-G 系列），提供 40-60% 鎢粉含量的多種規格供客戶選擇。ARP-W-G 系列為芳香族聚醚含鎢 TPU，與含硫酸鋇 TPU 相比，含鎢 TPU 具有更為優異的顯影效果，此一特性對於製造小尺寸或薄壁醫療器材極其重要。值得一提的是， ARP-W-G 系列同時具備粒徑小、流動性高及分散性佳等特點，使其成為導絲塗層材料的絕佳選擇。

此外，泓格生醫也會特別展出 Arothane™ ARP-B20（含20%硫酸鋇）和 Durathane™ ALC-B40 （含40%硫酸鋇）。上述兩個牌號皆已通過 ISO10993-6 嚴謹的 90 天植入試驗，意味著其在醫療用途上的可靠性和安全性已受到認可。

因應市場需求的變動，泓格生醫正式推出硬度低於 70A 的軟料 ARP 系列產品，包括 ARP-60A、ARP-63A、ARP-67A 等牌號，為各式醫療應用提供更多樣化、靈活、且兼具性能的 TPU 解決方案。

11月11日至14日，泓格生醫團隊誠摯邀請訪客蒞臨展位 C09-1（展館 8b）。一同體驗泓格醫療級 TPU 的創新突破，與專家對談交流，並共同探討能夠滿足您特定需求的客製化 TPU 解決方案。

關於泓格生醫

泓格生醫是一家位於台灣的 TPU 領先製造商和供應商，擁有 ISO 13485 認證，並設有專門管控品質的實驗室。借助自家泓格科技過去30餘年的工業自動化技術與經驗，泓格生醫打造智慧工廠和監控系統，以提升產品良率並縮短交貨期。同時，公司提供即時的售後服務和靈活的解決方案，並承接少量多樣的客製化訂單，以確保客戶滿意度及深化長期合作關係。

瞭解更多詳情，請訪問泓格生醫網站：https://bmp.icpdas.com/

SOURCE 泓格生醫