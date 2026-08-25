泓格生醫亮相 2026 亞洲醫療器材製造展 展示先進醫療級 TPU 全方位解決方案

Arothane™ ARP-B20 低析出 TPU 符合 ISO 10993 生物相容性標準，適用於最長 90 天的植入式醫療器材應用。其獨特配方可有效降低添加劑於加工後醫療器材表面的析出，有助於維持醫療器材的長期穩定性。

另一項亮點為自潤滑系列 TPU，其材料具備自潤滑表面，無需額外塗層或加工處理。此系列產品完全由 TPU 製成，不含 PFAS 或塑化劑，其低摩擦特性可協助醫療人員提升帶導絲侵入式導管的操控舒適度與精確性，適用於鼻胃管及中央靜脈導管等醫療應用。

此外，泓格生醫亦將展示全系列醫療級 TPU 產品。ARP、ALP 與 ALC 系列適用於製造依 ISO 10993-1 接觸時間分類的醫療器材，包括短期（Limited）、中長期（Prolonged）及長期（Long-term）。針對顯影應用，ARP/ALP/ALC-B20/B40 系列提供含 20–40% 硫酸鋇規格，而 ARP-W/WG 系列則提供含 40–60% 鎢規格，以提升侵入式或植入式裝置的可視性。硬質工程級 Arothane™ EARP 系列以其淨透度與機械強度，成為製造齒顎矯正組件、魯爾接頭及其他精密零組件的理想材料。

誠摯邀請訪客蒞臨 2U20 號攤位，深入了解泓格醫療級 TPU 材料產品線，並與泓格生醫及萬佛朝宗團隊現場交流，針對材料選型、醫療管材押出及 OEM／ODM 委託製造等需求，獲得符合專案需求的客製化解決方案。

關於泓格生醫

泓格生醫是一家位於台灣的 TPU 領先製造商和供應商，擁有 ISO 13485 認證，並設有專門管控品質的實驗室。借助自家泓格科技過去 30 餘年的工業自動化技術與經驗，泓格生醫打造智慧工廠和監控系統，以提升產品良率並縮短交貨期。同時，公司提供即時的售後服務和靈活的解決方案，並承接少量多樣的客製化訂單，以確保客戶滿意度及深化長期合作關係。

瞭解更多詳情，請訪問泓格生醫網站：https://bmp.icpdas.com/

SOURCE 泓格生醫