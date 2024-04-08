【2024世界地球月】大自然保護協會 TNC攝影比賽作品展「NATURE'S CANVAS攝觸自然： 『捕捉大自然交響樂』」

就像藝術家運用畫布繪畫一樣，大自然以地球為畫布，繪出壯麗的景色、包括錯綜複雜的生態體系，以及繁衍生息的植物和動物。TNC希望透過來自世界各地優秀的攝影師的鏡頭，讓觀眾沉浸在大自然的交響樂中，其中和諧的景象確實令人嘆為觀止。這些相片有助我們認識自然世界的力量和危機，當中包括對各種生物的特寫、四季如畫的美景，以及令人驚嘆的海陸探索影像。

這次展覽除了讓觀眾親身體驗及接觸大自然的美好與奧妙，亦期望能提高公眾意識，喚起對環境保護和自然保育的關注。

大自然保護協會亞太區戰略夥伴關係總監及香港項目執行總監周璐璐表示: 「這些來自世界各地的照片正正展現了我們與彼此及這個美麗地球的深刻聯繫。一幅照片可以讓我們看見大自然的無限美麗，亦同時揭示了我們所面對的挑戰。這些照片喚醒我們對自然世界的無限驚嘆, 並提醒我們有責任保護這片土地和水資源，讓我們未來一代有機會活在這些迷人照片所描繪的美好世界中生活，繼續享受大自然的奇妙景觀。」

今年比賽增加了一倍的比賽組別，並收到大量令人讚嘆的作品，從危地馬拉寧靜的珊瑚礁，到印度一對正在搏鬥的老虎，作品包羅萬有。評審團由備受讚譽的攝影團隊包括攝影師 Javier Aznar、Smita Sharma、Morgan Heim 以及著名的自然歷史攝影師 Frans Lanting組成，他們從來自191個國家及地區，超過 80,000 位獨立攝影師，逾 189,000 份參賽作品中選出優勝者。

大自然保護協會市場營銷及通訊總監 Meg Goldthwaite 說：「無論您是在野外收集數據的科學家，還是捕捉自然世界奇妙景觀的攝影師，我們都是環境保育的一份子。 我們的地球既美麗，同時亦充滿著威脅、力量和危機，這些相片說明了保護和修復自然都應該是我們所有人的首要任務。我們每個人都需要為應對氣候變化和生物多樣性的損失而出一分力。」

匈牙利攝影師 Tibor Litauszki，憑藉其在水底下拍攝的照片成功脫穎而出，榮獲2023年度大獎。作品捕捉到一幕蠑螈正在吞食剛剛產下的青蛙卵的畫面，展現了攝影師卓越的技術和獨特的視角。此外，最讓香港人引以為傲的是，香港攝影師Jeanny Tang在淡水組別中脫穎而出，奪得冠軍，為香港寫下光輝榮頁。作品拍攝於元朗大生圍，展現了池塘乾涸後所呈現的迷人美景，其中可清晰地看到魚類為產卵而挖掘的洞穴，為這個場景增添了獨特的魅力，亦向世界展示了香港城市中壯麗多姿的大自然之美。

此次展覽更特設「香港作品回顧」專區，精選展示部分香港攝影愛好者過去參賽的作品，旨在顯示香港城市的自然美景，並提醒公眾珍惜及保護香港的自然環境。另一方面，展覽還特別提供了一項獨特的體驗，參觀者可以語音錄製個人化的「聲音明信片」，並以比賽中優勝的攝影作品作為明信片圖像，並與親朋好友分享他們對環保的關注和保護自然的訴求。 只需在明信片上填妥收件人地址，然後放入展覽會上指定的信箱中，TNC將會協助寄出。參觀者可以用這個簡單的方式來傳遞他們對大自然的熱愛，並激勵他人採取行動，共同保護我們珍貴的地球。

TNC誠邀大家於地球月期間，帶同家人及朋友一同參觀這次展覽，藉著攝影作品感受生命的美麗，重拾對大自然與環境的熱誠， 並一同為環境保育出一分力!

如需進一步了解2023年TNC全球攝影比賽及相關展覽的詳情，請參閱以下的網站連結:

https://www.tnc.org.hk/zh-hk/get-involved/how-to-help/photo-contest/2023-winners/

大自然保護協會 TNC 攝影比賽作品展「 NATURE'S CANVAS 攝觸自然 : 『 捕捉大自然交響樂 』 」詳情 :

地點: 香港國際機場一號客運大樓離境大堂第七層登記大堂

日期: 08 - 28.04.2024

展出作品包括：

2023年度大獎 : 匈牙利攝影師 Tibor Litauszki

名人評審 Cole Sprouse 之選: Hermis Haridas，阿拉伯聯合大公國 (@Hermis.haridas)

海洋 : 冠軍- Estebane Rezkallah，法國(@panchovilaaa)

人與大自然 : 冠軍 - Michael Hegyi，美國 (@michaelhegyiphoto)

植物及菌類 : 冠軍 - Jose Pereyra Lucena，阿根廷(@josepereyralucena)

淡水 : 冠軍 - Jeanny Tang，香港

陸地 : 冠軍 - Alessandro Carboni，義大利(@alessandro_carboni)

哺乳類動物 : 冠軍 - Siddhartha Ghosh，印度

氣候 : 冠軍 - Raphael Alves，巴西 (@photoraphaelalves)

空中 : 冠軍 - Agnieszka Wieczorek，波蘭 (@polatinaphotoandtravel)

昆蟲及蛛 形綱 動物 : 冠軍 - Benjamin Salb，美國 (@bens_small_world)

水底生物 : 冠軍 - Russell Laman，美國 (@russlaman)

雀鳥 : 冠軍 - Grzegorz Długosz，波蘭 (@gdlugosz_photography)

爬蟲類及兩棲動物 : 冠軍 - Irina Petrova Adamatzky，英國(@microcosmic_world)

甚麼是「世界地球月」？

「地球月」在每年的四月舉行，是一個全球性的環保活動，旨在提高大眾對於大自然、環保議題的關注，宣傳並鼓勵人們實踐綠色生活習慣。在地球月期間，來自世界各地的領袖和環保家攜手合作，創造可持續發展並提供氣候解決的方案，從而進一步預防對地球自然資源的損害。藉著「地球月」，TNC希望大眾能反思大自然對大家生活帶來的種種好處，積極推動自然保育、可持續發展等工作，應對氣候變化、生物多樣性喪失、生態環境遭受破壞等環境威脅。

關於大自然保護協會

大自然保護協會（TNC）為全球首屈一指的國際保育非牟利組織，一直致力於世界各地為大自然及人類保護具重要生態價值的土地和水資源。TNC遵循以科學為基礎的保護理念，為全球保育難題創造嶄新的解決方案，使大自然和人類共存。我們現時正在應對氣候變化，以前所未有的規模保護土地、淡水和海洋，以可持續的方式提供糧食和水資源，幫助城市變得更具可持續性。我們的項目遍及70多個國家和地區，採用協作方式與當地社區、政府、私營部門等合作，開展各種保育項目和活動。TNC在亞太地區已有近30年的歷史，在澳洲、中國大陸、香港、印尼、蒙古、紐西蘭和太平洋島國開展了多個項目。TNC是2019年「呂志和獎 — 持續發展獎」之得主。

TNC致力於亞太地區進行各種保育工作超過30年，如欲了解更多有關TNC 於香港的工作，請瀏覽：大自然保護協會 (tnc.org.hk)

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SOURCE 大自然保護協會