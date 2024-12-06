參加2024年12月21日至22日在塩原溫泉鄉舉行的徒步活動 享受美食與溫泉雙重體驗

在塩原溫泉（https://youtu.be/PdhRnPmHQlA ）舉辦的徒步活動中，參與者可以一邊步行，一邊欣賞塩原溫泉地區的名勝古跡和自然風光。他們將乘坐獵人山滑雪場的纜車登上山頂，欣賞壯觀的山景。在「美食打卡點」，遊客可以品嚐由草莓和牛奶製作而成的那須塩原市特色甜品。此外，您還可以在Cafe Restaurant Lamp餐廳享用自助餐。該活動將於11:30從紅葉谷出發，並於15:00返回。

塩原溫泉遍佈七種顏色的溫泉，包括乳白色、青白色、金黃色、棕褐色、黑色、淡墨紅色和透明色。塩原溫泉鄉擁有日本十種泉質中的六種，讓您盡享溫泉樂趣。

在板室溫泉（https://youtu.be/XXrBaPK2e80 ）舉辦的徒步活動中，您將徒步環繞溫泉村3公里，不僅有機會參觀國家有形文化遺產Katoya Ryokan和倉庫博物館（Warehouse Museum）等名勝，還可以品嚐該地區引以為豪的那須和牛。該活動將於11:30從黑磯車站出發，並於15:00在幸乃湯溫泉結束。

板室溫泉以無色透明的鹼性單純溫泉為主，溫度約為40度。溫和濕潤的泉水能讓身體逐漸暖和，因此以其舒適性著稱，您可以在其中盡情放鬆享受。

據說，遊客在此體驗後恢復得非常好，以至於不再需要手杖。該溫泉的療效顯著，因此被譽為「下野的藥浴」。

塩原溫泉正在舉辦「塩原溫泉-竹取物語」（https://www.youtube.com/watch?v=G7uM9WNF0_4 ）燈光秀活動，活動將持續至2025年3月31日。竹燈籠和竹球的燈光將照亮這個溫泉之鄉。亮燈時間為下午5點至晚上9點，歡迎大家前來體驗。

您可以通過以下網站預訂行程：

「塩原溫泉高端溫泉美食徒步游」https://www.kkday.com/en-au/product/263335

「板室溫泉高端溫泉美食徒步游」https://www.kkday.com/en-au/product/263334

聯繫信息：那須塩原市旅遊局，網址：https://nasushiobara-kanko.jp/english/

電郵：[email protected]

SOURCE 一般社団法人那須塩原市観光局