參加2024年12月21日至22日在塩原溫泉鄉舉行的徒步活動 享受美食與溫泉雙重體驗

新聞提供者一般社団法人那須塩原市観光局
06 12月, 2024, 10:33 CST
日本那須塩原2024年12月6日 /美通社/ -- 日本栃木縣那須塩原市推出一條徒步旅行線路，遊客可以探索塩原溫泉（Shiobara Onsen）和被環境省指定為「國家級溫泉勝地」的板室溫泉（Itamuro Onsen），欣賞沿途的歷史遺跡和美麗的自然風光。「高端溫泉美食徒步游」活動將分別於2024年12月21日和12月22日在塩原溫泉和板室溫泉舉行。遊客不僅可以欣賞那須塩原冬季的壯麗景色，還可以品嚐用當地食材製作的美食，吸引國內外遊客前來體驗。
那須塩原圖片視頻：https://youtu.be/PGJ2czbhhfM
在塩原溫泉（https://youtu.be/PdhRnPmHQlA ）舉辦的徒步活動中，參與者可以一邊步行，一邊欣賞塩原溫泉地區的名勝古跡和自然風光。他們將乘坐獵人山滑雪場的纜車登上山頂，欣賞壯觀的山景。在「美食打卡點」，遊客可以品嚐由草莓和牛奶製作而成的那須塩原市特色甜品。此外，您還可以在Cafe Restaurant Lamp餐廳享用自助餐。該活動將於11:30從紅葉谷出發，並於15:00返回。
塩原溫泉遍佈七種顏色的溫泉，包括乳白色、青白色、金黃色、棕褐色、黑色、淡墨紅色和透明色。塩原溫泉鄉擁有日本十種泉質中的六種，讓您盡享溫泉樂趣。
在板室溫泉（https://youtu.be/XXrBaPK2e80 ）舉辦的徒步活動中，您將徒步環繞溫泉村3公里，不僅有機會參觀國家有形文化遺產Katoya Ryokan和倉庫博物館（Warehouse Museum）等名勝，還可以品嚐該地區引以為豪的那須和牛。該活動將於11:30從黑磯車站出發，並於15:00在幸乃湯溫泉結束。
板室溫泉以無色透明的鹼性單純溫泉為主，溫度約為40度。溫和濕潤的泉水能讓身體逐漸暖和，因此以其舒適性著稱，您可以在其中盡情放鬆享受。
據說，遊客在此體驗後恢復得非常好，以至於不再需要手杖。該溫泉的療效顯著，因此被譽為「下野的藥浴」。
塩原溫泉正在舉辦「塩原溫泉-竹取物語」（https://www.youtube.com/watch?v=G7uM9WNF0_4 ）燈光秀活動，活動將持續至2025年3月31日。竹燈籠和竹球的燈光將照亮這個溫泉之鄉。亮燈時間為下午5點至晚上9點，歡迎大家前來體驗。
您可以通過以下網站預訂行程：
「塩原溫泉高端溫泉美食徒步游」https://www.kkday.com/en-au/product/263335
「板室溫泉高端溫泉美食徒步游」https://www.kkday.com/en-au/product/263334
聯繫信息：那須塩原市旅遊局，網址：https://nasushiobara-kanko.jp/english/
SOURCE 一般社団法人那須塩原市観光局
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