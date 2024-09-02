2024年全球乳業20強榜單發佈 伊利蟬聯全球五強、亞洲第一
02 9月, 2024, 19:01 CST
阿姆斯特丹2024年8月30日 /美通社/ -- 繼伊利在8月20日Brand Finance發佈的品牌價值榜蟬聯全球乳業第一後，8月26日，荷蘭合作銀行發佈「2024全球乳業20強」榜單，伊利再度蟬聯全球乳業五強、連續11年穩居亞洲乳業第一，再次成為唯一進入全球五強的亞洲乳企。
「2024全球乳業20強」榜單以全球各大乳品企業銷售數據和財務報表的信息作為排位的主要依據，是目前全球乳業權威排行榜單之一。綜合來看，全球乳業競爭格局日趨激烈，本年度20強排名變化顯著，其中，僅有不到一半的上榜公司排名與上一年度相同，有7家乳企排名出現不同程度的下降，1家乳企被擠出20強榜單。
伊利堅持高目標引領，憑借全產業鏈的競爭優勢持續擴大領先地位，實現營業總收入連續31年穩健增長，穩居全球乳業五強、亞洲乳業第一。2023年，伊利堅守品質根基，通過調整產品結構、優化銷售模式等帶動消費增長，通過加碼創新和數智化投入進一步提升運營效率，推動公司實現營業總收入1261.79億元、歸母淨利潤104.29億元，雙創歷史新高。其中，伊利海外業務表現同樣亮眼，Cremo、Joyday暢銷東南亞，產品首次登陸非洲，公司整體海外收入同比增長10.08%，產品已銷往60多個國家和地區，正獲得越來越多全球消費者的喜愛。2024年一季度，伊利實現總營收325.77億元，歸母淨利潤59.23億元。
荷蘭合作銀行報告指出，全球乳製品市場規模保持增長，乳企紛紛調整戰略仍有增長潛力。作為全球乳業五強、亞洲乳業第一，伊利在實現自我穩健發展的同時，引領行業高質量發展，加快向著「成為全球最值得信賴的健康食品提供者」的企業願景前行。
SOURCE 伊利集團
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