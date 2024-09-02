2024年全球乳業20強榜單發佈 伊利蟬聯全球五強、亞洲第一

伊利堅持高目標引領，憑借全產業鏈的競爭優勢持續擴大領先地位，實現營業總收入連續31年穩健增長，穩居全球乳業五強、亞洲乳業第一。2023年，伊利堅守品質根基，通過調整產品結構、優化銷售模式等帶動消費增長，通過加碼創新和數智化投入進一步提升運營效率，推動公司實現營業總收入1261.79億元、歸母淨利潤104.29億元，雙創歷史新高。其中，伊利海外業務表現同樣亮眼，Cremo、Joyday暢銷東南亞，產品首次登陸非洲，公司整體海外收入同比增長10.08%，產品已銷往60多個國家和地區，正獲得越來越多全球消費者的喜愛。2024年一季度，伊利實現總營收325.77億元，歸母淨利潤59.23億元。

荷蘭合作銀行報告指出，全球乳製品市場規模保持增長，乳企紛紛調整戰略仍有增長潛力。作為全球乳業五強、亞洲乳業第一，伊利在實現自我穩健發展的同時，引領行業高質量發展，加快向著「成為全球最值得信賴的健康食品提供者」的企業願景前行。

SOURCE 伊利集團