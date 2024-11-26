維他奶公佈2024/2025年度上半年業績

維他奶國際集團有限公司執行主席羅友禮先生今天於業績發佈會上表示：「於中期期間，集團的銷售表現有所提升，並持續改善經營溢利率。展望未來，我們對於產品組合的長期增長潛力充滿信心。我們會致力於保持銷售增長，同時繼續提升營運效率。」

在有充足可用的現金資源為前提下，董事會有意維持穩定的年度股息派發比率的同時，亦平衡全年股息分派。基於集團的財務表現，並考慮到本集團的現金狀況，董事會宣派中期期間的中期股息每股普通股4.0港仙（2023/2024財政年度上半年：每股普通股1.4港仙）。

中國內地 —

線上/線下組合優化及生產程序優化效益使銷售穩定，因此經營溢利以港幣計算錄得15%顯著增長，相當於經營溢利率11%

於中國內地，整體銷售額與去年中期期間相比保持穩定。由於銷售執行及產品創新改善，各地區收入有所增長，惟被線上業務的下滑所抵銷，這是因為我們在保持線上業務的品牌及銷售建設活動競爭力的同時，亦確保其盈利能力。

團隊於中期期間逐步改善商業及銷售執行力，令每店銷售額有所增長、分銷收益增加，以及創新產品系列表現更強勁。維他奶香蕉豆奶及維他奶草莓豆奶系列的推出，引起目標消費者的興趣及選購，而無添加糖的創新維他0糖檸檬茶及維他0糖氣泡檸檬茶產品亦能呈現維他檸檬茶系列的獨特精髓，滿足消費者不斷變化的偏好。

中國內地以當地貨幣計算的經營溢利增長16%，經營溢利率為11%，主要受生產效率提高及持續嚴格的成本控制所帶動。

香港業務（香港特別行政區[1]、澳門特別行政區[2]及出口）—

由於收入持續增長及原材料價格降低，經營溢利大幅增長44%

儘管零售環境艱難，香港業務銷售額持續增長3%，此乃得益於強大的核心業務及消費者高度認可集團的創新產品 — 維他奶香蕉豆奶、維他奶草莓豆奶、維他0糖檸檬茶及維他0糖氣泡檸檬茶。

維他天地及出口業務亦實現收入增長，分別由於學校面授課堂復常，及海外市場需求增強。

香港業務的經營溢利大幅增長44%，主要由於收入持續增長及原材料價格降低。

澳洲及新西蘭 —

重新建立可持續生產平台後，恢復收入增長，強化市場地位

來自澳洲及新西蘭的收入以當地貨幣計算增加6%，反映市場對品牌的需求強勁。該業務於超市的豆奶及燕麥奶分類保持領導地位，並於鮮凍植物奶及乳酪產品分類實現增長。

中期期間經營虧損為港幣46,000,000元，主要由於生產問題（目前已完全解決）以及物流及間接成本高昂。

新加坡 —

豆腐業務收入增加，經營虧損減少

來自新加坡的收入以當地貨幣計算增加5%，豆腐業務的出口表現強勁，惟部分被該業務更換新分銷商所致使的飲料銷售庫存調整所抵銷。強勁的收入增長加上嚴控經營成本，使經營虧損大幅減少78%至約新加坡幣400,000元。

菲律賓 —

維他奶在菲律賓與Universal Robina Corporation成立的合營公司將維持在一次性飲用裝及家庭裝產品分部的增長。該業務亦將繼續提高以植物為本飲品的知名度，並在新推出的杏仁及燕麥飲品系列中鼓勵試飲，以提升此高潛力市場的增長勢頭及市場份額。

整體展望

於本財政年度下半年，集團目標乃於夏日旺季後持續維持收入增長及盈利能力。集團將繼續推動改善關於執行、擴展及創新方面的表現，並以嚴謹方式管理成本及營運效率。

鑑於集團業務基礎強勁，維他奶對營運所在市場的產品組合的長期潛力充滿信心。

詳情請參閱以下文件：

附註：

[1]「香港特別行政區」指中華人民共和國香港特別行政區。 [2] 「澳門特別行政區」指中華人民共和國澳門特別行政區。

關於維他奶

維他奶國際集團有限公司是一間專注植物食品及飲品的生產及分銷商，總部設於中國香港。自維他奶於 1940 年由羅桂祥博士創立以來，一直致力以各種高品質產品，以營養、美味及可 持續發展作為開拓產品方針，從而推廣可持續的營養，並重視社會責任及致力回饋社會。目前，維他奶旗下產品行銷全球約 40 個市場，在中國 (包括中國內地及香港特別行政區)、澳洲、新加坡及菲律賓設有營運基地。

維他奶國際集團有限公司（00345.HK）在香港聯合交易所主板上市，並獲納入多個指數類別，包括摩根士丹利資本國際指數（MSCI） 香港小型股指數及恒生可持續發展企業基準指數。

維他奶公司網站： www.vitasoy.com

如欲查詢更多資料，請聯絡：

曾韻家 / 李卓樺 林宜穎 / 黎俊鍵 傳訊部 高級主任 / 副總監 維他奶國際集團有限公司 愛德曼公關 電話：+852 2468 9644 電話：+852 2837 4727 / 2837 4793 電郵：[email protected] 電郵：[email protected] / [email protected]

SOURCE 維他奶國際集團有限公司