2024/26年度AISL哈羅獎學金得主公佈：成果斐然，獲獎人數再攀新高

賦能才華發展，吸引全球約500人才申請

今年，AISL哈羅獎學金計劃收到了近500名來自世界各地優秀學生的申請。經過由頂尖教育家和專業人士組成的評審團為期三個月的嚴格審核，有32名申請者進入最後角逐。

一直以來，AISL哈羅致力於為學術成就出眾、具備潛能的傑出學生提供強大支持。秉持這一初心，2024-2026年度AISL哈羅獎學金授予的獲獎人數創下歷史新高。

9位學子屢獲殊榮 創歷史新高

9位脫穎而出的獲獎者分別為：Earth S.（泰國）、Laura W.（中國）、Gloria L.（中國香港特別行政區）、Enerlen B.（蒙古）、Marissa L.（馬來西亞）、Eann S.（馬來西亞）、Trinity L.（新加坡）、Tommy（緬甸）和Perseus W.（加拿大）。他們將於2024年8月在安比、曼谷、重慶、珠海橫琴和上海的AISL哈羅學校就讀，開啟兩年的A-Level課程學習，全部學費將由AISL哈羅獎學金支付。

這9位獲獎者不僅學習成績優異，更踐行了哈羅公學的四大價值理念——勇氣、榮譽、謙和及互助，不僅展現出卓越的領導才能，更心懷回饋社會的熱誠。我們期待他們在新學年加入AISL哈羅學校大家庭，踏上一段改變人生、終身受益的教育之旅。

亞洲國際哈羅獎學金有限公司主席邱達強（Daniel Chiu）先生表示：「我們很高興今年的獎學金計畫能夠幫助更多才華洋溢的學生，他們的表現令人印象深刻。這一里程碑彰顯了我們對"育以至善，卓以領航"願景的堅定承諾。我們期待看到他們在AISL哈羅學校開啟一段嶄新的精彩旅程。」

自AISL哈羅獎學金基金成立至今，共有25位優秀學生獲此殊榮。基金致力於發掘和培養具有前瞻性目光的未來領導者。為助下一代能夠獲得全面發展，我們誠摯歡迎社會各界人士慷慨解囊，貢獻力量，共同推動獎學金計劃不斷升級拓展。

關於 AISL 教育集團

AISL 教育集團是亞洲領先的教育服務機構。 AISL 哈羅學校有四大教育品牌：哈羅國際學校、哈羅禮德學校、哈羅港人子弟學校和哈羅小獅幼兒園，皆與擁有450年輝煌歷史的英國哈羅公學一脈相承，並秉持哈羅傳承百年的四大價值理念：勇氣、榮譽、謙和、互助。我們致力為每位學生提供一流水準的優質教育，為其未來之路築就穩固基石，成就 "育以至善，卓以領航" 之宏願。AISL 哈羅學校獲Harrow International Schools Limited (HISL)授予從屬許可，以使用哈羅學校之名稱及徽章。HISL是在英國註冊的慈善機構之貿易子公司，擁有英國哈羅公學及其商標。

AISL 教育集團亦同時深信，對教師專業發展的大力投入，將有效提升其教學水平，助力學生將潛能發揮到極致。我們相信，一流的教學實踐，需要交流與分享。我們亦相信，年輕人應有機會通過課外形式，進一步激發才智與技能，以備應對未來挑戰。

關於AISL哈羅獎學金

AISL哈羅獎學金基金於2021年成立，是AISL擴大企業社會責任計劃的重要一環，旨在賦予有潛能，創造更美好未來的傑出學生。AISL哈羅獎學金計劃通過吸引全球學習成就優異的學生，為AISL哈羅社區帶來不同背景的人才。通過這項公益計劃，優秀學生將有機會獲得一流的A-Level學習之旅和獨特的教育體驗，從中收穫卓越學業成就，全面發展、領導力培養和回饋社會的熱誠與抱負。憑借優異的成績和表現，獎學金得主備受全球知名大學的青睞。

除了AISL哈羅獎學金外，多所位於亞洲AISL哈羅學校也為學生提供不同獎學金機會。詳情請瀏覽AISL哈羅學校的官方Facebook專頁（AISL教育集團——AISL哈羅學校IAISL教育拓展營IAISL教育研究院）和AISL哈羅學校網站：aislharrow.com/aisl-harrow-scholarships/。

SOURCE AISL Education Group