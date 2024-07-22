閱文集團將於2024年8月12日公佈2024年上半年業績

新聞提供者

閱文集團

22 7月, 2024, 19:02 CST

業績電話會議將於2024812日星期一晚上8:00（香港時間）/ 上午8:00（美國東部時間）舉行

香港2024年7月22日 /美通社/ -- 中國領先的在線閱讀和IP培育平台閱文集團（「閱文」或「公司」，股份代號：0772.HK）宣佈將於2024812日星期一公佈2024年上半年業績。

閱文集團管理層將召開電話會議，討論期內公司財務和業務狀況。電話會議的網絡直播可在公司投資者關係網站http://ir.yuewen.com同步收聽。

電話會議和網絡直播詳情如下：

時間：

晚上8:00（香港時間）/ 上午8:00（美國東部時間）

語言：

英語

網絡直播和重播：

https://ir-api.yuewen.com/calendar/WebcastsCalls/1H2024

如與會者希望使用電話號碼撥入會議，請使用下面提供的鏈接提前註冊，並在會議開始前10分鐘撥入。您的撥打號碼密碼和唯一的訪問PIN將會在註冊時提供。

 

電話會議的重播將於會議結束後啟用，有效時間至2024年8月19日：

美國：

+1 855 883 1031

香港地區：

800 930 639

新加坡：

800 101 3223

國際：

+61 7 3107 6325

密碼：

10040833

SOURCE 閱文集團

來自同一來源

閱文集團公佈2023年年度業績

中國領先的在線閱讀和IP培育平台閱文集團（「閱文」或「公司」，股份代號：0772.HK）今日公佈了截至2023年12月31日止年度的經審核綜合業績。 業績摘要 (1) 總收入為人民幣70.118億元（9.900億美元），2022年為人民幣76.256億元。 -...

閱文集團將於2024年3月18日公佈2023年全年業績

中國領先的在線閱讀和IP培育平台閱文集團（「閱文」或「公司」，股份代號：0772.HK）宣佈將於2024年3月18日星期一公佈2023年全年業績。 閱文集團管理層將召開電話會議，討論期內公司財務和業務狀況。電話會議的網絡直播可在公司投資者關係網站http://ir.yuewen.com同步收聽。...

探索

Image1

銀行與金融服務

Image1

電腦與電子產品

Image1

電腦與電子產品