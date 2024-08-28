復星國際：2024上半年總收入人民幣978.4億元 產業運營利潤人民幣34.7億元

核心驅動 聚焦主業夯實內生增長動力

2024年上半年業績摘要：

總收入保持增長，達人民幣978.4億元；

產業運營利潤保持增長，達人民幣34.7億元；

持續聚焦主業，四大核心子公司總收入達人民幣721.7億元，佔集團總收入的比重達到74%；

調整後總債務佔總資本比率為50.2%，維持2020年以來的下降趨勢；

全球化深度運營能力持續提升，海外收入達人民幣458.7億元，佔總收入的比重上升至47%；

科創投入達人民幣35億元，整合式創新模式更加成熟，取得一批突破性創新成果；

輕資產運營能力凸顯，攜手合作夥伴打造重大項目、落地產業基金，推動優勢產業佈局未來；Club Med自持度假村佔比降至15%。

香港和上海2024年8月28日 /美通社/ -- 復星國際有限公司（香港聯交所股份代號：00656，簡稱「復星國際」）及其附屬公司（統稱「復星」或「集團」）今日公佈截至2024年6月30日止6個月之中期（簡稱「報告期」）業績。

2024年上半年，面對複雜的宏觀環境，復星堅定推進戰略聚焦，以核心能力驅動發展，實現核心產業提質增效，資產底盤保持穩健。報告期內，集團收入持續增長，總收入達人民幣978.4億元；產業運營利潤保持增長，達到人民幣34.7億元，歸母淨利潤為人民幣7.2億元。其中，四大核心子公司——豫園股份、復星醫藥、復星葡萄牙保險、復星旅文，總收入達人民幣721.7億元，同比保持增長，佔集團總收入的比重達到74%。

與此同時，復星不斷優化資產組合，持續降低槓桿，財務狀況保持穩健，現金儲備充裕，進一步夯實捕捉機遇的能力，蓄力新一輪發展。截至報告期末，集團調整後總債務佔總資本比率為50.2%，維持了2020年以來的下降趨勢。調整後NAV為每股港幣17.4元。上市17年來累計分紅港幣256億元，分紅率逐漸提升，近五年分紅率在20%及以上。2024年6月，國際評級機構標普充分肯定復星財務戰略成效，確認評級展望為「穩定」。

復星國際董事長郭廣昌表示：「上半年，儘管宏觀環境依然充滿挑戰，我們的聚焦主業戰略繼續得到堅定執行，圍繞形成優勢的產業賽道，打造行業數一數二的好公司、好產品，卓有成效。我們持續聚焦創新、聚焦全球化，同時注重輕資產運營，以具備競爭優勢的核心能力驅動長遠發展。」

海外收入穩健增長，高質量全球化業務成為新引擎

作為一家植根中國的全球化企業，復星基於在全球超過35個國家和地區的產業佈局，打通不同市場、不同業態和資源，全球化深度運營能力持續提升。2024年上半年，集團海外收入達人民幣458.7億元，同比增長4%，佔總收入的比重上升至47%。高質量的全球化業務逐漸成為新一輪增長引擎。

復宏漢霖自主開發的漢曲優獲得美國食品藥品監督管理局批准上市，成為在中國、歐盟、美國獲批的「中國籍」單抗生物類似藥。中國首個生物類似藥漢利康獲得秘魯藥監局批准上市，成為繼漢曲優和漢斯狀後，復宏漢霖第三款海外獲批上市的自研藥品。

復星旅文Club Med地中海俱樂部在全球運營67家度假村，2024年上半年營業額再創新高，達人民幣88.9億元，同比增長10.3%。其中，歐非中東及美洲區持續增長，亞太區復蘇顯著。2024年5月，Club Med在阿曼簽約中東首個度假村。

復星旗下全球領先的自動化和數字化企業翌耀科技，2024年上半年海外新增訂單達到人民幣39.9億元，其中美國市場訂單大幅增加，新增訂單達到人民幣7.5億元，同比增長超過一倍。

海南礦業的非洲馬里布谷尼鋰礦項目正在進行一期建設，預計2024年底建成投產。2024年7月，海南礦業與阿吉蘭兄弟控股簽署諒解備忘錄，將探討在沙特合作建設鋰鹽廠項目的可行性，並共同設立產業基金。

復星葡萄牙保險繼續保持高質量發展，2024年上半年取得葡萄牙境內和國際業務雙增長，海外業績佔比進一步提升，國際業務錄得總保費歐元8.85億元，佔比超過30%；國際業務淨利潤約歐元0.51億元，佔比超過40%。

整合式創新模式更加成熟，一批成果轉化為增長動力

創新是復星長期積累並始終堅持的核心能力。報告期內，集團共計投入人民幣35億元，深化科技與創新能力。2024年以來，復星全球視野下的整合式創新模式更加成熟，一批突破性成果正持續轉化為增長動力。

創新藥研發方面，復星醫藥有4個產品共9項適應症獲批上市，4個產品共9項適應症進入上市前審批/關鍵臨床階段，9項產品（按適應症計算）獲批開展臨床實驗。復宏漢霖自主研發並生產的創新生物藥不斷取得突破性進展，全球首個一線治療小細胞肺癌的抗PD-1單抗漢斯狀已獲批4項適應症，累計惠及患者超7.5萬，對外授權覆蓋美國、歐洲、東南亞、中東和北非等70多個國家和地區。此外，新一代口服血小板生成素受體激動劑（TPO-RA）蘇可欣新適應症也獲得國家藥監局批准。

尖端醫療器械及創新療法的佈局也取得新進展。2024年6月，直觀復星總部產業基地在上海啟用，是直觀醫療在亞太地區最大的研發、生產和培訓一體化基地，達芬奇手術機器人國產化顯著提速。直觀復星Ion支氣管導航操作控制系統也於7月上市。憑藉國際合作成功經驗，復星醫藥與醫視特（Insightec）於2024年2月成立合資公司復星醫視特（Fosun-Insightec)，致力於磁共振引導聚焦超聲腦部治療系統（「磁波刀」）在中國境內及港澳市場的商業化拓展、臨床應用及研究。

復星的創新基因深度融入旗下成員企業，除了研發創新，產品創新、營銷創新和數字化等方面也取得佳績。Club Med新預訂系統和引擎，自主預訂較2019年增長16個百分點。復星葡萄牙保險推出的MyFidelidade App註冊用戶突破160萬人，超過葡萄牙總人口的15%，數字化渠道銷售同比增長16%。星景旅遊升級產品矩陣，按照國際化旅遊列車標準打造的「絲路夢享號」開行。豫園股份南翔饅頭殿攜手巴黎世家（Balenciaga）、童涵春堂和野獸派合作共創新品，實現「破圈」。

注重輕資產運營，捕捉發展新機遇

憑藉30多年投資重資產所建立的深厚產業運營能力，復星在新的市場環境下敏銳捕捉輕資產發展機遇，不斷取得突破。

在文旅賽道，復星的輕資產運營模式成效顯著，Club Med、三亞亞特蘭蒂斯、太倉阿爾卑斯等IP成為國內旅遊行業標杆。報告期內，Club Med採用租賃及管理模式的度假村佔比為85%，自持度假村佔比降至15%。2024年6月，復星旅文攜手太倉市政府共同打造一站式冰雪主題旅遊度假目的地太倉阿爾卑斯國際度假區二期。該項目總投資超50億元，由太倉市政府平台出資打造，由復星旅文運營管理。

2024年5月，復星出售德國私人銀行HAL99.74%股份，交易完成後，將不再持有HAL股份，但將保留HAFS基金服務業務，HAFS將以輕資產運營模式，管理約千億歐元資產。

與此同時，復星攜手合作夥伴打造了一批產業基金，推動優勢產業佈局未來。2024年3月，復星醫藥聯手深圳市引導基金等其他七方投資人共同出資設立人民幣50億元生物醫藥產業基金，復星醫藥旗下複健資本獨家管理該基金。4月，深圳市政府與復星簽署戰略合作框架協議，進一步加強在生物醫藥、文體旅遊、時尚消費等領域的合作。

2024年4月，復星創富聯合武創投、武漢基金，設立人民幣30億元產業基金，首期規模人民幣11億元。這是湖北省設立人民幣200億元政府引導基金以來首批出資的市場化基金，主要聚焦新一代信息技術、雙碳、智能製造、大消費四大賽道。

未來，復星仍將注重輕資產運營，持續擴大「朋友圈」，加強與各方深度合作，通過優勢互補，實現共贏。

ESG表現領跑同業，公益行動步履不停

成立32年來，復星始終堅定踐行「修身、齊家、立業、助天下」的企業價值觀， ESG（環境、社會、治理）表現卓越。

截至報告期末，復星MSCI ESG評級維持AA，是大中華地區唯一一家評級為AA的綜合型企業。報告期內，復星入選標普全球《可持續發展年鑒（中國版）2024》最佳1%，並獲頒「行業最佳進步企業」殊榮，表現超越全球90%的公司。

在社會公益方面，復星持續貢獻援助非洲的「中國方案」，復星醫藥宣佈未來三年將向非洲捐贈價值人民幣1,000萬元的青蒿素類抗瘧藥品，助力非洲社區健康發展。

鄉村醫生項目開展七年來，已覆蓋全國16個省、市、自治區的78個縣，守護2.5萬名鄉村醫生，惠及300萬基層家庭。2024年上半年，為鄉村醫生投保團體意外險及重疾險超7,000份，為9個縣的38個衛生室（院）進行智慧化升級，線上培訓鄉村醫生超過1,000人。

展望未來，郭廣昌表示：「復星將繼續聚焦主業，提升優勢產業運營能力，在優勢賽道積極投資拓展，前瞻佈局，同時以輕資產運營能力，抓住更多的發展機遇。我們將堅持創新，堅定推進全球化發展，打造可持續的、穩定的盈利企業，努力為全球家庭客戶帶來更多數一數二的好產品、好服務。」

關於復星

復星創立於1992年，經過逾30年發展，已成為一家創新驅動的全球家庭消費產業集團。秉持讓全球家庭生活更幸福的使命，復星致力於服務全球十億家庭客戶，戰略聚焦健康、快樂、富足的幸福生態系統。2007年復星國際在香港聯交所主板上市（股份代號：00656.HK），截至2024年6月30日，公司總資產達人民幣8,219億元，MSCI ESG評級為AA，是大中華地區唯一一家MSCI ESG評級為AA的綜合型企業。

SOURCE 復星