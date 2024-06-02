信達生物在2024年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會公佈全球首創PD-1/IL-2α雙特異性抗體融合蛋白（IBI363）治療晚期黑色素瘤、結直腸癌等腫瘤的I期臨床數據

美國舊金山和中國蘇州2024年6月2日 /美通社/ -- 信達生物製藥集團（香港聯交所股票代碼：01801），一家致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物製藥公司，在2024年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會上公佈了全球首創（First-in-class）PD-1/IL-2α雙特異性抗體融合蛋白（研發代號：IBI363）治療晚期黑色素瘤、結直腸癌等腫瘤的I期臨床研究數據（研究登記號：NCT05460767）。關於IBI363在晚期肺癌及更多的I期臨床研究數據將在同月的歐洲腫瘤內科學會全體會議（ESMO Virtual Plenary）上以口頭形式報告。

信達生物製藥集團高級副總裁周輝博士表示：「很高興能夠在ASCO年會上首次分享IBI363的臨床研究數據。IL-2是最早被批准用於抗腫瘤治療的免疫療法之一，然而一直以來，IL-2療法的安全性與有效性均未能令人滿意。IBI363通過IL-2Rα 偏向的改造達到了降低毒性的作用，並通過選擇性激活擴增PD-1和CD25陽性的腫瘤特異性T細胞來克服免疫耐藥和發揮對冷腫瘤的作用。在臨床I期中，IBI363達到了史無前例的給藥劑量，突破了IL-2療法的安全性顧慮。同時觀察到，IBI363單藥即在免疫治療失敗的黑色素瘤（大部分患者為粘膜和肢端型）和非小細胞肺癌、傳統意義上的冷腫瘤結直腸癌、以及多個其他類型腫瘤均看到了令人鼓舞的療效信號及良好的耐受性，展示了IBI363的廣譜抗瘤作用。我們將持續跟進IBI363的臨床數據更新。隨著腫瘤免疫治療邁入一個新時代，我們正積極推進下一代高潛力新型免疫藥物的開發，希望能夠造福更多患者。」

PD-1/IL-2α雙特異性抗體融合蛋白（IBI363）治療晚期黑色素瘤、結直腸癌等腫瘤的I期臨床數據

本項研究為Ia/Ib期研究，旨在評估IBI363治療晚期實體瘤受試者的安全性、耐受性和初步有效性。

黑色素瘤隊列研究結果（摘要編號：9562）：

67例標準治療失敗或不耐受的局部晚期或轉移性黑色素瘤受試者接受了100μg/kg QW至2mg/kg Q3W IBI363治療，其中89.6%的受試者既往接受過免疫檢查點抑制劑治療；61.2%的受試者既往接受過≥2線系統治療；25.4%的受試者在基線時存在肝轉移；肢端和黏膜黑色素瘤占比70.1%。

截至2024年1月11日，在57例至少有一次基線後腫瘤評估的受試者中，1例受試者達到完全緩解，15例受試者達到部分緩解，ORR為28.1% (95%CI: 17.0-41.5)，DCR為71.9% (95%CI: 58.5-83.0)； 在既往經過免疫治療的52例受試者中，25例接受1mg/kg Q2W IBI363治療，ORR為32.0% (95%CI: 14.9-53.5)，DCR為80.0% (95%CI: 59.3-93.2)。

安全性方面，16例受試者（23.9%）發生了三級及以上的治療期間不良事件（TEAE）；最常見的TEAE是關節痛（34.3%），甲亢（29.9%），貧血（25.4%）；8例（11.9%）受試者發生了三級或以上免疫相關不良事件（irAE）；無受試者發生與治療相關的死亡事件。

腸癌隊列研究結果（摘要編號：3593）：

68例標準治療失敗或不耐受的局部晚期或轉移性結直腸癌受試者接受了100μg/kg QW至3mg/kg Q3W IBI363治療，其中83.8%的受試者為MSS/pMMR，其餘受試者MMR狀態未知；76.5%的受試者既往接受過≥3線系統治療；61.8%的受試者在基線時存在肝轉移。

截至2023年12月22日，中位隨訪時間為5.3個月（95% CI: 4.4-6.9）；其中1例受試者達到完全緩解，7例受試者達到部分緩解，所有劑量組患者的總體 ORR為12.7% (95%CI: 5.6-23.5)，1mg/kg劑量組的ORR為15.0% (95% CI: 3.2-37.9)；在PD-L1 CPS≥1的13例受試者中，ORR為30.8% (95%CI: 9.1-61.4)，DCR為76.9% (95%CI: 46.2-95.0)。

安全性方面，22例受試者（32.4%）發生了三級及以上TEAE；最常見的TEAE是關節痛（35.3%），貧血（32.4%），發熱（22.1%）和低白蛋白血症（20.6%）； 4例（5.9%）受試者發生了三級或以上irAE；未發生與治療相關的死亡事件。

其他腫瘤研究結果（摘要編號：e14593）：

截至2024年1月26日，13例膽道腫瘤、3例頭頸鱗癌、4例宮頸癌以及4例卵巢癌受試者接受了IBI363單藥治療。

在11例療效可評估的膽道腫瘤受試者中， 1例免疫耐藥受試者獲得確認的PR，9例SD（其中6例腫瘤縮小），1例PD。在2例療效可評估的頭頸鱗癌受試者中, 1例未經過免疫治療、PD-L1表達陰性的受試者獲得確認的PR，1例PD。在3例療效可評估的宮頸癌受試者中， 1例免疫耐藥的受試者獲得確認的PR，1例SD，1例PD。在2 例療效可評估的卵巢癌受試者中, 1例鉑耐藥的患者獲得確認的PR，1例PD。在4例確認的PR受試者中，3例仍在接受IBI363治療，1例頭頸鱗癌患者接受了根治性切除手術。

福建省腫瘤醫院陳譽教授表示：「黑色素瘤在國內屬於少見腫瘤，且中國人群以免疫治療不敏感的肢端型和黏膜型黑色素瘤為主（約占60%~70%）。IL-2作為激活腫瘤特異性CD8+T細胞的重要細胞因子，在機制上與免疫檢查點抑制劑互補，可以扭轉腫瘤抗原特異性T細胞耗竭，是在黑色素瘤經過充分驗證的靶點。IBI363作為PD-1/IL-2雙特異性分子，初步研究結果提示在免疫耐藥的黑色素瘤具有顯著優於現有標準治療的客觀緩解率，且耐受性良好。總體而言，目前已有的臨床數據提示IBI363在黑色素瘤人群具有充分的開發前景，後續將繼續開展臨床研究進一步明確IBI363在黑色素瘤人群的臨床價值。」

浙江大學醫學院附屬第一醫院梁廷波教授表示：「結直腸癌是全球第三大常見的癌症和第二大癌症死亡原因[1]，50%~60%的患者會發生遠處轉移，而轉移性結直腸癌的預後較差，5年生存率不足20%[2]。對於標準化療失敗的晚期結直腸癌受試者，現有治療的ORR僅為1%~4.7%，中位總生存期僅為6~9個月[3]。IBI363在晚期結直腸癌受試者中表現出良好的療效，特別是對於PD-L1 CPS≥1的受試者，同時安全性可控。我們非常期待IBI363單藥或聯合治療在晚期結直腸癌中的研究結果，希望能為更多患者帶來新的治療選擇。」

關於IBI363（PD-1/IL-2α雙特異性抗體融合蛋白）

IBI363是由信達生物自主研發的全球首創PD-1/IL-2雙特異性融合蛋白，同時具有阻斷PD-1/PD-L1通路和激活IL-2通路兩項功能。IBI363的IL-2臂經過了設計改造，保留了其對IL-2α的親和力，但削弱了對IL-2Rβ和IL-2Rγ的結合能力，以此降低毒性；而PD-1結合臂可以同時實現對PD-1的阻斷和IL-2的選擇性遞送。由於新激活的腫瘤特異性T細胞同時表達PD-1和IL-2α，這一差異性策略可以更精確和有效地實現對該T細胞亞群的靶向和激活。IBI363不僅在多種荷瘤藥理學模型中展現出了良好抗腫瘤活性，在PD-1耐藥和轉移模型中也表現出了突出的抑瘤效力。從臨床迫切需求出發，信達生物正在中國、美國、澳大利亞開展臨床研究探索IBI363在針對各種晚期惡性腫瘤的有效性和安全性。

關於信達生物

「始於信，達於行」，開發出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，致力於開發、生產和銷售腫瘤、代謝及心血管、自身免疫、眼科等重大疾病領域的創新藥物。公司已有10款產品獲得批准上市，同時還有4個品種在NMPA審評中，4個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。公司與海內外藥企深入合作加速藥物創新，與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson 癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。

信達生物在不斷開發創新藥物、謀求自身發展的同時，始終心懷科學善念，堅守「以患者為中心」，心繫患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物製藥產業的發展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

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參考文獻 [1] CA Cancer J Clin. 2024 May-Jun;74(3):229-263. [2] JAMA. 2021 Feb 16;325(7):669-685. [3] doi: 10.1016/S0140-6736(12)61900-X. doi: 10.1056/NEJMoa1414325. DOI: 10.1001/jama.2018.7855

SOURCE 信達生物