CGTN: Китай поддерживает открытость и общее развитие для Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества

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CGTN

19 Nov, 2023, 23:57 ET

ПЕКИН, 20 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Эрнан Гарсес, внук чилийского фермера, специализирующегося на вишнях, гордится тем, что его семейный бизнес стал основным экспортером вишен в Китай. Гарсес, руководитель одной из крупнейших местных компаний, экспортирующих вишни, 80 процентов которой экспортируется в Китай, приписывает свой успех здоровой бизнес-среде в Китае.

«Бизнес-среда в Китае очень дружелюбна, а возможности здесь безграничны», — сказал Гарсес, который перевез свою семью в Шанхай, чтобы лучше управлять компанией.

Вишни, которые транспортируются между северным и южным полушарием, являются примером непрерывной взаимосвязи и глубокой интеграции между экономикой Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Открытость и общее развитие 

Председатель Китая Си Цзиньпин в своей речи, обращенной к Саммиту генеральных директоров АТЭС в Сан-Франциско в четверг, отметил, что с первой встречи экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 1993 году регион углубил экономическое сотрудничество и интеграцию.

«Вот уже три десятилетия мы сохраняем приверженность открытому регионализму, стремлению к новому и инклюзивности, перенимаем сильные стороны друг друга, обмениваемся потребностями, концентрируемся на развитии и совместно разрабатываем "Подход АТЭС", основанный на принципах добровольности, достижения согласия и поступательного прогресса, используя дух партнерства и гармонии без однообразия, солидарность и взаимопомощь», — добавил Си.

Председатель Китая сказал, что открытость, инклюзивность и развитие для всех стоят на первом месте в этом выдающемся движении к Азиатско-Тихоокеанскому сотрудничеству.

«За последние три десятилетия Азиатско-Тихоокеанский регион снизил среднюю таможенную ставку с 17 до 5 процентов и вложил 70 процентов в глобальный экономический рост», — сказал Си, добавив, что за тот же период «доход на душу населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырос более чем в четыре раза, а миллиард людей выбрался из бедности».

Несмотря на разную историю, культуру и степень развития, Си отметил, что поиск общего фундамента и сглаживание различий — лучший способ регионального сотрудничества.

Стимулирование регионального сотрудничества 

Заметив, что мир вошел в новый период турбулентности и изменений, Си сказал, что отсутствие сотрудничества — это наибольший риск, а разделение и нарушение цепочек поставок не будет ни в чьих интересах.

Он продолжил, сказав, что экономики должны «уверенно двигаться в направлении создания свободной зоны торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Факты говорят сами за себя. На последние годы Китай непрерывно углубляет экономическое и торговое сотрудничество с другими 20 экономиками АТЭС и продолжает направлять силы Китая на строительство Азиатско-Тихоокеанской экономики, согласно Министерству коммерции Китая.

Если быть точными, в 2022 году общий объем импорта и экспорта между Китаем и странами АТЭС составил 3739,08 млрд долларов, что составляет 59,7 процента от общего объема импорта и экспорта Китая, согласно данным Министерства коммерции Китая.

Данные также показывают, что в том же году восемь из десяти основных торговых партнеров Китая являются странами АТЭС, а Китай является крупнейшим торговым партнером 13 экономик АТЭС.

Ло Ронг (Luo Rong), исследователь в Академии макроэкономических исследований Китая, отметил, что двери Китая открываются шире, возможности использовать иностранные инвестиции продолжают расти, а бизнес-среда продолжает улучшаться. «Все это вдохнет новую жизнь и импульс в региональный экономический рост». 

Дополнительные способы привлечь иностранные инвестиции 

С момента реформирования и открытия Китая 45 лет назад организация АТЭС стала первой торгово-экономической организацией, к которой присоединился Китай.

В новой отправной точке СИ сказал, что Китай продолжает стремиться к развитию с открытыми дверями и обязательно будет углублять освоение высоких стандартов и дальше расширять доступ к рынку, добавив, что Китай объявил об устранении всех ограничительных мер для иностранных инвестиций в производство.

Председатель Китая также сказал, что независимо от развития международной обстановки решение Китая поощрять ориентированную на рынок, основанную на законе бизнес-среду мирового класса не изменится, добавив, что политика предоставления равного и качественного обслуживания иностранным инвесторам не изменится.

Си также сказал, что крупнейшая в мире развивающаяся страна также примет такие меры, как улучшение политик для входа и пребывания иностранных стран в Китай, устранение препятствий в финансовых, медицинских службах, электронных платежах и прочих услугах.

Например, Пекин оптимизировал процесс получения разрешений на трудоустройство и вида на жительство, связанного с работой, для иностранцев. Все иностранные таланты, работающие в Пекине, имеют право на единую подачу заявки на два разрешения в любой из 15 стоек единого обслуживания в городе.

«Все это призвано облегчить иностранным компаниям инвестирование и работу в Китае», — сказал Си.

https://news.cgtn.com/news/2023-11-17/Xi-delivers-written-message-to-APEC-CEO-Summit-1oN7z9BWpoI/index.html 

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