連連國際亮相「香港金融科技周2024」：發佈LGAS產品、與數碼港達成合作

大會首日，連連國際對外重磅發佈一項新的全球收款賬戶服務—LianLian Global Accounts Service（簡稱「LGAS」），旨在幫助中國香港、東南亞等地區的外貿商戶實現一個賬戶管理多幣種資金，輕鬆化解全球收款難題。

具體來說，通過連連的LGAS服務，中國香港、東南亞等地區的外貿商戶無需再單獨開設多個國際銀行賬戶，即可實現將來自不同國家和地區的不同幣種的銷售款項直接收至其當地賬戶，實現資金快速高效安全的流轉，進而大大降低運營成本和提升國際競爭力。

近年，在中國等經濟體推動下，全球貿易保持復甦態勢。根據世貿組織發佈《全球貿易展望和統計》報告預測，2024年亞洲地區的出口額將增長7.4%，遠超其他地區。其中，中國香港、東南亞等地區以其獨特的地理位置、不斷增長的消費需求等，更是成為眾多貿易商眼中的「香餑餑」。不過，當前，對於外貿商戶尤其是交易頻繁的中小微外貿商戶來說，其發展仍然面臨著內外部的多重挑戰與壓力，內部壓力主要表現為多幣種結算、開戶難、收款時效慢、匯損風險等。

連連國際的LGAS產品突破了外貿收款的傳統模式。首先，一個賬戶，輕鬆管理全球資金。以往外貿企業往往需要按照不同幣種分別開立多個國際銀行賬戶，賬戶管理成本高；LGAS支持多種主流幣種，可以滿足外貿企業使用一個賬戶來進行多個外幣資金結算的需求，這將大大節約企業開立及管理賬戶的時間和成本，減輕資金管理壓力。其次，成本更低、到賬時效快。LGAS支持外貿企業直接收款至當地賬戶，免去多重匯兌，減少匯損；且無需再經歷多個中間行，省去手續費，成本更低，簡化跨境收款流程，資金回籠更快。第三，安全合規。連連基於體系內的60余張支付服務牌照及資質和自主研發的反洗錢、反欺詐風控系統等，可為外貿企業提供安全、合規的全流程全鏈路跨境服務，讓跨境支付更有保障。

同日，連連國際還正式宣佈已於日前加入 「數碼港科技網絡（CTN）」。連連國際成為數碼港社群成員後，與數碼港攜手合作，向數碼港社群成員提供總價高達約90萬港幣的「金融科技周獨家優惠」，優惠覆蓋連連國際最新推出的B2B收款解決方案 LGAS等多種產品及服務，讓數碼港社群成員能以相對低的價格享用連連國際的支付解決方案，進而為中國香港地區的外貿企業帶來更加順暢可靠、低成本的資金管理和全球支付新體驗，助它們在全球市場開拓更廣闊的發展空間。

連連國際是跨境貿易領域的「深耕者」。多年來，依托連連境內外雙邊持牌資質、強大的技術實力和廣泛的資源優勢，連連國際與全球電商平台、持牌機構等優質夥伴緊密合作，通過構建涵蓋收款、付款、收單、匯兌、數字化營銷、運營支持等服務的綜合數字解決方案，打通境內外資金通道，為跨境電商、外貿、服貿、平台和機構等多類型客戶群體解決出海過程中的「收付兌管」難題。截至目前，連連國際累計服務客戶數已超490萬，為跨境企業出海築起了堅實後盾，更是促進全球貿易繁榮發展的積極參與者和重要貢獻者。

數碼港是香港數碼科技旗艦及創業培育基地，匯聚超過2100間社群企業，包括超過900間駐園區及近1200間非駐園區的初創企業和科技公司，由香港特別行政區政府全資擁有的香港數碼港管理有限公司管理。數碼港的願景是以創新科技為數字經濟及智慧城市發展注入新動力，引領企業聯通海內外市場。數碼港透過培育創新科技人才、鼓勵年輕人創業、扶植初創企業、藉著與本地和國際戰略夥伴合作，促進科技產業發展；同時加快公私營機構採用數碼科技推行數碼轉型，推動新經濟與傳統經濟融合。

連連國際聯席CEO沈恩光表示，香港作為享譽國際的金融中心及全球性的超級聯絡樞紐，是眾多企業通向全球市場的橋樑及推動資本、創新、技術流動的重要窗口。在全球化推進的過程中，連連一直將香港視為精耕亞太市場及佈局全球業務生態的關鍵點位。此次與數碼港在LGAS產品等方面的合作，將推動外貿企業借助數碼港、連連國際在資源、支付服務方面的強大優勢，更加安心、放心的拓展全球市場、把握全球商機。「未來，連連將繼續以用戶需求為核心進行價值創新與創造，不斷優化和完善產品矩陣；以價值共享和共創為生態理念，積極協同全球優秀合作夥伴建立全新的全球支付生態，讓跨境支付、國際交易變得更加安全、便捷、無障礙。」

數碼港行政總裁鄭松巖博士表示：「數碼港歡迎連連國際加入『數碼港科技網絡』（CTN），這不但是對數碼港多年來培育活力生態系統的肯定，而且憑著連連國際在支付解決方案市場的領導地位，以及在全球貿易數碼化的豐富經驗，將為數碼港社群成員提供不同的金融創新解決方案，有助推動跨界別合作，助力為本地構建金融科技創新生態圈。數碼港是香港最大的金融科技及 Web3.0社群，旗下的CTN連結40多間科技服務龍頭企業成為技術夥伴，為數碼港初創提供技術培訓及專屬支援。未來，數碼港將繼續與不同的領先金融機構夥伴合作，推動轉型和應用，促進數字經濟發展，鞏固香港作為一個創新樞紐的地位。」

SOURCE 連連國際