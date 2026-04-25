连连数字再登Money20/20 Asia：签约新伙伴、论行业趋势，共探AI驱动的全球智能金融新基建

新聞提供者

連連國際

25 4月, 2026, 16:41 CST

曼谷2026年4月25日 4月21日至23日，全球极具影响力的金融科技盛会Money20/20 Asia在泰国曼谷盛大举行。作为全球数字支付领域的领军企业之一，连连数字再度受邀出席，携跨境支付基础设施建设、技术创新及生态协同布局的最新成果精彩亮相，全方位展现其在全球跨境支付赛道的前沿探索与实践。

峰会期间，连连数字宣布与USI Money达成战略合作，强化其全球跨境支付网，为全球商户提供更高效、更稳定的跨境资金流转服务；同时，连连数字联席总裁沈恩光、连连银行合作部负责人马骁、LianLian Global香港负责人姜捷等受邀出席大会，与多家国际金融机构代表深入交流，围绕金融科技趋势与全球支付创新展开前瞻性探讨，为跨境支付行业的智能化、全球化发展贡献连连智慧。

携手USI Money等全球伙伴，共建"无界支付网络"

峰会期间，连连数字宣布与总部位于伦敦的金融科技公司USI Money达成战略合作关系，进一步强化全球支付网络。

双方将聚焦跨境汇款与外汇服务，通过技术与资源的深度协同，为全球出海企业打造高效、安全、低成本的一站式收付解决方案，全面提升资金流转效率与汇率体验。

USI Money 集团首席业务与运营官 Syed Bukhari 表示："与连连的合作将进一步提升我们的汇款服务能力，通过更广泛的网络覆盖和更优的交易表现，为客户创造更大的价值。"

LianLian Global香港负责人姜捷表示："依托生态伙伴在技术能力与合规经验方面的优势互补，连连将持续拓展全球支付网络、优化交易效率，不断强化与全球市场之间的金融连接，为客户提供更加高效、稳健的跨境资金服务体验。"

连连数字成立于2009年，并于2024年在香港交易所主板上市（2598.HK），是中国领先、全球布局的AI驱动型数字支付服务商，秉持"连通世界，服务全球"的使命，以"AI原生+全球化"为战略，致力于构建值得信赖的全球智能金融新基建。截至2025年底，连连数字已构建起覆盖全球100多个国家和地区的跨境支付网络，服务全球超1040万客户。

USI Money 是一家外汇及国际汇款服务商，专注于为企业与个人客户提供定制化跨境资金解决方案。公司以具备竞争力的实时汇率与高效执行能力为核心优势，致力于打造快速、安全、便捷的全球资金流转体验。

此外，活动期间，连连数字还与Unlimit 联合举办交流活动，构建更具开放性的交流场域。现场吸引了多家金融科技行业合作伙伴参与交流，共同探讨生态协同与合作路径，进一步推动开放生态的共建。

行业圆桌  解码AI时代跨境支付的分层协同与新兴市场的普惠实践

与此同时，大会期间，连连银行合作部负责人马骁、LianLian Global香港负责人姜捷分别受邀参与主题圆桌论坛，立足行业实践分享核心洞察，系统阐释金融科技与全球金融体系协同发展的全新路径与核心逻辑。

马骁在主题为"金融科技与银行"的圆桌论坛中提出，当前全球支付体系正加速从"单点能力"向"分层协同"演进：银行作为底层基础设施，负责全球清算网络与流动性管理；而以连连为代表的金融科技公司，则通过接入这些基础设施，构建面向企业的"零售层"服务，将复杂的跨境资金通道转化为可直接使用的产品能力，助力跨境企业高效地完成多场景资金流转。同时，在合规与价值创造层面，金融科技的作用愈发关键：一方面，通过技术手段前置风控与审核，承担"合规聚合器"的角色，在提升效率的同时实现风险过滤，帮助银行实现信任能力的规模化扩展；另一方面，依托对交易数据与业务流的洞察，协同银行更精准评估中小企业经营状况，推动资本配置从经验驱动走向数据驱动，提升金融服务可及性。

姜捷在主题为"不同世界，相同挑战：为新兴市场搭建桥梁"的圆桌论坛上指出，金融包容性的核心正从"覆盖规模"转向"实际可用性"，能否长期、稳定地服务小微商户与海外劳工等长尾群体，本质上取决于产品设计与运营能力的持续优化。以新兴市场为例，这类市场中小商户面临开户难、跨境收款繁、汇兑成本高、税务规则复杂等痛点，但现有部分解决方案仍沿用传统企业级逻辑，表现为KYB流程繁琐、审核周期长，与小微商户"轻资产、高频、快周转"的特征不匹配。对此，连连通过提供本地收款账户、优化汇率机制、提升结算效率降低资金流转门槛，并在账户结构、审核机制、资金可视化等环节优化重构，让服务贴合用户经营与生活场景。

当前，数字技术与实体经济深度融合，AI与区块链技术协同创新正重塑全球金融服务底层逻辑。长期以来，连连数字聚焦AI技术创新、全球化合规体系建设与全球服务网络布局，凭借全球牌照布局、合规积累、本地化服务能力与技术稳定性等，获得境内外监管、市场、用户与生态伙伴的广泛信任。

未来，连连数字将持续依托多年沉淀的跨境经验、合规认知，构建AI原生底座核心能力，深化全球生态伙伴合作，实现从"支付网络"到"全链路智能重构者"的跨越，致力于成为AI驱动全球化时代最值得信赖的价值连接基础设施，让全球更多客户享受到更加便捷、高效、智能化的跨境金融服务。

SOURCE 連連國際

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