2024年泰國國際LGBTQ+電影電視節落幕，取得空前成功，慶祝多樣性並展望2025年

電影電視節總監皮亞拉特-卡爾雅魯克(Piyarat Kaljareuk)回顧了此次活動的影響，並且表示：「今年的電影電視節超出了所有人的預期。電影製作人、政府機構和公眾的鼎力支持，突顯出泰國不僅在社交方面，而且在創意方面都已準備好接納多樣性。我們已經將自己定位為LGBTQ+內容的中心，而此次電影電視節只是我們長期願景的開始，旨在讓泰國的電影產業在全球舞台上更上一層樓。」

此次活動有幸邀請到了一些國際電影界的標誌性人物，包括萊娜-布魯姆(Leyna Bloom)、特雷弗-安德森(Trevor Anderson)、烏祖拉-安東尼婭克(Urszula Antoniak)和蔡明亮(Tsai Ming-Liang)，他們參與了關於LGBTQ+敘事未來的獨家座談會和討論。他們的參與，進一步鞏固了泰國國際LGBTQ+電影電視節作為新興和成熟人才分享故事並激勵全球觀眾的平台的聲譽。

要點和成就：

多樣化的電影選擇 ：展映作品陣容中既有國際知名影片，例如《在我回心轉意前》(Before I Change My Mind)和《日子》(Days)，也有泰國經典影片，例如《樂隊男孩》(The Boys in the Band)和《愛在暹羅》(Love of Siam)，為觀眾提供了對性別多樣性的廣泛探索。

：展映作品陣容中既有國際知名影片，例如《在我回心轉意前》(Before I Change My Mind)和《日子》(Days)，也有泰國經典影片，例如《樂隊男孩》(The Boys in the Band)和《愛在暹羅》(Love of Siam)，為觀眾提供了對性別多樣性的廣泛探索。 短片競賽取得成功 ：本次競賽收到了來自多個國家的有抱負的電影製作人提交的500多部作品，展現了全球對LGBTQ+敘事的濃厚興趣。如此多的參與人數表明，泰國國際LGBTQ+電影電視節作為分享獨特性別多樣性觀點的新興發聲平台的重要性日益增加。

：本次競賽收到了來自多個國家的有抱負的電影製作人提交的500多部作品，展現了全球對LGBTQ+敘事的濃厚興趣。如此多的參與人數表明，泰國國際LGBTQ+電影電視節作為分享獨特性別多樣性觀點的新興發聲平台的重要性日益增加。 文化影響：泰國國際LGBTQ+電影電視節繼續促進文化理解，並使泰國在全球LGBTQ+電影界中成為一顆冉冉升起的新星。

作為政府發揮泰國軟實力的更廣泛戰略的一部分，泰國國際LGBTQ+電影電視節得到了蘇拉蓬-蘇旺利(Surapong Suebwonglee)博士、Prasop Riangngoen和Thanasunthorn Swangsalee等關鍵人物的支持，他們都強調了電影在促進包容性和經濟增長方面的作用。公共部門和私營部門之間的合作凸顯了,泰國將自身定位為多樣性和創造力"燈塔"的承諾。

皮亞拉特-卡爾雅魯克說：「泰國國際LGBTQ+電影電視節表明，電影是一種通用語言，能夠與我們所有人產生共鳴，無論我們的性別或背景如何。本次活動有力地證明了泰國如何利用其軟實力與世界相連，激發變革，並促進平等。」

展望2025年

隨著2024年電影電視節的巨大成功，人們已經對明年的活動充滿期待。電影電視節組織者已經宣佈計劃進一步擴大節目規模，承諾將有更多國際影片、更廣泛的觀眾群體，以及與全球LGBTQ+電影製作社區更深入的互動。

電影電視節參與者可以期待更廣泛的活動，包括更多的行業座談會、與國際導演和製片人的交流機會，以及對泰國電影製作人才的更多關注。隨著泰國繼續提升其作為LGBTQ+內容中心的聲譽，2025年電影電視節將會開闢新天地，進一步為少數群體發聲。

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SOURCE Thailand International LGBTQ+ Film & TV Festival