香港金融科技周2024：看Novo AI如何改變保險業

Novo AI正著手解決亞洲保險業面臨的最大挑戰：信息洩露、過度收費和保費虛高。這些問題導致效率低下和客戶不滿意。如何在不大幅增加業務成本的前提下利用技術解決這些問題？Novo AI將為您揭曉答案。

蒞臨Novo AI展台，了解其如何大規模預防欺詐和操作濫用。請務必通過Brella提前註冊並預約會議，以便充分利用您的參觀時間。

日期：10月28日至29日

地點：東大廳>財富科技與投資科技/保險科技論壇>展位號：RD05

全球Fast Track計劃分享會

在全球Fast Track計劃中，來自硅谷的前谷歌工程師、Novo AI首席執行官將全面剖析亞洲保險業的現狀。本場分享會將展示生成式人工智能如何顛覆營運、提高效率、優化綜合比率，而這一切只需極少的集成。

這不僅僅是客戶服務的自動化，更是從根本上改變保險公司的營運方式，並對整個行業產生連鎖反應。

日期：10月28日（下午4:15至4:45）

地點：1號廳>WealthTechStage

小組討論：行業領袖的洞察

Novo AI將與Blue Insurance首席執行官和保誠(Prudential)集團首席客戶與營銷官一起參加獨家小組討論，探討亞洲保險業面臨的現實挑戰以及人工智能如何提供切實可行的解決方案。討論不僅聚焦於技術層面的見解，更期待高級管理用戶站在創新前沿，分享真實的反饋和觀點。

日期：10月29日（下午4:15至4:45）

地點：東大廳>財富與投資科技/保險科技論壇

主要日程

主會議：10月28日至29日（香港亞洲國際博覽館）

聯名活動：10月30日至11月1日（香港、深圳和海外）

立刻報名，門票售罄即止！

SOURCE Novo AI