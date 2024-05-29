歡聚集團發佈2024年Q1財報：集團淨盈利同比提升34.8% BIGO營收同比持續增長

歡聚董事長兼首席執行官李學淩表示，第一季度，歡聚堅持推進有針對性的運營策略，業務表現超出預期，為2024年贏得較好的開局。BIGO延續營收趨勢的同比復蘇，營收同比增長8.0%，付費用戶同比增長6.9%；此外，集團穩步推進多元變現，第一季度，BIGO的非直播收入同比大幅度增長。公司持續在集團管理及產品線運營層面推動成本優化，不斷提高運營效率，集團GAAP及non-GAAP淨盈利同比提升61.8%及34.8%。在強勁的現金流支撐下，歡聚繼續大力推進股東回饋。第一季度，集團累計新增回購股份達5450萬美元，反映公司對長期增長的信心。展望未來，歡聚將繼續立足長遠，驅動產品與運營創新，驅動全球業務可持續增長。

2024年一季度財務亮點

凈收入5.646億美元。

歸屬於歡聚集團控股權益的淨利潤為4530萬美元，2023年同期為2800萬美元。

非美國通用會計準則下1，歸屬於歡聚集團控股權益和普通股股東的凈利潤為6720萬美元，2023年同期為4990萬美元。

2024年第一季度業務亮點

第一季度，Bigo Live延續營收同比復蘇趨勢，其中發達國家大區營收同比提升14.8%，發達國家付費用戶同比增長17.2%。由於Bigo Live延續較有針對性的獲客策略, 加大高變現效率地區的投放，一季度發達國家MAU同比增長8.9%。

Bigo Live持續內容耕耘及創作者服務優化，第一季度開展各類線上線下融合、創新的市場運營活動。2月，義大利備受矚目的聖雷莫音樂節舉辦期間，Bigo Live作為活動的合作組織方亮相該音樂節的Casa Sanremo展會。10位極具才華的Bigo Live主播為觀眾帶來一場長達2小時的音樂活動，並在端內全球直播，推動音樂和直播的融合發展。

第一季度，Bigo Live上線主播及經紀公司智能管理後臺，大幅提高簽約及合作管理效率，第一季度開播簽約主播人數環比增加4.9%。此外，Bigo Live繼續開展以家族為單位的運營活動，通過家族體系沉澱用戶社交關係。家族付費用戶環比提升1.1%，家族簽約主播人數環比提升1.5%，家族日均活躍人數環比提升3.2%。通過產品功能優化及迭代，Bigo Live用戶活躍留存和直播人均觀看時長得到持續增長。第一季度用戶活躍次留環比提升1.1%，直播人均觀看時長環比提升5.4%，人均開播時長環比增長5.3%，多人房上麥率環比提升4.4%。

第一季度，Likee營收延續同比復蘇，其中廣告收入同比增長1.1倍，並繼續保持盈利。核心市場歐洲區域DAU延續保持環比增長。

在社交互動方面，Likee迭代直播互動遊戲機制，加速社交破冰和關係鏈的形成，推動付費用戶同比、環比雙增長。在創作者服務方面，第一季度，Likee推出一系列豐富的線上、線下用戶社區活動，包括全球頭部創作者盛會Likee Party，與Bigo Live連袂舉辦的中東盛典MENA Gala等，為創作者、用戶及品牌合作機構帶來更多交流、互動的機會。此外，Likee再次升級創作者各項服務與變現權益，為優質創作者提供更加多元化的激勵措施，核心創作者人數環比增長13.6%。

第一季度，Hago經營現金流持續為正。在用戶活躍度方面，Hago進一步遊戲化互動、付費玩法，推動用戶社交及付費活躍。本季度，Hago首次上線擁有豐富玩法的環球飛行系列主題活動，飛行地圖覆蓋主要運營國家，每站圍繞當地風格元素打造一系列視覺禮物，第一期上線即吸引近1/3的付費用戶熱烈參與。第一季度，Hago的用戶社交活躍度進一步提升，社交頻道人均停留時長環比增長2.8%至102分鐘，多人語音房人均時長環比增長2.9%。

除了多樣化創新的市場運營活動，歡聚集團也不斷將可持續發展理念融入全球本土運營，持續為用戶和社區創造價值。3月，歡聚多款產品在中東、東南亞等區域推出區域性特別活動，幫助用戶慶祝節日及傳遞齋月節日祝福，同時聯合多個國際公益慈善組織，如印尼癌症基金會、沙特Namaa國際協會、孟加拉JAAGO基金會、巴基斯坦Alkhidmat基金會等，發起多項慈善捐贈活動，由平臺牽頭，鼓勵廣大用戶為當地貧困、病患家庭及兒童提供捐贈和幫助。

此外，歡聚也積極與其重要市場的核心組織和企業對話，將區域運營規劃與社區的戰略轉型及長期可持續發展結合起來。1月，BIGO出席約旦新加坡科技聯盟論壇，與約旦資訊和通信技術協會共同簽署諒解備忘錄，推動區域科技創新及經濟增長。3月，BIGO參加中東地區規模最大的科技展會LEAP，展示BIGO在人工智慧等領域的尖端技術和創新解決方案，傳達對區域長期可持續發展的支持，以及對促進當地創業、創新和經濟數字化轉型的承諾。

1. 非美國通用會計準則指標的相關資訊（包括美國通用會計準則指標與非美國通用會計準則指標之間的調節），詳細可查閱公司於2024年5月29日發佈的《JOYY 2024年第一季度的財務業績》新聞稿。

SOURCE JOYY Inc.