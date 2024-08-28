歡聚集團發佈2024年Q2財報：集團營收同比增長3.3% BIGO連續四個季度復蘇

歡聚積極推進股東回饋，第二季度，新增回購230萬股ADS，約合7140萬美元。

歡聚集團董事會主席兼首席執行官李婷表示，集團全球業務在第二季度延續復蘇趨勢，BIGO板塊實現營收5.072億美元，同比增長7.7%, 連續四個季度實現正增長。BIGO的廣告收入同比持續高速增長，成為板塊營收復蘇的重要驅動力。歡聚持續推動全球本土運營各環節提效，優化運營成本結構，提升運營精細化水準。獲益於此，集團GAAP和non-GAAP[1]淨盈利環比均獲得提升。全球化及本土運營依舊是集團的戰略重點，全球市場仍有廣闊發展空間。展望未來，歡聚將繼續創新產品功能，打磨用戶社交和內容體驗，不斷提升用戶滿足感，全方位提高全球運營精細化水準，優化運營效率，驅動全球社區及集團業務可持續增長。

2024年第二季度財務亮點

淨收入同比增長3.3%至5.651億美元。

歸屬於歡聚集團控股權益的淨利潤為5210萬美元。

非美國通用會計準則下[1]，歸屬於歡聚集團控股權益和普通股股東的凈利潤為7400萬美元。

2024年第二季度業務亮點

第二季度，Bigo Live Q2 MAU環比增長1.6%至3770萬。Bigo Live延續較有針對性的運營策略, 將投放預算和運營資源向高變現區域傾斜。獲益於此，發達國家大區表現持續亮眼。發達國家MAU同比增長9.4%，付費用戶同比增長20.3%，營收同比提升11.0%。同時，Bigo Live繼續以技術為驅動力，推進KOL、經紀公司管理後臺系統，推動運營自動化，進一步提高運營效率。

Bigo Live開展各類創新的市場運營活動，融合區域風土人情，緊跟本土用戶愛好，為平臺帶來多元優質內容，激發用戶社區活力。6月至7月，Bigo Live與電子競技世界盃（EWC）合作，在平臺轉播Free Fire、MLBB和PUBG Mobile的全部賽事，為用戶帶來與電競職業選手互動的機會，打造沉浸式遊戲體驗；6月，Bigo Live參加第十三屆美國紅人大會VidCon，與美國優秀的創作者們齊聚一堂，展現豐富的創作者生態和直播內容玩法。

在社交探索方向，Bigo Live去年上線面向陌生人社交的Real Match功能，日活滲透率在過去半年時間裏近乎翻倍，日活滲透率提升至20%以上，並推動Bigo Live用戶註冊率、付費率、ROI的全方位提升。第二季度，Bigo Live優化了Real match玩法，通過排序算法升級等優化手段，升級用戶交友體驗，好友關係總數在第二季度環比提升14.9%，私聊消息數環比提升9.4%。針對直播主場景，Bigo Live通過表情互動升級、跨房互動玩法、Match優化等提升各類型房型開播體驗，拉動開播人數環比增長4.2%，多人房開播人數環比提升4.8%，上麥人數環比提升6.5%。

第二季度,Likee繼續保持盈利。多元變現方面，獲益於核心廣告市場歐洲區域DAU的環比增長，再加上分版位優化所帶來的視頻流廣告庫存提升，Likee廣告收入同比錄得34.7%的增長。此外，Likee推出一系列豐富的創作者表演及互動活動，幫助創作者觸達核心粉絲群，持續深化社群鏈接，提高用戶黏性。6月，Likee在歐洲舉辦首屆奇幻音樂節 Likee Fantasy Fest，區域優秀創作者登臺表演，與粉絲熱烈互動，為喜愛動漫、影視、遊戲、音樂的本土用戶帶來一場酣暢淋漓的聚會。第二季度，Likee升級視頻操作工具，結合豐富的AI特效和濾鏡，提升了優質視頻比例，促進多樣化內容生產，人均DAU使用時長環比上個季度增加1.3%。

第二季度，Hago經營現金流持續為正。Hago本季度推出了一系列運營活動，提升用戶參與面及活躍度。Hago在第二季度推出的星座魔法主題活動，每期根據星座元素設置視覺禮物，並集合收集、打榜等玩法，吸引平臺六成以上付費用戶參與；在中東市場，Hago結合線下習俗，為開齋慶典打造專屬互動玩法、虛擬禮物和視覺效果，提升用戶直播間活躍度。

在產品方面，Hago增加語音廳彈幕遊戲玩法，進一步豐富產品互動功能。同時，Hago為家族群組上線成員召集功能等新玩法，進一步優化核心用戶的社交黏性和互動濃度。第二季度，Hago用戶社交活躍度進一步提升，社交頻道人均停留時長環比增長至103分鐘，產品次日留存率穩步提升。

[1]. 非美國通用會計準則指標的相關資訊（包括美國通用會計準則指標與非美國通用會計準則指標之間的調節），詳細可查閱公司於2024年8月28日發佈的《JOYY 2024年第二季度的財務業績》新聞稿。

SOURCE JOYY Inc.