歡聚集團發佈2024年Q3財報：集團淨盈利6060萬美元 第三季度新增回購超1.178億美元

歡聚集團第三季度持續積極推進股票回購，新增回購股份達1.178億美元。2024年前三個季度，公司累計回購ADS股數達731萬，約合2.437億美元，以實際行動展現對未來發展的堅定信心。

歡聚集團董事會主席兼首席執行官李婷表示，第三季度，歡聚聚焦戰略重點，持續耕耘全球化社交和內容生態，全方位提升運營精細化水準。獲益於有針對性的運營策略，公司GAAP及non-GAAP[1]經營利潤分別為1640萬美元和3490萬美元，環比增長623.5%和16.4%。在業務多元增長引擎的驅動下，公司非直播收入環比增長13.1%至1.192億美元，占總營收的比例提升至21.3%。未來，歡聚將繼續堅持優化用戶的社交和內容體驗，挖掘產品作為全球化社交平臺的差異化價值，持續提升全球運營的精細化水準，提升運營效率和盈利水準，不斷開拓和深化新的變現模式，驅動公司業務可持續增長，為股東創造價值。

2024年第三季度財務亮點

凈收入5.587億美元。

歸屬于歡聚集團控股權益的淨利潤為6060萬美元。

非美國通用會計準則下[1]，歸屬於歡聚集團控股權益和普通股股東的凈利潤為6120萬美元。

2024年第三季度業務亮點

Bigo Live進一步細化有針對性的運營策略,將投放預算和運營資源向核心發達國家及優質用戶傾斜，同時結合更優質的內容、更高效的社交和付費體驗，推動整體用戶長期付費價值增長。獲益於此，第三季度，Bigo Live核心發達國家MAU同比增長3.4%，環比增長3.7%，付費用戶同比增長9.1%。中東區域營收呈現反彈，環比增長5.6%。

為了更好地構建一體化的全球內容和社交生態體系，Bigo Live在內容標準、供應和培育上，進行了一系列的調整，從平臺內容推薦算法入手，在同語種區域率先開放內容循環，並適當開放存在高互動關係區域的內容循環。在一系列技術手段與運營策略的協同推進下，Bigo Live跨區內容循環效率進一步提升，用戶間跨區交流互動需求得以精准匹配，更高效滿足用戶的跨區內容消費和社交需求。

在區域運營活動方面，BIGO's Most Talented（創作者大賽）第三季活動從北美發起，面向全球選拔優秀創作者，參賽創作者覆蓋美洲、東南亞、非洲多區域，賽事覆蓋音樂、舞蹈、美妝等多個類別，在創作者的挖掘和內容供應方面實現高互動區域逐步一體化。除了評委評分外，本季賽事首次將觀眾參與度（包括粉絲發帖互動、直播觀看時長和打賞禮物價值等）納入重要評判標準之一，實現了直播互動競演與傳統真人秀才藝比賽形式的結合。BIGO創作者大賽總決賽全程通過全球和北美2個官方帳號線上直播，獲得觀眾熱烈參與，觀眾總投票數達到578.7萬。第三季度，Bigo Live在沙特阿拉伯、越南、泰國、菲律賓等地舉辦了線下年中盛典活動，各區域頂級內容創作者、合作夥伴和平臺忠實用戶齊聚一堂，共同紀念上半年的成長和成就，更好地激勵業務合作夥伴，增強用戶社區的社交黏性。

在社交探索方面，Bigo Live持續提升用戶社交體驗，通過Real Match等玩法升級以及IM工具優化提升用戶聊天深度和關注轉化效率。第三季度，Real Match的平均日活滲透率環比大幅提升至23.4%，私聊消息數環比提升15.9%，人均新增關注數提升4.3%。通過流量傾斜潛力優質主播、表情互動升級等提升各類房型開播和房間上麥體驗，Bigo Live多人房開播率環比提升3.9%，上麥率環比提升3.6%。

Likee繼續聚焦在核心市場中東和歐洲區域，直播加廣告雙重變現模式齊頭並進。第三季度，Likee廣告收入同比增長33.4%，產品線層面保持盈利。

第三季度，Likee的各項運營活動成效顯著，為用戶提供了豐富的參與形式和互動體驗。8月，Likee Party音樂節巡演在歐洲五座城市線下舉辦，來自Likee的眾多頂尖創作者包括流行音樂博主、潮流舞蹈組合紛紛登臺表演，更有知名主持人、歌手和明星登場，活動星光璀璨，為Likee社區帶來無與倫比的互動體驗。9月，Likee作為2024年數字運動會的官方媒體合作夥伴，為賽事進行了為期8天的全程直播，讓用戶沉浸式體驗數字足球、數字籃球、激光射擊及模擬舞蹈等各項目頂尖運動員的競技實力。第三季度，Likee通過提升內容多樣性，擴大優質內容池，視頻消費時長環比增長12.3%。

第三季度，Hago通過面向各層級付費用戶的激勵運營活動，實現了付費用戶和ARPPU（每付費用戶平均收入）的環比復蘇，營收環比增長6.1%，經營現金流持續為正。在產品方面，Hago持續提高用戶社交活躍度，社交頻道人均停留時長環比增長2.5%至105.8分鐘，產品次日留存率實現進一步提升。

[1]. 非美國通用會計準則指標的相關資訊（包括美國通用會計準則指標與非美國通用會計準則指標之間的調節），詳細可查閱公司於2024年11月27日發佈的《JOYY 2024年第三季度的財務業績》新聞稿。

SOURCE JOYY Inc.