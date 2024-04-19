嶺大舉辦2024年QS中國峰會校長論壇 探討數碼創新對中國高等教育的影響

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嶺南大學

19 4月, 2024, 14:33 CST

香港2024年4月19日 /美通社/ -- 嶺南大學（嶺大）參與一連兩天（4月17日至18日）在上海舉行的2024年QS中國峰會，主題為「全球高等教育新格局：中國如何彰顯其獨特領先地位」，以探索大學如何更好地了解自身定位，為中國在全球高等教育中發揮領導作用做出貢獻。為進一步提升大學的國際知名度，嶺大與大會合辦了一場題為「透過數碼創新培養中國高等教育的獨特性」的校長論壇，為學者提供互動交流平台，探討在瞬息萬變的數碼創新領域下，內地高等教育的未來發展。

在峰會期間，嶺大校長兼韋基球數據科學講座教授秦泗釗教授率先分享嶺大在2024年QS世界大學學科排名令人鼓舞的成績。嶺大的社會政策與行政學科在香港排名第二，在中國內地、港澳和台灣地區排名第四，在亞洲排名第九。哲學學科在香港排名第三，在中國內地、港澳和台灣地區排名第12。此外，秦校長又以大學的創新教學模式為例作分享，指出嶺大是香港首批為全校教職員及學生提供ChatGPT的大學，從2024/2025學年開始，更將生成式人工智能科目列為一年級學生的必修科目，內容涵蓋生成式人工智能的基本概念、評估方法及倫理考量等議題，即使學生之前沒有人工智能方面的知識，也將能夠掌握實施、評判及優化生成模型的實用技能。

嶺大校長兼韋基球數據科學講座教授秦泗釗教授擔任校長論壇的主席。
嶺大校長兼韋基球數據科學講座教授秦泗釗教授擔任校長論壇的主席。

秦校長表示，這些推動人工智能學習的新舉措，展現了嶺大致力於保持在教育發展的領先地位。他表示：「嶺南大學與大多數大學不同的地方在於重視全人教育，我們透過全人教育結合最新的技術與教學方法，裝備學生在數碼時代的蓬勃發展下做好準備。面對人工智能的浪潮，很多工作可能被取代，但人類的慎思明辨是無法被人工智能取代，這就是嶺大希望進一步發展的領域，以促進大灣區教育的發展。嶺大將會善用自身的獨特優勢，與內地的教育模式互補，進一步提高中國高等教育的獨特性。」

此外，秦校長擔任校長論壇的主席，與一眾專家學者進行深入討論，包括北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院校長兼講座教授陳致教授、寧波東方理工大學常務副校長兼教務長張東曉教授、以及QS諮詢團隊資深顧問尉巍女士。與會者聚焦探討內地高等院校該如何利用人工智能、大數據和新興科技，在全球高教界突圍而出，展現其獨特優勢，並強調發展創新數碼學習環境，增加研究機會和戰略合作夥伴關係，能突顯中國在全球高等教育領域的優勢。

其他與會者亦分享了內地高等教育的最新發展，並討論大學如何把創新科技融入教育，提升教學質素和學生的學習體驗。是次論壇總結了內地各大學之間應加強合作，例如進行聯合研究和增加學術合作，有助提升中國高等教育在全球高教界的影響力。

SOURCE 嶺南大學

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