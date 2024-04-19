嶺大舉辦2024年QS中國峰會校長論壇 探討數碼創新對中國高等教育的影響

香港2024年4月19日 /美通社/ -- 嶺南大學（嶺大）參與一連兩天（4月17日至18日）在上海舉行的2024年QS中國峰會，主題為「全球高等教育新格局：中國如何彰顯其獨特領先地位」，以探索大學如何更好地了解自身定位，為中國在全球高等教育中發揮領導作用做出貢獻。為進一步提升大學的國際知名度，嶺大與大會合辦了一場題為「透過數碼創新培養中國高等教育的獨特性」的校長論壇，為學者提供互動交流平台，探討在瞬息萬變的數碼創新領域下，內地高等教育的未來發展。

在峰會期間，嶺大校長兼韋基球數據科學講座教授秦泗釗教授率先分享嶺大在2024年QS世界大學學科排名令人鼓舞的成績。嶺大的社會政策與行政學科在香港排名第二，在中國內地、港澳和台灣地區排名第四，在亞洲排名第九。哲學學科在香港排名第三，在中國內地、港澳和台灣地區排名第12。此外，秦校長又以大學的創新教學模式為例作分享，指出嶺大是香港首批為全校教職員及學生提供ChatGPT的大學，從2024/2025學年開始，更將生成式人工智能科目列為一年級學生的必修科目，內容涵蓋生成式人工智能的基本概念、評估方法及倫理考量等議題，即使學生之前沒有人工智能方面的知識，也將能夠掌握實施、評判及優化生成模型的實用技能。