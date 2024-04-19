嶺大舉辦2024年QS中國峰會校長論壇 探討數碼創新對中國高等教育的影響

19 4月, 2024, 14:33 CST
香港2024年4月19日 /美通社/ -- 嶺南大學（嶺大）參與一連兩天（4月17日至18日）在上海舉行的2024年QS中國峰會，主題為「全球高等教育新格局：中國如何彰顯其獨特領先地位」，以探索大學如何更好地了解自身定位，為中國在全球高等教育中發揮領導作用做出貢獻。為進一步提升大學的國際知名度，嶺大與大會合辦了一場題為「透過數碼創新培養中國高等教育的獨特性」的校長論壇，為學者提供互動交流平台，探討在瞬息萬變的數碼創新領域下，內地高等教育的未來發展。
在峰會期間，嶺大校長兼韋基球數據科學講座教授秦泗釗教授率先分享嶺大在2024年QS世界大學學科排名令人鼓舞的成績。嶺大的社會政策與行政學科在香港排名第二，在中國內地、港澳和台灣地區排名第四，在亞洲排名第九。哲學學科在香港排名第三，在中國內地、港澳和台灣地區排名第12。此外，秦校長又以大學的創新教學模式為例作分享，指出嶺大是香港首批為全校教職員及學生提供ChatGPT的大學，從2024/2025學年開始，更將生成式人工智能科目列為一年級學生的必修科目，內容涵蓋生成式人工智能的基本概念、評估方法及倫理考量等議題，即使學生之前沒有人工智能方面的知識，也將能夠掌握實施、評判及優化生成模型的實用技能。
秦校長表示，這些推動人工智能學習的新舉措，展現了嶺大致力於保持在教育發展的領先地位。他表示：「嶺南大學與大多數大學不同的地方在於重視全人教育，我們透過全人教育結合最新的技術與教學方法，裝備學生在數碼時代的蓬勃發展下做好準備。面對人工智能的浪潮，很多工作可能被取代，但人類的慎思明辨是無法被人工智能取代，這就是嶺大希望進一步發展的領域，以促進大灣區教育的發展。嶺大將會善用自身的獨特優勢，與內地的教育模式互補，進一步提高中國高等教育的獨特性。」
此外，秦校長擔任校長論壇的主席，與一眾專家學者進行深入討論，包括北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院校長兼講座教授陳致教授、寧波東方理工大學常務副校長兼教務長張東曉教授、以及QS諮詢團隊資深顧問尉巍女士。與會者聚焦探討內地高等院校該如何利用人工智能、大數據和新興科技，在全球高教界突圍而出，展現其獨特優勢，並強調發展創新數碼學習環境，增加研究機會和戰略合作夥伴關係，能突顯中國在全球高等教育領域的優勢。
其他與會者亦分享了內地高等教育的最新發展，並討論大學如何把創新科技融入教育，提升教學質素和學生的學習體驗。是次論壇總結了內地各大學之間應加強合作，例如進行聯合研究和增加學術合作，有助提升中國高等教育在全球高教界的影響力。
SOURCE 嶺南大學
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