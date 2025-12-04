設計營商周2025峰會：好奇激發設計創新 全球創意與商界領袖匯聚香港 展現「超級聯繫人」力量

開幕環節由香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士，JP、意大利駐華大使安博思先生（Massimo Ambrosetti）、設計營商周2025主辦機構香港設計中心董事會主席勞建青先生、以及協辦機構香港貿易發展局總裁張淑芬女士（Sophia Chong）共同主禮。

香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士，JP致辭時表示：「在設計營商周峰會中，來自不同設計領域的大師將引領我們重新探索卓越設計如何提升生活質素，並共同構思設計如何助力塑造更美好的未來。今年，我們榮幸再度迎來意大利作為伙伴國家。基於2007年及2017年的成功合作基礎，加上2025年適逢中華人民共和國與意大利建交55周年，此次於設計營商周再度相聚，可謂恰逢其時、別具意義，亦再次印證香港作為東西方國際文化交流中心的角色。」

意大利駐華大使安博思先生表示：「設計營商周是亞洲設計界極具影響力的重要平台。我們衷心感謝意大利與香港設計中心建立的合作伙伴關係。今日的活動充分體現意大利不僅是一個創新型國家，更是一個富有遠見的國度。而這份遠見，正與活力非凡的香港共同分享——這份聯繫根植深厚，建基於中華與意大利之間的文化情誼。」

香港設計中心董事會主席勞建青先生致歡迎辭時表示：「我們尊崇『意大利製造』在美學造詣、文化傳承與創意協作的卓越成就，更致力在未來推動更深層的東西方文化融合與跨領域創新。香港作為『超級聯繫人』，在這場東西方對話中扮演關鍵角色。值設計營商周2025揭幕之際，讓我們懷抱好奇心，孕育創造力，共同激發創新力量。願這為期三日的活動，能為設計的未來啟發新思維、締結新合作伙伴並開創新可能。」

本屆峰會星光熠熠，來自意大利、英國、美國、捷克、新加坡、中國內地及香港的創意領袖帶來近50場主題演講、創意對談及論壇，全面剖析設計如何重塑體育盛事、科技巨擘總部大樓、移動出行趨勢、高端品牌等領域，部分創意對談及論壇環節更是由美高梅中國及M+特別呈獻。為方便來自全球各地的與會者投入這場年度國際創意旗艦活動，為期三天的峰會首次全程提供英文字幕，並配備人工智能即時傳譯服務，支援包括意大利語、英語、粵語、普通話、法語、日語、韓語、西班牙語、德語及阿拉伯語在內的10種語言。

享負盛名的CRA - CARLO RATTI ASSOCIATI聯合創辦人Carlo Ratti博士，為本屆峰會一連串精彩豐富節目揭開序幕。這位2025年威尼斯建築雙年展策展人兼2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運會及殘奧會火炬設計師透過發人深省的開幕演講，為峰會主題定下基調。

峰會首天議程聚焦城市構想及移動革新兩大關鍵議題，ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel建築師及聯合創辦人Patricia Viel於其主題演講中分享其米蘭學派的獨特理念，探討如何透過科技與跨領域合作，以及超越以人為本的建築思維，來打造未來智慧建築與城市；博普樂思高級董事及亞太區總監Brett Wightman通過自己所參與的香港啟德體育園、日本東京築地地區開發與大阪關西國際機場改造計劃等全球案例，分享其設計核心理念——透過親身參與、生活於當地並適應當地文化與傳統，設計出具有地域特色，同時兼顧客戶商業願景的空間。同日登場的，還有設計北京中央電視台總部大樓和電視文化中心等一系列地標建築的奧雷•舍人事務所創辦人及首席設計師Ole Scheeren、打造大阪 • 關西世界博覽會北歐館的AMDL CIRCLE創辦人Michele De Lucchi，以及Editoriale Domus執行編輯總監Walter Mariotti等設計界大師。

本年度設計營商周峰會聚焦好奇心所帶來的變革力量，然而設計師更需要具備勇氣，方能將好奇心付諸實踐。Arc首席設計師及Tesla前設計總監David Imai在下午的環節中，深入探討領袖應如何營造敢於嘗試的環境與團隊文化，激發團隊的好奇心與飛躍創新，並反思阻礙風險承擔的業界現狀與突破契機。此外，賓尼法利納高級設計副總裁Matteo Fioravanti、Bluegame創辦人及產品策略主管Luca Santella、六感工業合伙人葉國洪，以及京津冀新能源汽車協調發展促進會副會長陳寶亦先後登場，從移動出行科技領域的不同角度分享個人真知灼見。

其餘四項峰會關鍵議題——匠藝生活、奢華新演繹、人工智能與科技創新，以及文化創新與創意的精彩內容，於隨後兩天的峰會陸續登場，重量級演講嘉賓包括：打造大阪 • 關西世界博覽會捷克館的捷克建築師Tereza Šváchová；推動品牌以好奇心驅動新物料與技術研究的FERRAGAMO副董事長Angelica Visconti；引領百年珠寶品牌立足傳統並開拓新境的Buccellati行政總裁Nicolas François Luchsinger；曾參與北斗一號工程軍事應用系統開發的現任百度智能雲港澳地區總經理史巍；世界級設計殿堂the Design Museum首席執行官及館長Tim Marlow；獲《時代》雜誌選為全球最具影響力設計思想家之一的紐約現代美術館資深策展人Paola Antonelli；以及領導團隊構建全球頂尖當代視覺文化博物館的M+博物館館長華安雅等。

今年大會更與國際知名創意領袖Rama Gheerawo教授所創立的創意顧問公司INSTILL合作，首度引入全新實驗性協作與創意交流空間bodw Future Lab，匯聚來自本地及海外的設計師、科技專家和商界領袖，共同探索前瞻理念與新興科技，推動設計、商業與創新領域之間的跨界對話。bodw Future Lab強調互動參與，鼓勵與會者積極發聲，攜手共創未來。

bodw Future Lab共設有三場工作坊，在昨天下午舉行的首場bodw Future Lab以「城市願景：設計未來城市」為主題，聚焦可持續城市規劃和創新建築設計，由參與者協作構思何結合香港的文化與自然資源，共創兼具社會共融與可持續性的未來城市，制定共融城市的設計原則，裨益社區以至整體經濟。其餘兩場於次日的峰會舉行，分別引領參與者探索如何以藝術與設計活化都市空間、以及學習在人工智能時代運用創意領導力框架來駕馭科技，以發揮更大影響力。

除了現場參與，完整峰會節目亦在bodw+和社交媒體平台上實時直播，以便國際觀眾全程參與。本港觀眾另可於12月18日至20日晚上8時30分至10時30分，於ViuTVsix（96 台）收看特備節目，重溫設計營商周2025峰會演講嘉賓的精闢分享及活動精華片段。

峰會以外，設計營商周2025尚有一連串延伸活動，涵蓋展覽、講座和交流活動等。其他同期盛事包括香港設計中心舉辦的BODW In the City、DFA設計獎頒獎禮2025；香港貿易發展局主辦的創意設計博覽DesignInspire、亞洲知識產權營商論壇；以及法國巴黎時尚家居設計展Maison&Objet呈獻的Maison&Objet Intérieurs Hong Kong 2025*。多元設計與交流平台，讓初冬的香港洋溢濃厚創意氛圍。

