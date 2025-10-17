設計營商周2025將於12月盛大舉行

作為活動核心的設計營商周2025峰會，將於12月3日至5日假香港會議展覽中心舉行，匯聚超過50位來自意大利、英國、美國、捷克、日本、中國內地及香港等地的創意領袖與商業決策者，焦點講者包括：

冬奧聖火的形塑者

享負盛名的建築師、工程師及 2025年威尼斯建築雙年展策展人Carlo Ratti博士，將親臨現場發表開幕演講，並以其設計的 2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運會及殘奧會火炬為例，分享前瞻的設計哲學。

世博會的形國之手

打造大阪 • 關西世界博覽會北歐館的AMDL CIRCLE創辦人Michele De Lucchi，與設計出晶瑩剔透的捷克館的著名建築師Tereza Šváchová，將深入剖析如何將國家身份轉化為震撼人心的建築體驗。

移動出行革新先驅

從定義Tesla美學到開創豪華電動船Arc的David Imai，以及領導意大利傳奇電單車品牌Ducati邁向新時代的策略及設計中心總監Andrea Ferraresi博士，將揭示如何以創新策略與設計思維，改寫移動設計的未來藍圖。

精品工藝創新舵手

Ferragamo副董事長Angelica Visconti將分享品牌如何以好奇心驅動專利技術與材料研究，並將成果轉化為對永續發展與精湛工藝的堅定承諾；Buccellati Holding Italia S.p.A.行政總裁Nicolas François Luchsinger則將闡述品牌如何立足於悠久的歷史傳承與對精緻工藝的堅持，開拓兼具歷史深度與未來感的奢華新境界。

本年度峰會將於香港會議展覽中心的主舞台隆重舉行，屆時將匯聚世界級講者，圍繞城市構想、移動革新、匠藝生活、奢華新演繹、人工智能與科技創新、文化創新與創意六大關鍵議題展開高層次對話，內容涵蓋廣泛設計光譜，包括冬季奧運火炬、科技巨擘總部大樓、電動車與電動船舶生態系統、摩托車與飛機設計、奢侈品牌、智能眼鏡、字體設計、人工智能發展，乃至未來娛樂等前沿議題。節目形式包括主題演講、創意對談及論壇，部分論壇環節更由美高梅中國、M+及Maison&Objet特別呈獻。

此外，峰會將以 「三合一」模式進行，結合實體盛會、全球網上直播及電視轉播，連結全球創意社群。為讓香港以至粵港澳大灣區的傳媒界及公眾深入了解設計營商周2025的豐富內容，大會今日（16 日）假古魏博物館舉行新聞發布會。該館由來華發展逾40年的意大利企業家古楚璧先生（Franco Cutrupia） 與其華裔夫人魏昭鳳女士共同創立，致力促進中外文化交流與傳承，正好與設計營商周「東西融匯」的文化使命高度契合。

香港設計中心董事會主席勞建青先生表示：「好奇心驅使我們思考設計如何能更有效理解及回應用戶的需求，從而轉化為具體策略與產品，為企業帶來競爭優勢。與意大利的協作提醒我們，真正的創新超越技術與美學，更重要是深化人與環境的情感連結。透過設計營商周2025，我們希望展示設計如何創造更具溫度和意義的未來生活體驗。」

意大利駐香港及澳門總領事費文浩先生（ Carmelo Ficarra ）表示：「我們十分榮幸能以全年伙伴國家身份參與設計營商周，這充分體現了意大利與香港在創意領域上日益緊密的協作關係。我們希望超越傳統，不僅展示意大利享譽全球的設計與工藝，更希望與香港這個充滿活力的東西方交匯點，共同探索『好奇心』如何作為一種關鍵媒介，催化出融合東西美學、引領未來生活的新型態設計。」

不僅如此，設計營商周2025更與多項城中設計活動相互呼應，共同營造全城創意氛圍。在峰會首日（12月3日）晚上，大會將於香港創意新地標— DX設計館首度舉辦Vividly Hong Kong活動，慶祝該館正式對外開放一周年，同場亦會頒發DFA亞洲設計獎2025多項大獎，以及舉行DxGBA Gravity與Neon Exhibition的開幕典禮。

同期亮點活動還包括香港設計中心主辦的BODW in the city，以及由香港貿易發展局主辦的DesignInspire 創意設計博覽及亞洲知識產權營商論壇，後兩者將與設計營商周2025峰會同期於香港會議展覽中心舉行。本屆DesignInspire的一大焦點，是香港貿發局與法國巴黎時尚家居設計展Maison&Objet再度聯手呈獻的Maison&Objet Intérieurs Hong Kong 2025。今年活動規模進一步擴大，設有「Design Factory」、「Design Showcase」及交流空間「Le Club」，呈現更多融合東西方美學、可持續創新與傳統工藝的室內設計趨勢，與設計營商周峰會相輔相成。

香港貿易發展局服務業拓展總監吳鎮榮先生表示：「今年 DesignInspire設計展以『Where Connections Spark Inspiration』為主題，匯聚多元文化與創意，將於12月3日至6日隆重舉行。除了Maison & Objet Intérieurs Hong Kong，我們很高興與BODW同步呈獻意大利及香港的設計精萃，分別邀請到設計界大師陳幼堅（Alan Chan）及新晉藝術家鄭智禮（Chilai Howard）策劃Fusion Vista展區，透過一系列名師設計作品、生活精品及多元感觀體驗，展現兩地的文化及創意交流。活動亦吸引包括來自內地、捷克、日本、澳門、台灣等地設計單位；以及本地設計及業界協會與學術機構參與，共同營造充滿活力的創意氛圍。」

有關設計營商周2025的最新消息，請瀏覽官方網頁：https://2025.bodw.com/zh-hk。

設計營商周2025套票現已接受訂購，把握機會在推廣期內訂票，可享有以下限時優惠：

一天通行證 港幣 $756 （原價 港幣 $1,260 ） 一天峰會席位

與全球演講者面對面交流機會

無限點播BODW2025精彩內容

bodw+會籍（一年） 兩天通行證 港幣 $1,058 （原價 港幣 $2,520 ） 兩天峰會席位

與全球演講者面對面交流機會

無限點播BODW2025精彩內容

bodw+會籍（一年） 三天通行證 港幣 $1,620 （原價 港幣 $2,700 ） 三天峰會席位

與全球演講者面對面交流機會

無限點播BODW2025精彩內容

bodw+會籍（一年）

完整峰會節目亦將在bodw+和社交媒體平台上實時直播，以便國際觀眾全程參與。

為期三天的峰會將全程提供英文字幕，並配備由AI驅動的即時傳譯工具，支援包括意大利語、英語、粵語、普通話、法語、日語、韓語、西班牙語、德語及阿拉伯語在內的10種語言。

請即關注以下社交平台，獲取設計營商周的最新資訊：Facebook（ bodw+ ）、Instagram（ @bodwplus ）、X（ @bodwplus ）、LinkedIn（ bodw+ ）及YouTube（ bodw+ ）。

關於香港設計中心（ https://www.hkdesigncentre.org/tc/ ）

香港設計中心作為香港特別行政區政府的策略夥伴，我們充分發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢，從設計中創造價值。為了實現目標，我們：

培養設計的創意文化

為各方持份者提供拓展商機的平台，釋放設計潛能

推動各個設計領域的卓越發展

關於意大利駐香港及澳門總領事館（ https://conshongkong.esteri.it/en/ ）

代表意大利和意大利政府的意大利駐香港及澳門總領事館在港澳兩地特別行政區履行的職務，主要是向正式居住在香港或澳門的意大利公民及本地和國際社會提供領事服務（主要是簽證服務）。意大利駐香港及澳門總領事館亦致力在港澳兩地推廣意大利，特別是與意大利文化機構合作舉行的文化活動，以及與意大利貿易局合作推廣的商業和貿易事宜。自2022年9月1日起，費文浩先生（Carmelo Ficarra）就任意大利駐香港及澳門總領事。想了解更多有關意大利駐香港及澳門總領事館及活動，請瀏覽 https://conshongkong.esteri.it/it/ 及社交媒體 IG ( @italyinhongkong ) 、X ( @italyinhongkong ) 和 FB ( @italyinhongkong )。

關於設計營商周（ https://2025.bodw.com/zh-hk ）

自2002年以來，由香港設計中心主辦的設計營商周（BODW）一直是亞洲首屈一指的國際年度盛事，全面探索設計、創新及品牌趨勢，彙聚香港及海外的精英設計師和企業家，與環球觀眾分享真知灼見，推動與設計及創新價值相關的討論，並創造商業合作機會。

關於 DesignInspire （ designinspire.hktdc.com ）

DesignInspire由香港貿易發展局主辦，雲集全球設計及創意精英、潮流品牌、協會及學院，透過一系列互動展品、設計傑作及得獎項目等，與商貿及公衆人士共同探索設計的無限潛力，推廣頂尖創意。作為香港創意產業界獨有的B2A平台，DesignInspire致力建立香港與國際設計界聯繫的門戶，促進互動與合作。

關於文創產業發展處 （ https://www.ccidahk.gov.hk/tc/ ）

文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。

免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、創意智優計劃秘書處或創意智優計劃審核委員會的觀點。

附錄一： 設計營商周 2025 峰會主舞台六大關鍵議題

日期 關鍵議題 重點探討範疇 12月3日 城市構想 透過促進地球再生、彰顯文化特色並激發人際連結的設計，重塑城市的未來願景。從創新建築形態到充滿活力的公共空間，這些具智慧、韌性且鼓舞人心的都市環境，正勾勒出下一個時代的生活藍圖。 移動革新 從設計出發，重新定義交通出行的未來；借鏡義大利經典汽車設計智慧，洞察電動車的快速演進，並前瞻海上交通的新興趨勢，全方位呈現革新陸上與海上交通體驗的技術、美學與系統。 12月4日 匠藝生活 揭示好奇心如何驅動家具、工業設計與工藝品領域的創新浪潮，探討「工匠智能」（Artisan Intelligence）、悠久工藝與新興物料科技之間的協同關係，為設計的構思、製作與生活應用開創全新維度。 奢華新演繹 解構意大利百年高端品牌如何運用深厚的文化傳承與歷久彌新的底蘊，轉化為當代價值。在文化、設計、研究與協作的薈萃之處，揭示關於品牌認同、零售與產品體驗的新模式，並參考來自款待業的啟示：沉浸式敘事是吸引消費者的致勝關鍵。 12月5日 人工智能與科技創新 審視人工智能與新興科技對設計流程及成果的影響，了解人工智能、機器學習等先進技術，如何顛覆各產業的設計模式。 文化創新與創意 聚焦設計與文化的交織關係，探討設計如何既反映亦重塑集體敘事，同時審視數碼工具與平台如何催化新的美學、應用與受眾參與模式。

附錄二： 設計營商周 2025 峰會講者名單

焦點議題 演講嘉賓 國家或地區 城市構想 • Carlo Ratti博士，CRA - CARLO RATTI ASSOCIATI聯合創辦人 意大利 • Patricia Viel，ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel建築師及聯合創辦人 意大利 • Ole Scheeren，奧雷•舍人事務所創辦人及首席設計師 香港 • Michele De Lucchi，AMDL CIRCLE創辦人 意大利 • Richard Breslin，博普樂思高級董事及亞太區總裁 香港 移動革新 • Andrea Ferraresi博士，Ducati Motor Holding策略及設計中心總監 意大利 • Matteo Fioravanti，賓尼法利納高級設計副總裁 內地 • David Imai，Arc首席設計師及Tesla前設計總監 美國 • Luca Santella，Bluegame創辦人及產品策略主管 意大利 • Tony Ip，SIXECO TECHNOLOGY合伙人 內地 匠藝生活 • Ron Arad教授，Ron Arad Studio創辦人及總監 英國 • Tereza Šváchová，Tereza Šváchová建築師 捷克 • 陳旻，陳旻設計有限公司工業設計師及創辦人 內地 • Susanna Minotti，Minotti室內裝飾主管 意大利 • Barbara Villari博士，VILLARI藝術總監及董事總經理 意大利 • Patrizia Moroso，Moroso S.p.A.創意總監 意大利 奢華新演繹 • Angelica Visconti，Ferragamo副董事長 意大利 • Cendrine de Susbielle，Mobilier national創意總監 法國 • Stefania Ricci博士，Museo Ferragamo及Fondazione Ferragamo館長, FERRAGAMO 意大利 • Nicolas François Luchsinger，Buccellati Holding Italia S.p.A.行政總裁 意大利 • Tiziana Fausti，10 Corso Como創辦人 意大利 • Tina Norden，Conran and Partners創辦人及合伙人 英國 • 小林章，蒙納字體創意總監 德國 • 許諾，Atelier E創辦人 香港 • Sara Biancaccio，Panglossian Studio聯合創辦人及創意總監 意大利 人工智能與科技創新 • Emma Chiu，VML Intelligence全球總監 英國 • Matteo Battiston，EssilorLuxottica首席設計官 意大利 • 史巍，百度智能雲港澳地區總經理 內地 • 王章樂，數字王國行政總裁 香港 文化創新與創意 • Tim Marlow，the Design Museum首席執行官及館長 英國 • Paola Antonelli，MoMA建築與設計部高級策展人 美國 • Yumi An King，Aww Inc.執行總監及創始成員 日本 • Daria Shapovalova，DRESSX創辦人及首席執行官 美國 • 張俊傑，M+設計及建築策展人 香港 • Andrew Lazarow，Rockwell Group工作室總監 美國 • 華安雅，M+博物館館長 香港 • Raffaella Paniè，2026米蘭科爾蒂納冬奧品牌與視覺總監 意大利

SOURCE Business of Design Week (BODW)