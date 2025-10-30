中國海油2025年三季度項目有序推進 產量穩步上漲

香港 2025年10月30日 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中國海油」，香港聯交所股票代碼：00883（港幣櫃台）及80883（人民幣櫃台），上海證券交易所股票代碼：600938）今天公佈2025年三季度經營業績。

2025年前三季度，公司增儲上產持續發力，國內外產量穩步增長，成本競爭優勢持續鞏固，盈利能力保持韌性。

前三季度，公司油氣淨產量達578.3百萬桶油當量，同比增長6.7%，其中天然氣漲幅為11.6%。中國淨產量達400.8百萬桶油當量，同比上升8.6%，主要得益於深海一號二期和渤中19-2等油氣田的產量貢獻；海外淨產量177.4百萬桶油當量，同比上升2.6%，主要得益於巴西Mero3等項目帶來的產量貢獻。第三季度，公司油氣淨產量達193.7百萬桶油當量，同比增長7.9%。

勘探方面，前三季度，公司共獲得5個新發現，成功評價22個含油氣構造。第三季度，成功評價墾利10-6，持續擴大儲量規模，有望成為中型油田；陵水17-2一體化滾動增儲成效顯著。開發生產方面，前三季度共投產14個新項目，包括墾利10-2油田群開發項目（一期）、東方29-1氣田開發項目、文昌19-1油田開發項目和圭亞那Yellowtail項目等。

2025年前三季度，布倫特油價同比下跌14.6%，公司盈利能力保持韌性。期內，實現油氣銷售收入人民幣2,554.8億元，歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣1,019.7億元。公司成本優勢持續鞏固，桶油主要成本為27.35美元，同比下降2.8%。此外，資本支出約人民幣860億元，主要由於在建項目工作量同比有所降低。期內，公司健康安全環保表現平穩。

中國海油總裁閻洪濤先生表示：「前三季度，中國海油有序推進工程建設，油氣產量穩步增長，成本管控有力有效。第四季度，我們將錨定目標，接續奮鬥，努力完成全年生產經營任務。」

— 完 —

編者注：

如需瞭解中國海洋石油有限公司更多信息，請登錄公司網站 https://www.cnoocltd.com

*** *** *** ***

本新聞稿包含公司的前瞻性資料，包括關於本公司和其附屬公司業務相當可能有的未來發展的聲明，例如預期未來事件、業務展望或財務結果。「預期」、「預計」、「繼續」、「估計」、「目標」、「持續」、「可能」、「將會」、「預測」、「應當」、「相信」、「計劃」、「旨在」等詞匯以及相似表達意在判定此類前瞻性聲明。這些聲明以本公司在此日期根據其經驗以及對歷史發展趨勢，目前情況以及預期未來發展的理解，以及本公司目前相信的其它合理因素所做出的假設和分析為基礎。然而，實際結果和發展是否能夠達到本公司的目前預期和預測存在不確定性。實際業績、表現和財務狀況可能與本公司的預期產生重大差異，這些因素包括但不限於宏觀政治及經濟因素、原油和天然氣價格波動有關的因素、石油和天然氣行業高競爭性的本質、氣候變化及環保政策因素、公司價格前瞻性判斷、併購剝離活動、HSSE及保險安排、以及反腐敗反舞弊反洗錢和公司治理相關法規變化。

因此，本新聞稿中所做的所有前瞻性聲明均受這些謹慎性聲明的限制。本公司不能保證預期的業績或發展將會實現，或者即便在很大程度上得以實現，本公司也不能保證其將會對本公司、其業務或經營產生預期的效果。

*** *** *** ***

如有進一步查詢，請聯絡：

劉 翠

媒體/公共關係

中國海洋石油有限公司

電話：+86-10-8452-6641

傳真：+86-10-8452-1441

電郵：[email protected]

程 遙

九富（香港）財訊公關集團有限公司

電話：+852 5540 0725

傳真：+852 2111 1103

電郵：[email protected]

SOURCE 中國海洋石油有限公司