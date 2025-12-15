萊威2025台港澳年會揭五大亮點 無人機開場展現「不設限」創新佈局

年會五大亮點：從科技、制度到文化演出全面展現年度願景

1｜科技願景：光波科技未來應用方向

活動中揭示光波科技的研發進程、全球佈局與未來產品策略，展現萊威在健康科技領域長期投入的技術深度與國際競爭力。

2｜制度亮點：全球同步推出獎金計畫2.0 績效全面成長

制度升級後，台港澳晉升人數名列亞太前茅：新獎金制度從10月27日上線短短七週內，獎金領取人數較過去提升40%，超過3,000人晉升位階；整體顯示獎金計畫2.0成功帶動市場動能。萊威表示，本次制度優化聚焦「透明度、競爭力與成長動能」，協助夥伴更清晰掌握事業節奏。

3｜市場洞察：跨國領導人分享前線趨勢，與全球同步接軌

來自不同市場的領導人分享實戰經驗，提供多元視角的市場洞察，使台港澳夥伴更快速掌握全球趨勢與國際市場脈動。

4｜運動應用：世壯運銅牌選手現身分享，展現「運動力 x 產品力」實證力

萊威台灣特別邀請於世壯運奪下銅牌的前職棒國手，以自身備賽、訓練到賽後恢復的實際案例，分享光波科技如何成為競技表現的關鍵助力。透過專業運動員最直接的體感見證，讓光波科技從概念走入真實運動場景，呈現更具說服力的實證應用。

5｜文化亮點：王彩樺攜手三太子演出注入會場活力

知名藝人王彩樺與三太子帶來精彩演出，為年會增添強烈文化記憶點，結合科技、制度與娛樂元素，使活動氛圍更具張力與感染力。

公益品牌精神：萊威愛發光計畫再獲熱烈響應

延續「Share the Light 萊威愛發光」理念，萊威今年再次攜手長期公益夥伴愛啟兒推出限量 1,000 盒公益禮盒，並獲市場踴躍響應。禮盒所得將全數投入啟兒學員的藝術教育與創作資源，讓品牌的「光」陪伴孩子踏出更多可能，也讓公益不只是一份支持，而是可持續的成長力量。

品牌視野：未來不設限，成就不設限

萊威台港澳總經理蘇民淩Scarlett表示：「你的未來不設限，成就不設限。可能性，也不該被設限。『Share the Light』代表願意把光帶給他人的力量，而『不設限』象徵我們始終以開放、前瞻、勇氣面對未來。未來，我們將以更宏觀的國際視野推動品牌成長，讓萊威的光持續照亮市場、夥伴與社會，照亮每一次前行，也照亮每一個值得被看見的可能。」

【美商萊威國際有限公司台灣分公司】

美商萊威成立於 2004 年，總部位於美國，並於 2008 年設立台灣分公司。萊威致力以創新研發推動健康科技進展，旗下具有專利的光波科技產品，以代表性產品 X39 為全球市場奠定重要里程碑。萊威目前已深耕 80 多個國際市場，持續以科學與創新提升人類健康福祉。

SOURCE 美商萊威國際有限公司台灣分公司