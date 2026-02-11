「2025-26年度檢測認證人力發展嘉許計劃」表揚業界典範

香港檢測和認證局主席黃永德教授強調，人才是業界得以持續發展的重要資產。嘉許計劃充分體現了業界對人才培養的重視，亦引證檢測認證業人才輩出。業界的成功有賴從業員參與，攜手共建更美好的社會。

創新科技及工業局局長孫東教授高度肯定檢測認證業對香港經濟和創科發展的貢獻。他表示業界的專業誠信，鑄就了「香港檢測‧香港認證」這塊金漆招牌，在支援香港的貿易、工業和其他服務業的發展擔當著重要角色。他期望業界持續為國家及香港未來的發展貢獻專業力量。

自二○二一年首辦的嘉許計劃設有兩個類別獎項，分別為「檢測認證人力發展機構獎」和「卓越檢測認證專業人員獎」。機構獎分為「鉑金獎」和「金獎」兩級；而專業人員獎則設有「高級專業人員」和「初級專業人員」兩個組別。

嘉許計劃得到業界及各持份者大力支持。19個支持機構分別是建築材料試驗所協會、建築環保評估協會、香港中文大學（化學系）、香港城市大學（化學系）、消費者委員會、香港中華總商會、香港理工大學（應用生物及化學科技學系）、香港寶石學協會、香港醫務化驗所總會、香港測檢認證協會、香港總商會、香港專業審核師學會、香港工程師學會材料分部、香港都會大學（科技學院）、香港品質學會、香港貿易發展局、資歷架構秘書處、香港青年科學院，以及職業訓練局。

兩類別獎項的申請，分別由兩個來自學術界、公營機構和行業協會獨立人士組成的評審小組審核，包括面試專業人員獎的申請人，決定得獎名單。得獎名單已上載至香港檢測和認證局的網站（ www.hkctc.gov.hk/tc/events-promotion/award-scheme2526 ）。

關於香港檢測和認證局

香港檢測和認證業的工作在日常生活中擔當重要角色，有助確保產品的安全和質素，並符合國際及區域標準。業界的品質檢定工作更為製造業、出口業及其他服務行業提供了關鍵支持，是整個供應鏈不可或缺的一環，為本港對外貿易作出重要貢獻。

政府於2009年成立香港檢測和認證局，就行業的整體發展策略向政府提出意見。香港檢測和認證局一直採取以市場為主導的方式推動行業發展，既從整體上持續提升認可服務及行業的生產因素，亦在不同業務領域開拓檢測和認證新機遇加強「香港檢測‧香港認證」的品牌，將香港發展為區內的檢測和認證中心。

香港檢測和認證局成員包括業界從業員，以及商界、專業團體、相關公營機構和政府部門的代表。

適逢局方剛慶祝了成立15周年，標誌一項重要里程碑的成果，局方更特別編製香港檢測和認證局15周年紀念特刊《觀微致遠》於頒獎典禮上發布，特刊輯錄了15+1篇業界翹楚和年輕新血的專訪，他們多元化的視角共同展現了行業的演變歷程，並展望行業未來的發展願景。

