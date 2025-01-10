上海洛克•外灘源推出2025新年街區地圖，開啟文藝都市微度假

香港2025年1月10日 /美通社/ -- 2025年1月9日，為探索都市生活的豐富性，上海洛克•外灘源推出了一份新年街區地圖，為都市人開啟文藝都市微度假。

在這份新年街區地圖中，上海洛克•外灘源的BASAO PROJECTS、Society Of Home、瑭所、naive理想國、觀夏、山下有松、%Arabica上海烘培工坊店、MAISON JIA、上海外灘美術館、THE NEST等眾多店舖和角落，都將成為都市人寫下新故事的理想地點。

同時，展覽、藝術、美食、心靈在這裡交相輝映，完美融合。在新年伊始，位於上海洛克•外灘源博物院廣場的DIMOO守護好運裝置將展覽時間延續到2月15日，新春氛圍感已拉滿，彷彿已踏入節日華章，被滿滿福氣環繞。上海外灘美術館正展出當季大展「林頓•約翰遜：最佳合成答案」仍火熱展出中，並且展覽時間涵蓋整個春季，一直延續到4月6日。

就像法國詩人波德萊爾所說，現代性是瞬間的、即興的，這也是藝術的一半。人們總是願意在藝術和生活的交匯處，多停留那麼一會兒，來感受時間的溫度與文化的深度。在黃浦江和蘇州河的交匯處，上海洛克•外灘源便是這樣一個地方。這裡的文藝，不僅是一種氛圍，更是一種生活的態度；在這裡停下，不僅是一次沉靜的凝思，也是一次心靈的旅行。

不止建築，更有藝術與文化

提起上海洛克•外灘源，會讓人想到它風格多樣、歷史悠久的建築群，以及這些建築所環繞的那些「小而美」的內街和廣場 。毫無疑問，建築是這裡的標誌性基因，每一個都市人走進其中，都會發現一個個充滿想像力和互動性的空間，正滋養著越來越多崇尚人文價值、美學表達和包容開放的新可能。

比如，真光大樓內的Aesop伊索，巧妙地將大樓立面的泰山磚工藝融入牆面、水槽檯面及地磚的設計中，既展現出建築材料的紋理之美，更營造出一種有溫度的感官體驗；再比如，蘭心大樓中的文化空間UNiTN.，將大樓內部的拼磚元素轉化為空間分隔的靈感，打造出一個獨特的文化與時尚聚集地；以及，亞洲文會大樓的上海外灘美術館，延續其建築作為中國最早博物院之一的精神，展現出當下的藝術挑戰、想像、實踐和網絡，並提供豐富的藝術見解。

不僅如此，還有位於圓明園公寓的Gallery Sohe、接鄰阿哈龍廣場的大田秀則畫廊、嵌入博物院廣場的城市考古圖書館……不同領域的藝術文化機構都彙集於此，將前沿藝術與文化融入這片獨特的空間之中。所以探索洛克•外灘源，絕不僅是一次建築的遊覽，更是一個向內發現的過程——都市人可以隨時停駐在凝聚的時光和積澱的歲月之中，同時感受新潮、鮮活的藝術文化。

創意聚集，理想的靈感群島

在上海洛克•外灘源，比空間更有意思的，是街區裡的人。那些充滿創意的空間背後，是一個個有趣的主理人，也正是這個街區的靈魂。他們以自己的個人魅力、專業精神和創意思維，讓這裡在形成多元商業體驗的同時，也成為了一個文化和創想激烈碰撞的熔爐：

ideaPod工作咖啡的陳俊宇說「我們覺得更重要的，是在精神上，提供一個能夠感受到自在與歸屬感的地方」。

而BASAO PROJECTS的Max表示，「當你能潛下心，在意眼前的這一杯茶和眼前人時，你才能投入熱愛」。

海鮮西餐廳La Bourriche 133的Oysterking則表達，「我們摒棄了墨守成規的呈現方式，而是鼓勵客人直接上手、大快朵頤，這樣才爽」。

旗袍客廳的熊貓說道，「我們借由對中式文化的表達，讓更多人能夠理解和感受到上海本地文化的魅力」。

他們的信念，也正是上海洛克•外灘源的堅持。

這裡不僅彙集了創意人群，還在他們的聯結和合作下，持續不斷地發生著豐富多彩的創意活動，從ROCKBUND ENSEMBLE重奏外灘音樂周，到蕾虎時裝周，從PodFest中文播客大會，到好！藝術節，從愛馬仕報刊亭，到小紅書小美社區，以及下腰女孩裝置展、帕丁頓熊度假之旅……這些活動為洛克•外灘源的每一個角落注入輕鬆而愉悅的社交氛圍，將多元文化和社群緊緊相連。

文藝微度假，享受真實的生活

正如上海洛克•外灘源所展現的，真正的鏈接來自於真實的使用、真實的體驗、真實的故事和真實的人。

這裡的每一家店舖、每一個角落、每一種味道都在乎能否成為你日常生活的一部分——它們所追求的，不僅是感官上的滿足，更是精神上的富足。在這個「網紅化」大行其道的當下，熱度標籤下的洛克•外灘源，更在意能否組成都市人故事裡的一個章節，或是成為都市人留念的一段記憶。

都市人可以在博物院廣場停下來，坐在戴衛•奇普菲爾德設計的石階上，讓天光雲影帶走思緒；可以在ft.本事停下來，嘗試一次咖啡+食材的奇妙組合，讓濃郁的香氣喚醒新的一天；可以在naive理想國停下來，喝一杯日咖夜酒的書籍特調，邂逅文字化成的浪漫味道；可以在上海外灘美術館停下來，欣賞一場沉浸而有深度的展覽，讓思想從上海渡到大洋彼岸。

都市人可以停下來，在「文藝微度假」中，收穫真實的休憩和滋養。就像《瓦爾登湖》的作者梭羅所說：「我希望生活得有意義，我希望活得深刻，並汲取生命中所有的精華。」

在洛克•外灘源，每一次的停留都是對生活深刻的吸取，每一次的體驗都是對生活意義的探索。這裡，並不是一個靜態的建築群落，而是一個可以體驗多重感官享受與情感交流的地方，可以重新出發的「微度假」寶藏之地。

媒體聯繫人

公司名稱: 上海洛克菲勒集團外灘源綜合開發有限公司

聯繫人: KK Zhang

郵箱: [email protected]

國家: 中國

城市：上海

網址: www.rockbund.com

SOURCE 上海洛克·外灘源