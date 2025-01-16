安智環球與英國特許保險學院再攜手，共啟2025年合作新章

新聞提供者安智環球集團
16 1月, 2025, 11:43 CST
香港2025年1月16日 /美通社/ -- 安智環球創辦人暨董事長張博士近日受邀出席英國特許保險學院（Chartered Insurance Institute, CII）於新加坡舉行的高層交流午宴。在午宴中，張博士與CII代表延續合作協議，此舉象徵了雙方對合作關係的高度信任與進一步鞏固，同時展現安智環球與CII合力推動保險行業專業化與國際化發展的共同承諾。張博士表示：「能夠繼續作為CII的合作夥伴，我們深感榮幸。此次與CII續約標誌著雙方一同邁向新的里程碑，安智環球將繼續以推動專業教育為己任，與CII攜手在2025年深化保險教育與專業培訓領域的合作，為行業注入更多新動力。」
張博士同時對CII的支持表示感謝，並期待未來雙方探索更多創新合作模式，共同推動行業發展與提升，助力行業邁向更高水準。雙方在續約儀式後共同手持合約留影，並和與會貴賓一同見證了這一重要時刻。
安智環球身為CII在亞洲的首位國際專業合作夥伴，自合作以來已取得卓越成果，雙方共同推出的LEAD（Learning, Enhance and Development）研習課程，為保險從業者提供了高品質的學習資源；網上研討會則提供最具前瞻性的行業見解和趨勢分析，幫助專業人士加強他們的競爭優勢。2024年，安智環球通過贊助支持CII與香港大學專業進修學院推出的「特許保險師先導課程」，再度展現致力推動教育發展的決心。
午宴匯聚了多位業界領袖和專業人士，包括遠從英國飛赴新加坡的CII CEO Matthew Hill，CII的英國與中國香港成員，Singapore Insurance Institute的代表以及其他重要的國際合作夥伴。會中，各方代表深入交流和探討了行業的發展趨勢與未來方向，為加強國際間的合作創造了寶貴的契機。
關於安智環球
安智環球集團（安智環球）為一間金融集團，致力於為亞洲客戶提供新穎多元的信託和財富管理解決方案。作為一間擁有良好基礎的集團成員，安智環球服務(新加坡)私人有限公司、安智環球服務有限公司及安智環球服務(庫克群島)有限公司提供來自司法管轄區完善信託保護的信託解決方案，為客戶提供全方位的資產保護。
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