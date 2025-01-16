安智環球與英國特許保險學院再攜手，共啟2025年合作新章

安智環球身為CII在亞洲的首位國際專業合作夥伴，自合作以來已取得卓越成果，雙方共同推出的LEAD（Learning, Enhance and Development）研習課程，為保險從業者提供了高品質的學習資源；網上研討會則提供最具前瞻性的行業見解和趨勢分析，幫助專業人士加強他們的競爭優勢。2024年，安智環球通過贊助支持CII與香港大學專業進修學院推出的「特許保險師先導課程」，再度展現致力推動教育發展的決心。

午宴匯聚了多位業界領袖和專業人士，包括遠從英國飛赴新加坡的CII CEO Matthew Hill，CII的英國與中國香港成員，Singapore Insurance Institute的代表以及其他重要的國際合作夥伴。會中，各方代表深入交流和探討了行業的發展趨勢與未來方向，為加強國際間的合作創造了寶貴的契機。

關於安智環球

安智環球集團（安智環球）為一間金融集團，致力於為亞洲客戶提供新穎多元的信託和財富管理解決方案。作為一間擁有良好基礎的集團成員，安智環球服務(新加坡)私人有限公司、安智環球服務有限公司及安智環球服務(庫克群島)有限公司提供來自司法管轄區完善信託保護的信託解決方案，為客戶提供全方位的資產保護。

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