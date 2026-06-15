人工智能將全球勞動力市場劃分為兩條分明路徑，嘉許人類技能：羅兵咸永道《2026 年全球人工智能就業晴雨表》

人工智能正在創造「雙軌」勞動力市場：「專業化」職位（由人工智能放大專家效能，因而更著重以人為本的技能），其人數及薪酬增長均高於「普及化」職位（人工智能令非專家亦能更易勝任此類職位）

最能駕馭人工智能的公司，在員工人數增長上超越受人工智能影響最小的公司（52% 對 36%），薪酬升幅亦更亮眼（24% 對 17%）

受人工智能影響最大的「超級明星公司」，其勞動生產力增長達 163%，將其他企業遠遠拋離

需要特定人工智能技能的工作，其增長步伐 (69%) 近乎整體就業市場 (9%) 的八倍，人工智能技能的平均薪酬溢價更攀升至 62%

入門級職位前景各異：從美國數據分析可見，受人工智能影響的初級職位，有高出七倍之多的機會，要求員工有判斷力和領導力等，這類傳統的高級技能。 自 2019 年起，此類職位增加了 35%，其他初級職位則減少了 10%

倫敦2026年6月15日 /美通社/ -- 根據羅兵咸永道今日發表的《2026 年全球人工智能就業晴雨表》(2026 Global AI Jobs Barometer)，人工智能 (AI) 正迅速改寫僱主對員工技能的期望，判斷力、創意及領導力等人類技能越來越受到重視，而最能駕馭人工智能的公司，其招聘擴張速度亦持續領先同業。

這份晴雨表分析了橫跨六大洲超過十億個招聘廣告，並發現人工智能正驅動「雙軌」全球勞動力市場：在「專業化」職位中（人工智能將常規工作自動化，因此更重視人類判斷及專業知識），其增長速度勝過人工智能「普及化」的職位（人工智能令非專家亦能更易勝任此類職位）。

「專業化」職位（例如放射科醫生或招聘專員）的職位空缺增長幅度為「普及化」職位（例如資訊科技（IT）服務經理或醫療秘書）的兩倍，而薪酬增長速度亦高出42%。

在初級職位層面，人工智能似乎正促使僱主更渴求初級員工擁有「高級」技能。 根據對美國 240 萬個初級職位的分析，現今受人工智能影響最大的入門級職位，有高出七倍的機會，要求員工有領導力、創意或面對面互動等傳統「以人為本」的高級技能。

自 2019 年起，這類「高級化」入門職位的招聘空缺增加了 35%，而其他入門職位則減少了 10%。

羅兵咸永道全球人工智能總監 Joe Atkinson 表示：

「縱觀全球經濟，我們開始看到人才與價值創造的不同模式之間，出現一道新分水嶺。 從人工智能獲得最大回報的公司，正運用人工智能來增強人類專業知識、加快創新，並開創新價值來源。 因此，這些公司在生產力和增長方面，令主要以自動化為重心的公司更望塵莫及。」

人工智能正掀起生產力浪潮，而最能駕馭人工智能的「超級明星」公司正遙遙領先

報告指出，受人工智能影響最大與最小的公司之間，差距正在不斷擴大。 在受人工智能影響最高的行業中，其 2025 年對比 2018 年的生產力增長錄得 34%，相比之下，最未能善用人工智能的公司僅為 24%。

在此群組中，一個顯著的「超級明星」效應正在形成。 在受人工智能影響最大的公司中，排名前 20% 的公司相較於 2018 年，平均勞動生產力增長達 163%，比所有受人工智能影響最大的公司整體水平高出接近五倍。

最出乎意料的或許是，受人工智能影響最大的公司，其員工人數增長正超越受人工智能影響最小的公司——以 2018 年為基數，2025 年分別為 52% 及 36%。

人工智能技能的平均薪酬溢價達 62%，而人工智能職位的招聘數目亦超越整體勞動力市場的增長

隨著公司不斷借助人工智能提升生產力，擁有人工智能技能的員工，其平均薪酬溢價持續攀升——達到 62%，高於去年的 57%。

薪酬溢價因應不同行業而異：在消費市場等部分行業高達 118%，而在政府及公共部門工作中則為 16%。

講求特定人工智能技能的工作，例如提示工程 (prompt engineering) 或機器學習亦大幅飆升，其增長速度 (69%) 約為整體就業市場 (9%) 的八倍。 人工智能相關職位的數目，幾乎是 2024 年的兩倍；自 2015 年以來，人工智能職位的增長一直領先於所有職位。

科技、媒體與電訊 (11%) 以及專業服務 (6%) 等行業，在人工智能職位增長中所佔份額最高，而健康行業則排在最後（低於 1%）

羅兵咸永道全球勞動力主管合夥人 Pete Brown 表示：

「經驗與專業知識之間的傳統關係正在轉變。 人工智能正削減那些曾作為學徒階梯的常規工作，同時令企業在職業生涯較早階段便更重視判斷力、領導力及適應能力。 若公司希望員工能在這個嶄新環境中綻放潛能，便需要重新思考其人才發展方式。」

編輯備註

關於羅兵咸永道《2026 年全球人工智能就業晴雨表》

羅兵咸永道的《2026 年人工智能就業晴雨表》分析了 27 個國家及地區超過十億則招聘廣告。 此晴雨表結合大規模的勞動力市場、公司財務及職業任務數據，旨在了解人工智能如何改變全球經濟中的工作、技能、薪酬及生產力。 此外，今年的晴雨表亦包括針對入門級職位的分析，探討在深受人工智能影響的職業中，初級工作的技能要求正有何轉變。 歡迎前往 www.pwc.com，閱覽完整報告，深入了解更多研究方法及關鍵要點。

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SOURCE PwC