蟬聯五屆，無限極再獲「中國傑出雇主2025」

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無限極（中國）有限公司

22 1月, 2025, 17:05 CST

廣州2025年1月22日 /美通社/ -- 2025年1月16日晚，一年一度的「中國傑出雇主」認證榜單揭曉無限極榮獲「中國傑出雇主2025」實現該獎項的5屆蟬聯

在技術進步、經濟轉型和社會格局不斷變化的環境中，無論是企業還是個人，都面臨著諸多挑戰。獲得傑出雇主認證，無疑體現了在嚴峻的環境下，企業對努力打造更好職場環境的決心，也體現了攜手員工共同努力創造的傑出成果。一起來看看，本年度的認證中，無限極為什麼被權威機構點贊？

無限極榮獲「中國傑出雇主2025」
無限極榮獲「中國傑出雇主2025」

踐行文化復興，加強團隊協作

  • 以多元形式踐行企業文化，並將其融入團隊日常工作的方方面面。
  • 領導層帶頭文化反思，回顧員工聲音，團隊共識行動，喚醒文化真力量；
  • 助力文化踐行，企業文化大使和文化工作坊讓文化落地不再「變形」，讓文化更加豐富多彩；
  • 用文化故事動畫、場域文化裝飾等，讓文化以趣味的形式入眼入腦再入心。

學習發展邁入新階，員工持續成就自我

  • 支持員工持續學習成長，鼓勵其在組織轉型變革時期積極投入，追求進步，實現發展與突破。
  • 2700+人次參與無限學習季，共同學習時長突破5000+小時，從多角度一起漲知識、漲技能；
  • 因應戰略人才需求，通過活水計劃等機制，激活內部人才積極投入到組織變革當中，助力人才實現自我突破；
  • 通過極客大賽與極客故事，讓小勝利被看見，帶動更多人一同進步。

健康快樂辦公，一起爽活自在

  • 踐行健康與快樂的辦公方式，在整個職業生涯周期，通過多元的形式，與員工共同打造「爽」職場體驗。
  • 讓爽體驗貫穿入職前後，如養生飲品體驗、場域解鎖游戲、開工慶祝、中秋家庭同樂等；
  • 開展不同運動興趣課程和活動，籃球、拳擊、攀巖、游泳、滑冰等，每個季節都有適合的運動；
  • 通過養生日、心理咨詢平台、反詐工作坊等多種形式，助力員工為快樂打好健康的基礎。

榮獲「中國傑出雇主2025」是世界級權威機構對無限極在重視人才培養和員工職業發展等方面的鼓勵和認可。未來，無限極也將繼續激發員工的自豪感和認同感，攜手共創更健康、更快樂的生活。

SOURCE 無限極（中國）有限公司

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