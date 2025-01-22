蟬聯五屆，無限極再獲「中國傑出雇主2025」

廣州2025年1月22日 /美通社/ -- 2025年1月16日晚，一年一度的「中國傑出雇主」認證榜單揭曉。無限極榮獲「中國傑出雇主2025」，實現該獎項的5屆蟬聯。

在技術進步、經濟轉型和社會格局不斷變化的環境中，無論是企業還是個人，都面臨著諸多挑戰。獲得傑出雇主認證，無疑體現了在嚴峻的環境下，企業對努力打造更好職場環境的決心，也體現了攜手員工共同努力創造的傑出成果。一起來看看，本年度的認證中，無限極為什麼被權威機構點贊？