中國海油公佈2025年經營策略和發展計劃

香港2025年1月22日 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中國海油」，香港聯交所股票代碼：00883（港幣櫃台）及80883（人民幣櫃台），上海證券交易所股票代碼：600938）今天公佈了2025年經營策略和發展計劃。

保持穩健資本支出，淨產量將超 200 萬桶油當量 / 日

未來三年，全年股息支付率不低於45%

2025年，公司產量繼續保持增長，日淨產量將超200萬桶油當量。全年淨產量目標為760-780百萬桶油當量，其中，中國約占69%、海外約占31%。2026年和2027年，公司淨產量目標為780-800百萬桶油當量和810-830百萬桶油當量。2024年公司淨產量預計完成約720百萬桶油當量，實現連續6年創產量新高。

公司將保持穩健的資本支出。2025年，公司資本支出預算總額為人民幣1,250-1,350億元，勘探、開發、生產資本化預計分別占資本支出預算總額的約16%、61%和20%。2024年公司資本支出完成情況良好，預計達約人民幣1,320億元。

公司聚焦尋找大中型油氣田，持續夯實增儲上產資源基礎。2025年，在中國，保持合理勘探投資，保障原油儲量穩定，以建成三個萬億大氣區為引領，持續推進天然氣勘探。在海外，公司繼續聚焦大西洋兩岸和「一帶一路」沿線國家，持續推動圭亞那項目鑽探和尼日利亞項目滾動勘探，積極推進莫桑比克和伊拉克勘探新項目地震勘探等工作，繼續優選新項目，爭當作業者。

公司將大力推進勘探開發一體化和工程標準化建設，加快新油氣田儲量向產量高質量轉換。2025年，公司將有多個重要新項目投產，包括中國的渤中26-6油田開發項目（一期）和墾利10-2油田群開發項目（一期）以及海外的圭亞那Yellowtail項目和巴西Buzios7項目等。

在增儲上產的同時，公司將積極推動科技創新和綠色發展。2025年，公司將持續研究油氣領域關鍵勘探開發技術，推進智能油氣田建設。依托「海能」人工智能模型，推動數智技術與油氣產業深度融合，促進精益管理。公司將推動油氣勘探開發與新能源融合發展，逐步擴大海上風電規模，擇優推進陸上光伏，持續提高綠電替代水平。2025年，預計消納綠電超10億度，同比上升約30%。此外，公司已將碳價納入投資評價決策，正有序推進區域CCS/CCUS示範項目。

公司高度重視ESG工作，堅持將ESG理念融入公司發展戰略和治理體系。在環境方面，公司堅持環保至上、節約優先，積極落實低碳減排政策，主動應對氣候變化帶來的挑戰。在社會方面，公司堅持服務社會，創造和諧，造福於民，關注社會需求，積極投身公益事業。在治理方面，公司堅持高標準的合規管治，加強董事會建設，不斷完善公司治理體系，以實現可持續發展。

公司注重股東回報，共享發展成果。在獲股東大會批准的前提下，2025至2027年全年股息支付率不低於45%；公司還將根據市場環境變化，秉承回報股東的原則，綜合考慮公司股東的意願、戰略規劃、經營狀況等因素，適時對上述分紅政策進行調整。

公司首席執行官周心懷先生表示：「2025年，中國海油將紮實推進增儲上產、科技創新和綠色發展三大工程，推動公司高質量發展行穩致遠。在提升價值創造能力的同時，與股東共享發展成果。」

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編者注：

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因此，本新聞稿中所做的所有前瞻性聲明均受這些謹慎性聲明的限制。本公司不能保證預期的業績或發展將會實現，或者即便在很大程度上得以實現，本公司也不能保證其將會對本公司、其業務或經營產生預期的效果。

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