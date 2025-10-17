生產力局「中小企資援組：政府資助與科技博覽2025」正式開幕

生產力局主席陳祖恒議員於開幕致辭中表示：「面對全球經濟格局迅速變化，今年《施政報告》明確提出加強支援中小企，協助企業提升競爭力、開拓海外市場，並發掘新增長點。生產力局作為中小企的堅實後盾，將積極配合政府政策，推動內地與香港企業協同合作，以香港作為橋樑，協助兩地企業、品牌、技術與服務邁向新市場，共同把握全球市場機遇，共創雙贏。我們亦透過推動創新技術轉移、推廣政府資助計劃及提供專業顧問服務，全方位支持中小企實現升級轉型。」

香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺致辭時表示，政府一直致力支援中小企業升級轉型、開拓海外市場，並通過新科技提升營運效率和市場競爭力。丘局長希望通過今天這項年度大型活動，讓中小企業了解政府提供的資源，掌握市場最新趨勢，促進企業應用新科技，協助它們進行數碼升級轉型，提升它們在數碼經濟時代的競爭力。他鼓勵各個中小企業把握好政府在今年施政報告內提出的各項措施，加快升級轉型、開拓多元化市場，以面對當前的挑戰和機遇。他亦感謝生產力局為營運「中小企資援組」及籌辦今次博覽所付出的努力。政府將繼續與業界保持緊密聯繫，從不同方面提供全方位協助，共同推動香港中小企業更好發展。

首設沉浸式數碼體驗 助力中小企掌握數碼營銷與出海新策略

今屆博覽會設有超過80個展位，並舉辦12場專題研討會，讓參加者與專家即場交流，全面掌握科技應用、數碼升級轉型、跨境電商、政府資助及ESG等範疇的最新資訊。博覽會更首次引入沉浸式數碼場景體驗，透過「AI數字人」互動演示、KOL直播示範及跨境電商平台操作展示，助力中小企掌握前沿科技的實際應用方案及最新營銷趨勢。博覽會更雲集本港及海外商務拓展機構，包括內地及東盟多國商務代表，為中小企提供最新市場資訊。

是次博覽會匯聚多家科技與商務服務參展商，為中小企提供從AI技術到IP品牌發展及拓展新市場的全面支援。在AI技術應用方面，本地企業科泓科技有限公司專注於 AI 聲紋技術，其研發的「AI數字人」服務，可生成多語言影像與聲音內容，協助中小企應用於製作阿拉伯語等外語宣傳影片，有效開拓新興市場。IP品牌發展方面，IEA 創意創業會積極推動本地IP設計走向國際，透過組織考察團、協助本地IP設計於內地及海外參展，並促成與內地玩具製造廠合作，共同拓展新市場。為進一步深化區域合作，深圳前海管理局在香港設立前海國際聯絡服務投資有限公司作為官方窗口，持續促進深港兩地經濟協作與創新發展。該平台至今已為累計一萬家企業及人才提供全方位支援，成為香港企業拓展市場的重要橋樑。

現場亦提供一站式政府資助諮詢服務，企業可即場向「中小企資援組」查詢「BUD專項基金」、「電商易」及新型工業化資助計劃等重點項目的最新資訊與申請細節。「中小企資援組」自2020年成立以來，透過技術支援咨詢及多元化外展活動，全方位協助中小企持續發展，至今已服務超過79,000人次及處理超過4萬宗支援個案。

生產力局誠邀各中小企參與本次博覽會，透過現場豐富的政府資助資訊、專家一對一諮詢及實戰案例分享，發掘切實可行的解決方案，提升企業韌性與競爭力，迎接當前經濟環境中的挑戰與機遇。博覽會登記及參與費用全免，歡迎中小企代表親臨現場，深入了解各項政府資助計劃及科技應用方案，提升國際競爭力，開掘全新商機。

