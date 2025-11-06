生產力局「香港網絡安全高峰會2025」領航「智械共生」新篇章 重塑數字安全未來 AI賦能網路韌性建設

開幕典禮匯聚來自香港網絡安全領域的業界代表，並獲相關政府部門、監管機構及專業組織等出席參與。中央人民政府駐港聯絡辦信息中心周五湖二級巡視員、香港特別行政區政府數字政策專員黃志光先生，JP、個人資料私隱專員鍾麗玲女士，SBS、香港特別行政區政府保安局助理總監（關鍵基礎設施）陳永安先生、香港警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪先生、生產力局副主席于健安先生，BBS，JP以及本屆高峰會的籌備委員會主席莊士敦先生（Mr Dale JOHNSTONE）擔任主禮嘉賓，共同規劃並推進香港數碼安全領域的未來發展路徑。

生產力局副 主席 于健安先生， BBS ， JP 強調：「我們正處於一個『眼見不再為實』的時代。2025年1月至9月期間，香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）處理了超過11,981宗保安事故，其中釣魚攻擊佔比超過一半，較去年大幅上升55%。這不僅顯示威脅升級，更意味著由AI驅動的網路威脅正呈現爆炸性增長。」

他進一步闡述：「在這個AI加速發展的時代，網路防禦不能再依賴傳統方法。為配合國家『十五五』規劃建議，生產力局會積極攜手業界構建本地的網路安全服務生態圈，以及培育跨領域的網安人才。通過這些專業服務，積極支持特區政府實現其網路安全戰略，共同為香港的現代化產業體系奠定堅實的安全底座。」

今屆高峰會圍繞四大焦點主題，包括網絡安全、AI、私隱保護及數字基礎設施，設有超過20場演講及3場嘉賓討論。高峰會透過交流討論，引領機構善用創新科技，並強化對網絡攻擊的偵測和預警，廣泛地加深社會對網絡安全的認知和準備，對香港資訊安全產業發展至關重要。與會者可與專家講者即時交流，了解最新的網絡安全趨勢。現場同時設有展位，介紹各類網絡安全解決方案，為業界專家提供了一個國際化交流平台，深入探究AI威脅關鍵基礎設施、網絡安全漏洞管理及資料外洩預防等範疇。

香港特別行政區政府 數字政策專員黃志光先生 ， JP以「構建具韌性的數字香港」為題發表主題演講，分享見解。他表示，儘管AI等新興科技帶來重大機遇，它們同時亦帶來網絡安全及道德方面的新挑戰。為維持香港的創新動能，特區政府已經推出《人工智能道德框架》和《香港生成式人工智能技術及應用指引》，並持續加強網絡安全，推動負責任及合乎道德的AI發展。特區政府致力確保科技進步與管治協調並進，與社會各界攜手建設一個更具韌性的數字香港。

AI 「武器化」網絡風險日增 全方位提升網絡防禦韌性

在瞬息萬變的數字環境下，網絡攻擊手法層出不窮，根據HKCERT資料顯示 ，由2025年1至9月中心共處理 11,981 宗保安事故，其中網絡釣魚佔整體個案55%，達到6,588宗，對比2024年同期上升22%。中心在過去幾年也觀察到網絡保安事故上升趨勢，單單2024全年發生了12,536起事故，相較2020至2023年平均每年8,000起的事故，升幅值得關注。因應上述趨勢，HKCERT積極引入AI工具強化威脅偵測。單在2025年9月，系統已完成24億次掃描，成功識別多個高危可疑網站。作為高峰會的主辦機構，生產力局持續探索網絡安全前沿技術，推動資訊科技應用創新，透過全面網絡保安評估與審計服務，協助機構識別潛在漏洞與風險，提供實效改善方案，不僅強化企業防護力，更致力維護香港關鍵信息基礎設施的穩定。

一站式服務對接 助企業速配網安方案

作為生產力局下半年的重點網絡安全服務項目之一，HKCERT早前成功啟動「網絡安全服務供應商聯動計劃」。該計劃致力為企業提供一站式網絡安全諮詢服務，協助企業快速找到可靠的網絡安全服務供應商及解決方案，節省搜尋時間並降低錯配風險。計劃通過嚴格篩選及分類審核合資格的網絡安全服務供應商，至今已經有18家供應商符合條件，涵蓋「互聯網安全解決方案」、「網絡安全評估」、「安全託管及事故應變」及「網絡安全培訓」四大類別。所有合資格供應商將集中展示於專屬網站，方便企業快速搜尋並直接聯繫，以配對合適的網絡安全方案，提升整體防護效能。

以賽促學 培育新世代網安專才

除了提供服務項目，生產力局深信人才是維持社會網絡安全生態的第一道防線。為此，生產力局將聯同HKCERT及數字政策辦公室於11月底合辦第六屆「香港網安奪旗賽」（CTF挑戰賽），旨在打造國際化競技平台，全面提升參賽者的實戰攻防能力，積極培育專業人才。賽事設有中學組、大專組、公開組及國際組四個組別，歡迎所有有志精進網絡安全技術的人士參與，詳情及報名請留意HKCERT網站公布。

面對日益複雜的網絡威脅，生產力局將持續從科技、協作與人才培育三大方向構建全方位防禦體系，透過引入AI技術、推動服務供應商聯動計劃及舉辦國際級網絡安全競賽，助力企業（尤其中小企）提升應對能力，為香港關鍵信息基礎設施築牢根基，共同建設更安全、更具韌性的數碼未來。

有關香港網絡安全高峰會的詳細資訊，請瀏覽官方網站：https://www.cssummit.hk/。

