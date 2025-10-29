美高梅中國公佈2025年第三季業績

創第三季歷史新高 經調整EBITDA 按年增長20%

香港 2025年10月30日 /美通社/ -- 美高梅中國控股有限公司（「美高梅中國」或「本公司」；香港聯交所股份代號：2282）今天公佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至2025年9月30日止三個月（「本期間」）及九個月的未經審核節選財務數據。

本集團欣見受惠澳門復甦，截至9月30日止三個月，訪澳旅客人數每日平均較去年同期增長14%，達113,614人次，較2019年新冠疫情前高出5%。

澳門博彩毛收入亦見增長。期內，儘管9月份受到颱風影響導致賭場暫停營業，本季澳門博彩毛收入按年上升13%，達6.8億澳門幣。第三季博彩毛收入已恢復至2019年的88%，高於第二季的83%。

美高梅中國的業務持續增長。於本期間，每日酒店訪客量按年上升17%。整體日均博彩毛收入較去年增加20%，中場博彩毛收入（包括角子機）則按年增加17%。

於本期間，淨收入按年增長17%至85 億港元。經調整 EBITDA 為 24 億港元，較2024年增長20%。兩者均創下第三季的歷史新高。

集團專注中場業務及持續提升營運效率，經調整EBITDA利潤率從去年的27.4%提高到27.9%。

集團第三季的市場份額為15.5%，高於去年同期的14.8%。美獅美高梅的市場份額為9.4%，澳門美高梅為6.1%。

按物業計算，美獅美高梅於本期間收益為51億港元，較2024年上升22%。經調整EBITDA為15億港元，按年增長23%。經調整EBITDA 利潤率為28.5%，高於去年同期的28.1%。

澳門美高梅於本期間收益為34億港元，較2024年上升12%。經調整EBITDA為9.14億港元，按年上升14%。經調整EBITDA 利潤率為26.9%，高於去年同期的26.4%。

本集團保持穩健財務狀況。於2025年9月30日，集團總流動資金為約223億港元， 包括現金、現金等價物及循環信貸融通的可供動用借款額。

於本期間，由著名導演張藝謀擔任總導演、美高梅傾力打造的駐場演出《澳門2049》，於2025 年「新浪微博旅遊之夜」榮獲「2024 年度微博文旅傳播貢獻IP」大獎。這項殊榮印證我們在文旅傳播的肯定，彰顯在推動澳門成為「以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地」方面的支持。

於9月，美高梅參與由澳門特別行政區政府旅遊局主辦的「感受澳門」葡萄牙里斯本路展。向旅客展示澳門作為世界旅遊休閒中心的獨特魅力，促進澳葡兩地的旅遊、文化、經貿等方面的交流合作。

在本期間，澳門美高梅的雍貴別墅已全面投入服務，同在該酒店的雍貴薈亦已於9月下旬正式開幕。加上其他翻新項目陸續完成，澳門美高梅將致力為高端客戶提供非凡體驗。

美高梅中國總裁及執行董事馮小峰表示：「美高梅中國今年第三季業績錄得歷史佳績，集團感到十分鼓舞。我們雍貴別墅及雍貴薈一系列產品服務深受高端客戶歡迎，團隊致力了解顧客品味及需求，持續提升他們在我們旗下物業的體驗。」

「我們很榮幸能夠參與澳門發展成一個多元化旅遊目的地，包括在美獅美高梅舉辦的『澳門2049』駐場演出，以及澳門美高梅的保利美高梅博物館。隨著澳門舉辦更多非博彩及娛樂活動，我們深信能吸引旅客到訪，繼續推動澳門市場成長。」

