2025年日本食品輸出展（冬季）將在日本幕張國際展覽中心舉行

-展示日本食品精華的頂級國際採購盛會-

東京 2025年11月6日 /美通社/ -- RX Japan Ltd.宣佈，第11屆日本食品輸出展（冬季）將於2025年12月3日至5日在毗鄰東京的千葉日本幕張國際展覽中心舉行，為尋求優質日本產品及策略性商業合作的國際食品飲品專業人士提供了一個世界級的採購平臺。

此次活動由RX Japan主辦，將彙聚約400傢俱備做好出口準備的日本食品供應商前來展示各種各樣的產品，包括和牛、海產、調味品、糖果和飲品。預計展會將迎來20多個國家和地區的逾15000名參觀者，其中包括來自東南亞和大中華區的重要買家。

注：參展商和參觀者數據包含所有同地聯辦展會：日本食品輸出展、JFEX和Food LogiX。

活動亮點：

- 400家日本參展商準備出口

探索精心挑選的優質日本食品和飲品——從傳統特產到創新新品。

- 強勁的商貿配對機會

在同一個地方結識來自全球各地的進口商、分銷商、零售商和餐飲服務營運商。

- 網上預約系統

通過主辦方的網上匹配平臺提前與參展商安排會議，以充分利用參觀者的觀展時間。

參觀者通過參展可獲得

1. 採購優質日本食品飲品

發現因品質、正宗性和獨特風味而在自身市場中脫穎而出的產品。

2. 與食品飲料行業專家建立聯繫

深入瞭解全球市場趨勢、出口策略和監管框架，同時擴展每位參觀者的專業網路。

3. 建立策略性合作夥伴關係

與可靠的日本供應商合作，加強自身供應鏈，並開拓新的商機。

同地聯辦活動：JFEX與Food LogiX

2025年日本食品輸出展（冬季）將與JFEX（日本國際食品展）及Food LogiX (Int'l Food Logistics Expo)同期舉行。參觀者可在同一場館內探索更廣泛的食品行業創新成果，包括國際食品產品和前沿物流解決方案。

食品飲品專業人士免費入場

立即註冊：https://www.jfex.jp/jpfood/en-gb.html?utm_campaign=pressrelease-nov&utm_medium=referral&utm_source=kyodonews_jfef

