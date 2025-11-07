貝親亮相2025進博會：以「巢」為題，演繹母嬰家庭美好生活方式

三赴進博之約，貝親持續在這一全球矚目的盛會展示最新的科研成果及創新產品。在6.1館消費品展區內，貝親奶瓶的形象早已成為標誌性的存在，每次展出的新品也成為了深受中國母嬰家庭喜愛的人氣商品。「過去兩屆的參與，我們收穫了豐富的市場洞察與合作機遇。」貝親中國區總裁周劍峰表示，「貝親全球戰略與中國本土化實踐融合的進程中，進博會發揮了至關重要的作用。」

作為國際頭部母嬰用品品牌，貝親進入中國迄今23年。得益於中國開放活力的市場環境、活躍的產業生態及專業的合作夥伴，貝親從「走進中國、本土深耕」，逐步走向「本土創新、成果賦能全球」的戰略躍遷。周劍峰回顧道：「最開始是直接從日本引進母嬰產品。通過不斷深化投資，貝親在中國先後建設了三家工廠、一個研發中心，逐步將國際先進生產設備、技術引進來，為中國母嬰家庭提供專業的產品與服務；發展至今，貝親緊扣中國母嬰家庭需求，實現從本土自主研發，到高效生產供應，又將在中國本土化形成的創新產品、供應鏈能力與市場經驗引出去。」

今年，貝親中國母嬰皮膚護理研究中心實驗室發佈了由諾貝爾獎同源iPS細胞（人工誘導多能幹細胞）技術[i]打造的嬰兒3D仿生皮膚模型，用於評價及驗證護膚原料、配方、產品等對嬰兒皮膚的安全性和有效性，可以切實解決嬰兒護膚品難以實證功效的行業痛點。目前這款皮膚模型已被貝親應用於自研產品的配方開發、成分功效檢驗，其中就包括2025年重磅新品仿生胎脂嬰兒護膚系列。貝親通過仿活性蛋白與仿屏障脂質的組合，模擬新生兒天然胎脂成分結構，該成分強韌嬰兒皮膚屏障的顯著功效在嬰兒3D仿生皮膚模型上也獲得了實證。周劍峰強調，接下來貝親將更加開放地推進本土科研成果的共享，推動中國乃至全球嬰兒護膚行業進入真正的科學護膚實證時代，實現創新成果從「全球到中國」又從「中國到全球」的雙向賦能。

70年貝親奶瓶進化史 詮釋愛的傳承與創新

走進「家」一般溫暖的貝親展館，一部跨越70年的貝親奶瓶進化史在眼前鋪開。1949年推出第一支奶瓶，貝親就以旋蓋式寬口奶瓶設計顛覆了彼時市面上直插式奶瓶設計，自此開啟不斷革新的母嬰「造物」之旅。如今，貝親第三代自然實感寬口徑奶瓶，以還原母乳親喂般的科學餵養體驗，成為全球億萬新生兒家庭首選的餵養工具。不僅如此，貝親還在不斷引領育兒生活新風尚，深度洞察Z世代家長們對更美好、更品質育兒生活的追求，以多元化的視覺設計賦予專業奶瓶美學及生活態度的個性化表達。貝親展館中，以珍珠為設計靈感的閃耀珍珠新生兒禮盒，將奶瓶的「顏值」升維；貝親推出的迪士尼IP奶瓶今年也再添「爆款」——瘋狂動物城系列，以人氣角色朱迪、尼克形象打造的3D卡通造型奶瓶，讓新生代母嬰家庭能夠在餵養過程中感受更多樂趣。

中國市場為貝親提供了寶貴的發展機遇，這也激勵了貝親承擔更多的社會責任。進博現場，貝親也分享了近年來在社會責任領域取得的成果。在中國，貝親充分發揮自身專業能力，著重支持特殊需求嬰兒群體。截止目前，逾36,000名唇顎裂患兒在貝親的幫助下重拾微笑；超過9,000名早產兒在NICU救治期間，通過貝親建設的母乳庫獲取關鍵營養。在推動母嬰友好環境建設的道路上，貝親攜手多家權威醫院、頭部高校、企業等機構，在全國落成35間「媽咪小屋」，為哺乳期媽媽們提供安全、私密、便捷的專業育兒支持空間。此外，貝親在進博會與國家衛健委婦幼健康中心再度簽訂新一輪戰略合作，共同推動嬰兒科學餵養與健康促進。

周劍峰表示：「貝親在中國不僅專注以好的產品贏得市場，更致力成為母嬰產業可持續發展模式的先行者與探索者。我們將繼續與社會各界共同推動中國母嬰行業高質量發展，為建設生育友好型社會做出貢獻。」

[i] 指貝親利用諾貝爾生理學或醫學獎獲得者發明的多能幹細胞iPSCs技術，開發並運用了「嬰兒3D仿生皮膚模型」，成果已在國際化妝品化學家學會聯盟（IFSCC）大會發表。

SOURCE 貝親